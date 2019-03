denis e francesca verdini

Alberto Dandolo per Dagospia

1) Il cuore è verde ma torna a battere. Il capitone Matteo Salvini tra un sondaggio e un selfie avrebbe trovato il tempo per uscire con un nuova donzella. Come Dagoanticipato il leader leghista avrebbe iniziato una conoscenza, se così può dire, con Francesca Veridini, figlia del discusso politico. Si narra di passeggiate romantiche a tarda sera e di pranzi segretissimi. Come si dice in questi casi tra i due, che molto interagiscono sui social, se son rose fioriranno.

francesca verdini

2) Fermi tutti! Il duo formato da Claudio Baglioni e Ferdinando Salzano avrebbe chiesto ieri a Fabrizio Salini, durante un incontro a Viale Mazzini, il tris al Fep-Stival di Sanremo per l'edizione 2020. L'amministratore delegato dopo le polemiche sul conflitto di interessi frena ma spingerebbe per uno show del cantante romano in autunno, magari con il solito pacchetto di ospiti della stessa scuderia. Salzano vorrebbe però strappare almeno una direzione artistica "amica" sostenendo la candidatura di Carlo Conti (a cui ha organizzato lo spettacolo teatrale) e relegando Amadeus solo alla conduzione. Il volto dei Soliti Ignoti accetterebbe un ruolo "dimezzato"? Ah saperlo.

matteo salvini 1

3) A Milano gira voce che Fedez sia assai preoccupato e che stia vivendo giorni di grande agitazione. Si mormora che le ragioni di tanto nervosismo siano legate alla sua professione e in particolare ai suoi concerti prossimo venturi. Di cosa si tratta esattamente? Ah NON saperlo.

ferdinando salzano

4) Debutterà il prossimo 30 marzo su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le stelle ma in pista non scenderà, a sorpresa, la bella Nancy Brilli. L'attrice sui social, quasi seccata, ha smentito il suo coinvolgimento nel cast ma le trattative erano in corso. Il motivo per cui non sono andate a buon fine? La Brilli avrebbe chiesto un cachet importante e la Carlucci ha il budget ristretto. Ah signora mia, non ci sono più i soldi di una volta.

IL MATRIMONIO DI FERDINANDO SALZANO - CLAUDIO BAGLIONI

5) Nei corridoi di Viale Mazzini non si parla d'altro, di una misteriosa lettera trasmessa da "La Vita in Diretta". Una missiva che avrebbe creato grande preoccupazione nel team degli autori e nel capoprogetto Casimiro Lieto. Di cosa stiamo parlando? Ah saperlo.

nancy brilli

6) Gira voce che al Grande Fratello Nip figuri tra i concorrenti Damiano Allotta, immobiliarista siciliano e ufficialmente fidanzato con Giovanni Ciacci. Si mormora anche che quest'ultimo sarà sporadicamente in studio in qualità di parente del concorrente. Sarà vero?

nancy brilli

7) Fermi tutti! Gira voce che la bombastica Natalia Bush e la neo ascetica Nora Amile siano pronte a rientrare in tv. Si mormora siano state adocchiate dagli autori del GF Vip.

8) Pubblico delle grandi occasioni ieri alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano per la presentazione di "Ferro", il primo giallo scritto dal notissimo pubblicitario Giampietro Vigorelli. A moderare l'incontro Selvaggia Lucarelli. Guest star il musicista Jack la Furia, figlio del mitologico Giampietro.

9) De Vita (rubata), il famoso chirugo plastico è protagonista di un furto di identità online. Con il suo nome in rete sono comparse creme fintamente pubblicizzate da lui e potenzialmente pericolose. Ora il bel professore vuole fare chiarezza e Le Iene avrebbero già messo gli occhi sul caso. Avvisate i truffatori!

roy de vita nancy brilli

10) A Viale Mazzini si mormora che la giornalista Laura Tecce stia scalpitando per un posticino nei prossimi palinsesti della prima rete. I leghisti stravedono per lei, qualcuno assicura che presto si apriranno le porte di mamma Rai. Con quale ruolo? Ah NON saperlo.

francesca fialdini tiberio timperi fabrizio salini casimiro lieto

11) Marysthell Polanco, carissima amica di Imane Fadil, sta vivendo giorni frenetici in virtù del lancio del suo nuovo capolavoro musicale con annessa video clip. La bombastica domenicana sta anche facendo la spola tra Ginevra e Milano per scegliere i ballerini che dovranno affiancarla nel nuovo progetto.

INDOVINELLI DELLA SETTIMANA

12) Nessuno credeva ai propri occhi! Qualche giorno fa in un famosissimo hotel milanese si è tenuto un evento organizzato dalla "setta" Scientology e tra i presenti figurava una nota opinionista spesso in onda su Canale 5. Di chi stiamo parlando? Ah saperlo.

intervento di roberto saviano (3)

13) Chi è quell'uomo delle istituzioni lombarde che durante il suo incarico nella città meneghina ha piazzato la figlia in una importante associazione di industriali e ha ottenuto una casa dall'Aler, la società lombarda che si occupa di dare un tetto alle persone bisognose? Ah NON saperlo.

14) Dal rischio di perdere la scorta alla querela di Salvini, ha già tanti problemi da risolvere Roberto Saviano, cui occorre aggiungere una preghiera non esaudita: sono ben due anni che lo scrittore e attivista politico campano tempesta di messaggini un bombastico personaggio televisivo, ormai in quota Milf. Invano. Lei è lusingata e risponde ma, per ora, il desiderio non si concretizza. E negli ultimi tempi Robertino è passato addirittura alle poesie che lei mostra vanitosamente alle amiche...

nora amile nancy brilli marysthell polanco fedez laura tecce marysthell polanco marysthell polanco roberto saviano kings of crime 5