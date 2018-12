Da “la Zanzara – Radio24”

alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara

“Le quote rosa? Aberrrazioni. Discriminazioni nei confronti degli uomini. Sono come i gradi delle invalidità civili. Allora meglio che le donne non votino”. “La Merkel è un nuovo Hitler, e non ha nemmeno una vagina”. “L’obesità femminile è un reato, andrebbe punita. Una donna obesa va tassata, l’uomo è meno grave”. “Sono a favore della poligamia, ma tacita. Il tradimento della donna è meno comprensibile, l’uomo deve seminare ovunque, biologicamente è fatto per questo”. “Omosessualità? Deve essere eccezione, oggi sembra regola. Per essere accettati tutti devono dire di essere froci o ricchioni”.

alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 12

Questo il “pensiero” di Alessandra Cantini, showgirl, ex candidata alle regionali toscane per Forza Italia, a La Zanzara su Radio 24. La Cantini è nota alle cronache per essersi mostrata con il sedere scoperto durante la trasmissione “La Repubblica delle Donne” di Piero Chiambretti. Adesso ha scritto un libro, in vendita su Amazon, dal titolo "Sacro Maschio". La Cantini sostiene che le donne non devono indossare biancheria intima: “Non è assolutamente antigienico. Ho anche chiesto a degli specialisti. I batteri salgono su lo stesso e i batteri nelle mutande si annidano. E’ ancora peggio”.

SI TOGLIE LE MUTANDE ROSSE E LE CONSEGNA A CRUCIANI. “Ho tenuto le mutande in treno e adesso me le tolgo. Di solito non le porto, è un regalo per me e per l’uomo. Eccole qui, le metto all’asta sui miei social (intanto Cruciani annusa le mutande usate…) a partire da 50 euro. Fatevi avanti”.

alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara 3

VIBRATORE. “Una donna deve portare sempre con sé un vibratore. Sono andata qualche giorno fa a Parigi e ne ho comprato uno a Pigalle. Eccolo. Lo porto sempre con me. Mi piace usarlo: è come avere una pistola in tasca, può essere utile”.

LA CANTINI SI TOGLIE LE SCARPE E MOSTRA I PIEDI. Cruciani dice: a me del culo non frega niente, voglio vedere i piedi. E la Cantini: eccoli, che voto dai? Cruciani: Non sono brutti, ma un po’ storti e callosi. Cinque e mezzo!!! (Foto e video).

scazzo cantini, luxuria e malgioglio a cr4 1

POLITICA: “Sono stata in Forza Italia ma me ne sono andata. Tanto ormai Berlusconi è un fantoccio nelle mani delle donne. E’ circondato da donne che lo castrano. Mi dispiace, sto cercando di far passare questo messaggio da mesi, e non mi ascoltano. Berlusconi è stato rovinato dalle donne ed io infatti ho iniziato questa carriera principalmente pensando a lui. Silvio, ascoltami, ti ho mandato messaggi, biglietti.

ALESSANDRA CANTINI SILVIO BERLUSCONI

Ho trovato il numero di Arcore. Ho fatto tutto e non sono mai riuscita a parlare con lui. Io vorrei aiutarlo, denunciare la cattiveria di quello che ha subito. Ma è prigioniero delle donne che lo circondano? Cazzo, sì, è sottomesso alle donne che fanno muro davanti a lui. E’ sotto gli occhi di tutti. Gli ho lasciato tanti messaggi, non li ho contati. E’ dal 2015 che cerco di contattarlo. Anni fa sarei andata anche nella cantina del bunga bunga. Oggi lo aiuterei a livello intellettuale ad uscire da questa situazione. Io non l’avrei mai denunciato, non gli avrei mai fatto del male.

alessandra cantini alessandro sallusti

L’avrei soltanto spinto a dare il meglio di sé. Salvini? Mi piace, molto. Perché è un maschio sacro e si sta prendendo in mano il paese. Ha carisma, mantiene sempre quello che dice. Si, è un sacro maschio. Oggi voterei per lui, certo. Però anche lui è stato vittima della Isoardi, che è ridicola, assolutamente ridicola”. SESSO: “Consiglio attività sessuale continua, dalle due volte alle cinque volte al giorno. Ho perso la verginità in un campus in Inghilterra, avevo 16 anni”.

alessandra cantini vittorio feltri

PROSTITUZIONE: “Sono favorevole alla legalizzazione. Ognuno fa col proprio corpo quello che vuole. Per una cifra enorme, magari mezzo milione potrei anche farlo. Ma non è mai successo e penso di non avere un valore. Però è inutile anche criticare, perché alla fine capisco tutte le prostitute che perlomeno guadagnano. Meglio rispetto a chi si concede al primo deficiente gratis. Quindi sono molto più intelligenti le prostitute”.

scazzo cantini, luxuria e malgioglio a cr4 9 alessandra cantini 9 alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara 4 alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara 1