LA MUSICA NON JOVA AGLI UCCELLI - A RISCHIO LA DATA DI LADISPOLI DEL MEGA-TOUR SULLE SPIAGGE ITALIANE DI JOVANOTTI: PER LA LIPU CI SAREBBERO PERICOLI PER L'AMBIENTE. IL CANTAUTORE HA INDETTO PER OGGI UN TAVOLO TECNICO PRESSO IL COMUNE. IN MIGLIAIA HANNO GIÀ COMPRATO IL BIGLIETTO, MA SI SPERA DI TROVARE UNA SOLUZIONE (O UN'ALTRA LOCATION)

Emanuele Rossi per “il Messaggero”

È a rischio il concerto di Jovanotti a Ladispoli previsto il prossimo 16 luglio sulla spiaggia di Torre Flavia. Per la Lipu ci sarebbero pericoli per l' ambiente.

Il cantautore ha indetto per oggi un tavolo tecnico presso il comune ladispolano. «Dopo la riunione valuteremo se esistono delle criticità, come sostengono alcuni, e prenderemo delle decisioni», annuncia l' artista sul profilo Instagram. Quella di Torre Flavia è un' area scelta da Cherubini nell' ambito del suo Jova Beach Party che include varie tappe lungo le coste della Penisola. Ladispoli sarebbe l' unica tappa nel Lazio. Ma le associazioni ambientaliste e animaliste, Lipu in primis, si sono opposte perché il palco verrebbe montato a ridosso delle dune di sabbia dove nidificano i fratini, uccelli in via di estinzione.

Questa specie ha scelto da circa tre anni Torre Flavia e la limitrofa palude per ripopolarsi. «A seguito di alcune nuove segnalazioni di criticità da parte del mondo ambientalista - scrive ancora Jova - ho richiesto l' incontro straordinario presso il comune di Ladispoli visto che nelle ultime ore sono sopraggiunte nuove preoccupazioni per l' area scelta. Alla riunione saranno presenti i nostri partner del Wwf, che ci aiutano a garantire a livello nazionale il massimo rispetto di tutte le norme sulle spiagge, e tutti i soggetti amministrativi ed ambientalisti coinvolti nell' area di Ladispoli.

Il primo requisito del Jova Beach Party è il massimo rispetto per l' ambiente e in nessun modo derogheremo da questo principio. La spiaggia libera di Torre Flavia, non la palude, che non è mai stata presa in considerazione, è un luogo favoloso per la grande festa di musica che vorremmo fare, ma solo se tutti i partecipanti alla riunione di domani converranno che non ci sono rischi per l' ambiente».

I ladispolani ma anche i fan di Lorenzo sono in fibrillazione. In migliaia hanno acquistato già il biglietto. I politici di zona si scagliano contro gli animalisti.

«Sto iniziando a pensare che c' è chi non ama Ladispoli. Questa è un occasione unica per cambiare la vocazione turistica della nostra città. Sono indignato da chi per partito preso è contrario allo spettacolo di Jovanotti a Torre Flavia», critica Giovanni Ardita, consigliere comunale della maggioranza con Fdi.