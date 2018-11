salvini isoardi

Alberto Dandolo per Dagospia

SALVINI NEWS

Matteuccio l’altra sera si è attovagliato ad una cena di beneficenza con la sua ex (?) Elisa Isoardi. Tra loro sorrisi, intesa e complicità. Il mitologico Marzullo si chiederebbe: “Ma è davvero finita quando è finita?”. Noi ci chiediamo: “Ma tra Ely e Matty è mai finita?”…Ah, NON saperlo…

Chi ha mai potuto mettere insieme in un unico evento Matteo Salvini & Beppe Sala, il sindaco di Lodi (Sara Casanova, famosa per lo scandalo mense vietate agli extracomunitari) e l'assessore delle marce per i migranti di Milano Pierfrancesco Majorino, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, Enrico Letta e il ministro Erika Stefani, il potente sottosegretario Buffagni e gli amministratori delegati delle più importanti aziende pubbliche (Snam, A2A, Terna...)? Chi è riuscito insomma ad attovagliare tutti in una due giorni (19 e 20 novembre al Palazzo delle Stelline a Milano)? ... Però il pranzo era gratis e c’era pure l'open bar….

Perché a Milano si mormora che una parte dei fondi della Lega è da qualche giorno “vista Duomo”? Cosa vorrà mai dire?

vittorio feltri alessandro sallusti

IL GIORNALE NEWS

Nei salotti meneghini che contano corre la voce che "Il Giornale" sia in vendita e che ben presto verrà rilevato da un nuovo editore. Chi ha messo gli occhi sul quotidiano di Paolino Berlusconi diretto dal mitologico Sallusti? Qui Feltri ci cova…

CORONA NEWS

Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente: ARGENTO ASIA. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevederebbe:

asia argento fabrizio corona

Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv)

Presentazione dei rispettivi figli e familiari : Corona presenta Carlos ad Asia. Corona incontra Anna Lou e poi il suocero Dario ( il tutto in 3 step)

L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou ( intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby )

La crisi del rapporto Corona –Asia: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia

asia argento fabrizio corona e il figlio carlos

La rottura definitiva: il dramma di Asia

Asia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca ( a suon di euro) perdono…

GAY NEWS

asia argento bacia un altro uomo le foto davanti a corona

Sapete chi sono le due nuove icone gay della Milano “Duomo-sessuale”? Sono due giovani cuochi della tv che hanno fatto dimenticare il testosterone dell’ormai precotto Carlo Cracco: Damiano Carrara ( Bake Off Italia) e Roberto Valbuzzi (Cortesie per ospiti). I due chef però sembra siano rigorosamente etero…

damiano carrara

Giovanni Ciacci, che è in pole ( dice lui!) per diventare uno dei nuovi giudici di Ballando con le stelle, in quel di Porta Venezia a Milano è richiestissimo. La sua altalenante relazione con l’immobiliarista per mancanza di immobili Damiano Allotta sarebbe in crisi e la Ciacci si starebbe sollazzando con un aitante aspirante attore di stanza al Lecco Milano, locale gayo frequentato da celebrità del calibro di Wanda Fischer (sosia di Ivana Spagna) e La Wanda Gastrica ( nota drag meneghina).

roberto valbuzzi

Chi è quello stagionato cuoco della tv che ama segretamente i ventenni muscolosi e che viene soprannominato “ L’anaconda”? E perché? Ah, non saperlo…

GNOCCA NEWS

giovanni ciacci

La bombastica Josephine Alessio, star delle albe di Rai News 24, si è guadagnata l’ultima copertina di “Christopher. Italiani nel mondo”. La giornalista è anche molto apprezzata dalla famiglia reale marocchina e da numerose personalità diplomatiche mediorientali…

dasha dereviankina

Scatenatissima Alessia Marcuzzi l'altra sera al concerto meneghino dei Thegiornalisti. Alessia intanto sta alacremente lavorando al cast dell’Isola dei Penosi. Pare che in queste ore abbia rifiutato di parteciparvi uno dei nomi più appetibili: Cristina D’Avena. La ragione? La sua atavica e insuperata paura dell’aereo…

Qualcuno avverta la statuaria modella ucraina Dasha Dereviankina, fidanzata (ex?) del gieffino morto di fama Stefano Sala, che su Oggi in edicola è svelato il mistero della sua telefonata privata al baldo e mammone modello meneghino...

damiano carrara

CHARITY NEWS

Sora Mara Venier stasera sarà la madrina di un charity dinner con annessa asta di beneficenza al Grand Hotel et de Milan. Il ricavato della serata sarà devoluto ad una delle Onlus più serie ed autorevoli in Italia: l’Associazione Libellule Onlus, nata da un’idea della Dottoressa Paola Martinoni, la cui lunga esperienza presso la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori l’ha messa a contatto non solo con patologie fisiche, ma anche con tutti i problemi psicologici, spesso sottovalutati, a cui vanno incontro le donne che hanno subito interventi al seno o all’apparato genitale.

mara venier

cristina d avena

INDOVINELLO DELLA SETTIMANA

Chi è quel notissimo uomo della finanza che si è fatto praticare l'ultimo ritrovato dei festaioli milanesi, ovvero l'iniezione anale di Serenase, noto antipsicotico in voga negli anni ’90? Ah, NON saperlo…

