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NAIKE, NUN CE LASSA'! LA SVALVOLATA RIVELLI ANNUNCIA L'ADDIO A INSTAGRAM: ''DA OGGI NON PUBBLICO PIU'. LASCIO TUTTO QUELLO CHE HO POSTATO FINO AD ORA, VI AMO E VI RINGRAZIO DI AVERMI SEGUITO SOSTENUTO E CAPITO'' - MA E' VERO O E' UN PESCE D'APRILE? DI SICURO, UNA SCUSA PER RIPERCORRERE TUTTE LE SUE FOTO IN UNA GALLERY SUPER-HOT-
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"HO CONOSCIUTO GENTE CHE PROMETTEVA SUCCESSO IN CAMBIO DI 'FAVORI..." - CARMEN RUSSO A RADIODUE: "QUALCHE ATTACCO DIRETTO C'È STATO, MA MI SONO SEMPRE SAPUTA DIFENDERE...IL FILM A CUI SONO PIU' LEGATA? 'PAULO ROBERTO COTECHINO' CON ALVARO VITALI" - L’INCONTRO CON PAOLO VILLAGGIO, 'DRIVE IN', LO SKETCH CON ALAIN DELON, I TRE MESI CON WALTER CHIARI. IL SET CON FELLINI CHE MI CHIAMAVA…" - VIDEO
CASALEGGIO ERGO SUM - ANCHE ZEMAN E ''MISTER BILDERBERG'' BERNABÈ ALLA CONVENTION DEDICATA AL GURU SENIOR, CHE SI TERRÀ IL 6 APRILE A IVREA. ''CERCHEREMO DI CAPIRE COSA CI ATTENDE NEI PROSSIMI ANNI'', TRA FEDE, BLOCKCHAIN, SMART CITY, TRANSUMANESIMO - CI SARANNO MASSIMO FINI, TRAVAGLIO, ENRICO BERTOLINO, MENTRE L'EX ALLENATORE CI ILLUMINERÀ SUL FUTURO DEL GOL (SARÀ VIRTUALE?)
CENT E NON PIÙ CENT - ADDIO ALLE MONETINE DA 1 E 2 CENTESIMI: LA CONAD E ALTRI SUPERMERCATI NON LE DANNO PIÙ COME RESTO E ARROTONDANO AL MULTIPLO DI 5 PIÙ VICINO. ECCO I MOTIVI DELLA SCELTA E COME SARÀ FATTO IL CALCOLO
AVVISO PER DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI WORKAHOLIC -BRUNELLO CUCINELLI: "INUTILE LAVORARE PIÙ DI 6-8 ORE. STACCATE GLI SMARTPHONE E VIVETE" - L'IMPRENDITORE: "OGNUNO DEVE AVERE UNO SPAZIO RISERVATO NON INVASO DALLA TECNOLOGIA”. E POI PARLA DEL DIVIETO DATO AI DIPENDENTI DI USARE LA MAIL NEL WEEKEND…
NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (OLSEN) - DOPO L'ENNESIMA PAPERA CON IL NAPOLI, IL PORTIERE DELLA ROMA FINISCE NEL MIRINO DI CRITICA E TIFOSI: "ORMAI L'UNICA COSA CHE RIESCE A PRENDERE SONO GLI INSULTI" - PALLOTTA UNCHAINED: "NON CI SONO PIU’ ALIBI PER NESSUNO, I GIOCATORI TIRINO FUORI LE PALLE. INACCETTABILE LA PARTITA CON LA SPAL E CONTRO IL NAPOLI È STATA ANCHE PEGGIO. IL TEMPO DELLE SCUSE E’ FINITO” – RANIERI: "NON SONO PENTITO DI ESSERE TORNATO ALLA ROMA" - VIDEO
UN CAFONALINO DA DIOR – CHIARA FERRAGNI IRROMPE AL COSTANZI PER L’ANTEPRIMA DELL’OMAGGIO AL GRANDE PHILIP GLASS E LA FANNO PURE SALIRE SUL PALCO – ASSOLDATA DA DIOR, SI FA L’IMMANCABILE SELFIE CON IL CORPO DI BALLO DIRETTO DA ELEONORA ABBAGNATO. MA IL PUBBLICO E' PAZZO PER IL BALLERINO VOGEL – GRAN SFILATA DI BONONE, VIP E PRESUNTI TALI – VIDEO: LE INSTAGRAM STORY DELLA SIGNORA FEDEZ SULLE SUE VACANZE ROMANE, CONCLUSE A NOTTE INOLTRATA CON…
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
LA RIVOLUZIONE NON RUSSA: NON È SOLO L'INCUBO DI CHI DORME CON VOI, RUSSARE PORTA PROBLEMI SERI, INCLUSI DANNI AL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, INFARTI, ICTUS. ECCO I RIMEDI PIÙ SEMPLICI E QUELLI PIÙ DRASTICI: OGGI CI SI PUÒ OPERARE PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE QUESTA ROGNA (VIDEO E INTERVISTA AL DOTTOR RAMIERI)