MONTSERRAT CABALLÉ, "LA MIGLIORE TRA LE MIGLIORI" – IL MONDO DELLA LIRICA PIANGE IL SOPRANO SIMBOLO DI BARCELLONA SCOMPARSA A 85 ANNI – CELEBRE IL SUO DUETTO CON FREDDIE MERCURY NELLA CANZONE CHE CELEBRAVA LA CITTA' CATALANA, INNO DEI GIOCHI OLIMPICI DEL 1992 – IL MESSAGGIO DEI REALI DI SPAGNA E DI JOSE CARRERAS - VIDEO

montserrat caballe'

Il soprano Montserrat Caballé è morta all'età di 85 anni nell'ospedale di Sant Pau di Barcellona. Il soprano, che da alcuni anni aveva problemi di salute, era stata ricoverata a metà settembre. I funerali dell'artista, una figura di spicco dell'opera internazionale, si terranno lunedì prossimo a mezzogiorno nell'obitorio di Les Corts a Barcellona.

Grande voce della lirica, era diventata famosa anche in ambito pop, dopo il duetto con l'amico Freddie Mercury nell'album intitolato 'Barcelona'. Il singolo omonimo diventò l'inno dei Giochi Olimpici del 1992 e sempre per i Giochi cantò nell'album 'Barcelona Games' con Plácido Domingo e José Carreras.

I reali di Spagna: "La migliore tra le migliori"

"Di tutti i soprano che ho ascoltato nella vita, nessuno era come lei", ha dichiarato il tenore Jose Carreras a Radio Catalunya. "Caballé è stata la grande donna dell'opera, la leggenda della cultura universale, la migliore tra le migliori, capace di scoprire nuovi spazi di creatività con i più grandi. La sua personalità e la sua voce ineguagliabile ci accompagneranno sempre". Lo scrive la Casa Reale spagnola su Twitter commentando la morte di Montserrat Caballé. Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez commenta la scomparsa della grande cantante: "Triste notizia: muore un grande ambasciatore del nostro Paese, un soprano lirico riconosciuto a livello internazionale, Monserrat Caballé. La sua voce e la sua dolcezza rimarranno sempre con noi". In un'intervista radiofonica, il presidente catalano Quim Torra l'ha descritta come "cantante unica nel mondo dell'opera" e ha sottolineandone l'aspetto di "catalana universale" ed "ambasciatrice della Catalogna nel mondo". Infine il Teatro Liceu di Barcellona, dove la Caballé ha cantato più di 200 volte, ha espresso il cordoglio per la morte di "uno dei più importanti soprani della storia e artista simbolo nella memoria" del teatro.

montserrat caballe'

Oltre cinquant'anni di carriera

Nata Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballe i Folch, Caballé era cresciuta in una famiglia di classe operaia a Barcellona. Ha mostrato il suo talento sin da bambina, quando all'età di appena sette anni già si cimentava con le cantate di Bach. Un talento che le ha poi permesso di conquistare i palcoscenici internazionali con un repertorio quasi illimitato. Nel corso della sua lunga carriera la soprano è stata protagonista in 90 ruoli di opera ed ha calcato le scene in quasi 4.000 rappresentazioni.

All'età di otto anni Caballé si iscrisse al Conservatorio di Barcellona, dove ebbe per insegnanti - tra gli altri - Eugenia Kenny, Conchita Badea e Napoleone Annovazzi e dove si diplomò con la Medaglia d'Oro nel 1954. Dopo Barcellona si trasferì a Milano per proseguire gli studi e nel 1956 si unì all'Opera di Basilea e quell'anno recitò nel suo primo importante ruolo nello Staatstheater della città nelle vesti di Mimi nell'opera 'La Bohemè di Puccini. Quattro anni più tardi, all'età di 27 anni, era la cantante di punta dell'Opera di Brema

montserrat caballe' freddie mercury

Nella carriera, terminata ufficialmente nel 2013, ha partecipato a più di 4.000 spettacoli in carriera ed è stata una delle ultime grandi dive dell'opera. Ma come spiegò in un'intervista del 2014, Caballè ha sempre respinto questa definizione: "Non mi considero una leggenda dell'opera, nè l'ultima diva, come a volte i giornalisti scrivono. Ogni era ha le sue divisioni e nel mio caso l'unica cosa che ho fatto è di fare bene il mio lavoro, nel miglior modo possibile, al più alto livello".

Caballè ha condiviso il palco con tutti i grandi artisti, anche se ha riconosciuto di avere una chimica speciale con tre di loro: Pavarotti, Plàcido Domingo e Carreras. "Plàcido Domingo era meraviglioso. Con Josè Carreras ho avuto una relazione molto speciale, siamo rimasti incantati ascoltandoci l'un l'altro. E Luciano Pavarotti era come un padre".

Nel 2015 la soprano è stata incriminata per frode fiscale - per avere evaso le tasse su oltre 500.000 euro - e condannata a sei anni di carcere con sospensione della pena. , Caballé è stata anche ambasciatrice della Buona Volontà dell'UNESCO ed ha creato una fondazione per i bimbi bisognosi a Barcellona. La soprano, che sposò il tenore spagnolo Bernabe Marti oggi 89enne, lascia due figli, Bernabe Marti Jr. e Montserrat Marti che ha seguito le orme della mamma nei teatri del mondo.

montserrat caballe' sophia loren