IL MONDO NON SARÀ PIÙ LO STESSO - L'EMITTENTE HBO HA DATO L'ANNUNCIO DELLA DATA DI MESSA IN ONDA DELL'ULTIMA STAGIONE DI "GAME OF THRONES": IL 14 APRILE COMINCIA LA BATTAGLIA FINALE CHE SARÀ TRASMESSA IN CONTEMPORANEA IN ITALIA SU SKY ATLANTIC – SARANNO SEI EPISODI DI 90 MINUTI CIASCUNO E… (IL TEASER)

Laura Rio per “il Giornale”

game of thrones 7

I fan di tutto il mondo sono in fibrillazione. L' inverno stavolta è arrivato. L' altra notte l' emittente Hbo ha dato l' annuncio che da tempo si attendeva: la data di messa in onda dell' ultima stagione, l' ottava, di Game of Thrones. Sarà il 14 aprile e sarà trasmesso in contemporanea in Italia su Sky Atlantic.

E, finalmente, i seguaci della saga dei Sette Regni potranno assistere allo scontro finale degli abitanti di Westeros con l' esercito dei «non-morti» guidati dai White Walkers. E, nel contempo, potranno assistere all' evoluzione dell' incontro tra gli eredi al Trono Jon Snow e Daenerys Targaryen.

game of thrones 5

L' ottava stagione sarà composta da sei episodi, mai così lunghi, 90 minuti ciascuno, sui quali ci sono al solito pochissime informazioni. La data è stata annunciata con un breve video che ancora non rappresenta però un vero e proprio trailer della serie. Su Twitter nelle sole prime sei ore ha registrato 7 milioni di visualizzazioni.

game of thrones 6

Come già successo con la settima, anche l' ottava stagione racconterà eventi non ancora scritti da George R.R. Martin, creatore della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco; ma sarà comunque basata sulle idee che lo scrittore ha dato ai creatori della serie. Tra l' altro Martin ha già deciso (ma è un segreto) il finale della saga molti anni fa.

Nel video rilasciato dalla Hbo, si vedono le sorelle Sansa e Arya Stark, insieme al fratello «bastardo» Jon Snow (che in realtà è loro cugino), mentre camminano nell' oscurità delle cripte del castello di Grande Inverno. Jon ha con sé una torcia.

game of thrones 2

Una piuma si posa sul pavimento. È la piuma posta nelle mani della statua di Lyanna Stark da Robert Baratheon nel primo episodio della prima stagione.

Lyanna è la sorella di Ned Stark, il suo rapimento da parte dei Targaryen ha innescato la Ribellione di Robert Baratheon al quale era promessa in sposa. I fatti, però, erano andati diversamente. Lyanna e Rhaegar Targaryen erano in realtà innamorati, e il frutto del loro amore era stato proprio Jon Snow il cui vero nome è Aegon Targaryen.

game of thrones 12

Lyanna è morta di parto e proprio a questa verità nascosta - ma già nota agli spettatori - è dedicato il teaser. Si sente la voce di Lyanna che chiede a Ned di proteggere il figlio; la voce di Catelyn Stark che ricorda di non averlo mai amato; e la voce di Ned che ricorda a Jon la sua discendenza, ossia il suo vero sangue Stark (sangue non di Ned come si sapeva nelle prime stagioni ma di Lyanna). Ci sono però altre tre statue con le fattezze degli stessi Sansa, Arya e Jon.

game of thrones 11

È un monito, un presagio. La piuma si congela sul pavimento e il gelo penetra sottoterra; Jon sguaina la spada. I «fratelli» guardano in faccia la morte che si avvicina. Gli Estranei - come si è visto nel finale della settima stagione nel quale la Barriera è stata sbriciolata dal drago «non-morto» Viserion - sono in marcia. Centinaia di migliaia di «non-morti» si apprestano a conquistare Westeros.

game of thrones 10

Appuntatevi la data: 14 aprile.

game of thrones 3 game of thrones 4 game of thrones 9 game of thrones 8 game of thrones 1