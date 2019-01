LA MUSICA E' TRAP-ASSATA, ORA E' IL MOMENTO DELLA TRAP - SFERA EBBASTA SORPASSA PAUSINI, JOVANOTTI E RAMAZZOTTI: L’ALBUM DEL 2018 E’ STATO IL SUO "ROCKSTAR" CON OLTRE 200MILA COPIE – IL BOOM DI SALMO - OTTO ARTISTI SU 10 DELLA TOP TEN HANNO MENO DI 30 ANNI (E NOVE SONO ITALIANI). SU SPOTIFY NESSUN OVER 40 E’ TRA I PRIMI CINQUANTA

SFERA EBBASTA, È SUO L'ALBUM PIÙ VENDUTO. NOVE DISCHI ITALIANI NELLA TOP 10

Claudio Fabretti per “Leggo”

sfera ebbasta

La trap, i talent, il pop italiano. Ebbasta. O quasi. È un panorama sorprendente (ma non troppo) quello che emerge dalle rilevazioni Fimi/GFK - che includono fisico, digitale e streaming premium - sul primo semestre del 2018. Una top ten quasi tutta italiana, dominata da Rockstar di Sfera Ebbasta, seguito da Plume di Irama (vincitore di Amici) e da Fatti sentire di Laura Pausini, unica donna in Top Ten (sono solo 4 tra i primi 30, con Alessandra Amoroso tredicesima, Emma quindicesima, e Giorgia al n.25).

RAP IN PRIMO PIANO

Ma il predominio tricolore non finisce qui, perché, superato il decimo posto occupato da Ed Sheeran con Divide (unico artista internazionale tra i primi 30), ci si imbatte in altri nuovi big nazionali come Salmo, Maneskin, Capo Plaza, Ultimo, Benji & Fede e Gemitaiz.

«La clamorosa affermazione della musica italiana nell'era dello streaming conferma una rivoluzione importante», commenta il Ceo di Fimi, Enzo Mazza. «Otto su dieci degli artisti in top ten album hanno meno di 30 anni: è il risultato degli investimenti che le case discografiche hanno effettuato negli anni della crisi. Si tratta di investimenti che hanno prodotto un cambiamento epocale nella musica italiana insieme con le giovanissime generazioni di fan legate alle nuove tecnologie, come streaming, smartphone e social media», aggiunge Mazza.

CAPOEIRA RECORD

salmo

Nei singoli (digitale e streaming premium) a trionfare è il tormentone estivo Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston, cui seguono Perfect di Ed Sheeran e Cupido di Sfera Ebbasta feat. Quavo. Anche in questo caso elevata la penetrazione degli italiani: 7 tracce su 10. I dati EarOne premiano invece Non ti dico no di Boomdabash & Loredana Bertè, come brano più ascoltato in radio nel 2018.

Tra i vinili il gusto si fa più classico, con in vetta l'immortale The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd (che vantano altri due piazzamenti nella top ten, con The Wall al quarto posto e Wish You Were Here al sesto).

SANREMO A 2 FACCE

La compilation più venduta, come da tradizione, è Sanremo 2018. Ma «nonostante Baglioni nel 2018 abbia profuso grossi sforzi», come riconosce Mazza, il Festival dal punto di vista discografico «non riesce a superare quella soglia dell'1,5% del mercato discografico alla quale è inchiodato da tempo».

sfera ebbasta tatuaggio

2 – JOVANOTTI CHI? ORA È TEMPO DI TRAP EBBASTA

Guido Biondi per il Fatto Quotidiano

Se Sfera Ebbasta sorpassa Laura Pausini, Jovanotti ed Eros Ramazzotti è segno che il ricambio generazionale è avvenuto.

Per chi suona la campana? Negramaro, Giorgia, Cremonini, Vasco Rossi sono artisti i cui numeri oscillavano sempre tra le 200.000 e le 300.000 copie. Oggi è un miracolo se ottengono un disco di platino (50.000 copie combinate tra supporti fisici, digitale e streaming).

irama

Con Salmo con il fiato sul collo (è l' album più venduto all' inizio del 2018 e ha già superato le 100.000 copie) e tantissimi nomi nuovi (Irama, Maneskin, TheGiornalisti, Capo Plaza, Ultimo, Gemitaiz, Tedua, Noyz Narcos, Carl Brave, Ermal Meta, Boomdabash) capaci di generare numeri importanti, assistiamo al tramonto di molte ex star.

Per l' industria dei discografici (Fimi) è Rockstar l' album dell' anno di Sfera Ebbasta, con quattro dischi di platino, oltre 200.000 copie. Segue Plume di Irama con oltre 100.000, Laura Pausini (ben al di sotto delle previsioni), l' outsider Salmo, in ascesa con Playlist e Il ballo della vita dei Maneskin, entrambi sopra i due dischi di platino: è il dato più eloquente del cambiamento di clima in vetta.

jovanotti

"Otto su dieci artisti nella top ten hanno meno di trent' anni", commenta il Ceo della Fimi, Enzo Mazza. Capo Plaza è al sesto posto - a sorpresa - scavalcando quelli che sulla carta dovevano essere i big dell' anno. Parliamo di Eros Ramazzotti (22°), Negramaro (23°), Jovanotti (11°), Emma (15°), Cremonini (16°). Artisti i cui singoli sono introvabili nelle classifiche di Spotify, ma che continuano ad avere un inspiegabile seguito dalle radio e da quel che resta degli uffici marketing delle major discografiche.

Noyz Narcos e Carl Brave scavalcano Giorgia, Ermal Meta e Vasco Rossi; meritevole il piazzamento dell' album Love per TheGiornalisti. Tra i singoli domina Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat.

DAMIANO DEI MANESKIN

Giusy Ferreri & Sean Kingston, al terzo Cupido di Sfera, al quarto Tesla di Capo Plaza. Assenti completamente le vecchie guardie.

Nei vinili sono i dischi cosiddetti di catalogo a dominare, in testa i Pink Floyd con l' eterno The Dark Side Of The Moon; il primo artista italiano è al terzo posto ed è Noyz Narcos con Enemy. Le radio nel 2018 hanno premiato Non ti dico no di Boomdabash & Loredana Bertè. Rispetto a un anno fa i grandi network hanno aperto in modo considerevole ai nuovi artisti - compatibilmente con i testi cantati - ma le resistenze sono ancora molto alte.

loredana berte

Infine i dati di Spotify: in Italia l' artista più ascoltato è Sfera Ebbasta, seguito da Capo Plaza, Gemitaiz, Gue Pequeno e Salmo. L' album con più streaming è Rockstar di Sfera, ma è tra i singoli che la lotta è stata senza pietà: stravince Tesla di Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta e DrefGold. Salmo ha battuto il record con più brani contemporaneamente nella top ten scavalcando Sfera Ebbasta. Nei primi cinquanta della classifica attuale non c' è nessun over 40. Sipario.

sfera ebbasta irama giulia de lellis irama irama de lellis irama irama sfera ebbasta sfera ebbasta SALMO ASIA ARGENTO AL CONCERTO DI SALMO sfera ebbasta