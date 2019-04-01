NAIKE, NUN CE LASSA'! LA SVALVOLATA RIVELLI ANNUNCIA L'ADDIO A INSTAGRAM: ''DA OGGI NON PUBBLICO PIU'. LASCIO TUTTO QUELLO CHE HO POSTATO FINO AD ORA, VI AMO E VI RINGRAZIO DI AVERMI SEGUITO SOSTENUTO E CAPITO'' - MA E' VERO O E' UN PESCE D'APRILE? DI SICURO, UNA SCUSA PER RIPERCORRERE TUTTE LE SUE FOTO IN UNA GALLERY SUPER-HOT

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