Alberto Dandolo per Dagospia

- A Napoli gira voce che Gigi D'Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…

luigi di maio silvia virgulti

- The Wall, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, sbarcherà in prima serata la domenica sera contro Fabio Strazio il prossimo aprile. Ospiti vip della prima puntata Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti.

- A Viale Mazzini si mormora che Sergio Assisi, ben visto dal direttore generale Orfeo, stia facendo di tutto per ottenere la conduzione di Reazione a Catena. L'azienda avrebbe però deciso di puntare su Marco Liorni, volto amato di Rai1 che in passato ha già provinato alcuni game show (da Uno contro cento fino a Affari tuoi).

lorenzo mazzaro daniela santanche

- Qualcuno avverta Milly Carlucci che il suo ballerino bonazzo Akash Kumar pare fosse intimo amico di un famoso fotografo e che in alcuni giri che contano e' stato sempre protagonista di serate molto allegre...

- Gira voce che una icona Mediaset ballerà per una notte dalla ex nemica Milly. Come reagirà la Sanguinaria? Ah, saperlo...

leonardo maria del vecchio alessia tedeschi

- Gira voce che il Banana ultimamente non veda di buon occhio due dei suoi conduttori di punta. Si tratterebbe di Maurizio Belpietro e di Paoletto Del Debbio. Sara' vero? E se sì, perché?

- Si mormora che l' Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai 2. Chi la condurrà? Ah, non saperlo...

- Va ancora a gonfie vele la storia d'amore tra Aida Yespica e il banchiere Matteo Cavalli. Sembra però che quest' ultimo abbia qualcosa che non vuol far sapere in giro...Sarà vero? Ah, non saperlo...

- In quel di Arcore si dice che la potente amazzone del Pompetta Licia Ronzulli abbia le ore contate. Come mai?

gianluigi paragone emilio carelli

- E' vero che il rampollo Leo Del Vecchio, figlio del padrone della Luxottica, in quel della Bullona si è scontrato con Lorenzino Mazzaro, figlio amatissimo di Danielona Santadeché? E perché'? Ah, non saperlo...

- Qual è la vera, intima ragione che ha determinato la fine della relazione tra Luigino Di Maio e la bombastica Silvia Virgulti? In quel di Pomigliano d' Arco tutti sanno e nessuno parla...

akash kumar

- A Cologno Monzese gira voce che un certo conduttore abbia un particolare feeling con una signora che lavora a Mediaset, ma dietro le quinte di un altro programma...

- Chi e' quel famoso cantante figlio d'arte che ha perso la testa per una modella russa di nome Olga? E la di lui moglie e' stata avvertita?

aida yespica

- Il famoso "fratello di" è assai in tensione. Pare che a breve avrà una sgradevole comunicazione dalla Procura di Milano. Pare...

- Chi e' quel concorrente dell' Isola dei penosi che si dichiara etero e contro le droghe ma che in casa ha una collezione di dildo e di "piatti caldi"? Ah, non saperlo...

- Come mai i due giornalisti lombardi Emilio Carelli e Gianluigi Paragone – un tempo vicini al centrodestra e ora eletti nelle fila grilline – proprio in questi giorni di fermento per il futuro governo hanno entrambi scaricato l’app di messaggistica Telegram? Mica saranno interessati alla funzione “conversazione segreta” che cancella i messaggi subito dopo che sono stati letti? C’è chi giura di sì.

- Ma davvero il più votato nella lista di Forza Itala Giulio Gallera potrebbe essere declassato da assessore regionale alla sanità a presidente del consiglio regionale lombardo? Le ragioni? La sua vicinanza al governatore uscente Maroni cordialmente detestato dal leader del Carroccio Matteo Salvini.

