27 mar 2019 17:21

MILLY, ALZA LA CORNETTA - MARIA DE FILIPPI RISPONDE A MILLY CARLUCCI CHE L’HA ACCUSATA DI AVER SNOBBATO IL SUO INVITO PER UNA SERATA A “BALLANDO CON LE STELLE”: "SIA ALL’INVITO IN TV SIA ALL’INVITO ATTRAVERSO IL GIORNALE NON È MAI SEGUITA UNA TELEFONATA IN CUI MI SI CHIEDESSE DI DIVENTARE BALLERINA PER UNA NOTTE...HO PENSATO CHE NON FACESSE SUL SERIO, MA SI TRATTASSE DI UNA INTELLIGENTE MOSSA DI COMUNICAZIONE PER…”