IL TRAILER DI “ISVN - IO SONO VALENTINA NAPPI”

https://bit.ly/2S8GRvT

Barbara Costa per Dagospia

isvn io sono valentina nappi 3

Ehi, Dago-lettore, stai attento: se davvero pensi che ci soddisfi la tua lingua in bocca e pochi "colpi" mirati, o che crediamo alle tue scuse patetiche quando non ti si alza e non ce la fai a compiere il tuo dovere, te lo ripeto, stai attento, perché potrebbe succederti quello che accade al protagonista di "Queen Kong" di Monica Stambrini, e i tuoi incubi più terrificanti materializzarsi in un enorme vagina vogliosa, umida, tesa a soffocarti, a pretendere la tua bocca, le tue leccate, a inondarti di liquidi fino a strozzarti.

isvn io sono valentina nappi

E poi sai, potresti pure scoprire che ti piace, che quel mostro-donna che ti sta cavalcando ti sta eccitando, dì la verità, era quello di cui avevi bisogno per dare una scossa ai tuoi istinti, per fartelo venire duro, finalmente, ora che la bestia sei tu, sebbene sia lei a incitarti a prenderla, a metterglielo dentro, a essere quell’uomo che fino a poco prima bestemmiavi non essere più.

isvn io sono valentina nappi 7

E se non ti basta, se al termine stai sbavando, se solo ai titoli di coda hai capito che quella carnosa creatura era Valentina Nappi, allora sappi che te la puoi godere ancora, perché insieme a Queen Kong, in dvd esce anche "ISVN-Io Sono Valentina Nappi", ma qui scordati i mostri, e le recensioni bislacche che magari ti è capitato di leggere. ISVN non è porno-soft, ma porno assoluto, sesso puro, senza altro se non la voglia che due persone hanno di farlo, e farlo, e farlo. Vuoi vedere cosa combina Valentina Nappi in privato? Come lo fa? Allora spiala tramite Stambrini che la segue, la "chiude" in uno studio, dove Valentina si spoglia, si lava, e aspetta.

isvn io sono valentina nappi 11

Aspetta un uomo, un suo sc*pamico, lo so, vorresti essere tu, ma a te spetta il ruolo di voyeur, e non pensare sia meno eccitante. Si fa insopportabile l’attesa che il gioco cominci e che lo schermo si riempia del corpo, della pelle di Valentina, così autentica nella scelta di vestiti e lingerie, con lei ci si libera dalla schiavitù della donna fatale, dal refrain che per sedurre un uomo ci sia ogni volta bisogno di messinscene e pizzi e tacchi e trucco pesante, no, un uomo non lo seduci ma te lo prendi se lo vuoi, con slip e reggiseno i più candidi possibili, una volta tolti è nuda che devi dimostrare chi sei, il piacere che vuoi.

isvn io sono valentina nappi 10

E Valentina il piacere che vuole se lo prende tutto, perché, mio caro, ISVN forse è meglio che te lo compri per vederlo in due, mostrare alla tua donna come si fa un pom*ino vero, come e quanto tempo ci si deve dedicare, al pene e a tutto quello che gli sta intorno (lo sc*pamico del film, come fa a dire che quella è zona erogena, ma solo un po’? Mai conosciuto un uomo che non tramortisce a straziargli scroto e testicoli…!)

isvn io sono valentina nappi 12

Valentina col dito di lui in bocca, a pulirlo dello sperma, per poi leccarsi via anche l’ultima goccia rimastale sulle labbra: due tra i momenti più stuzzicanti del film. E i segni sulla pelle che far sesso vero lascia, i rossori degli sfregamenti, in ISVN c’è tutto, compreso il sano egoismo che mostriamo quando stiamo in punta di orgasmo. Ti immergi e ti riconosci nei tocchi, nei rumori di due corpi che sbattono l’uno con l’altro, quand’è l’ultima volta che l’hai fatto tu? Il porno può esser d’autore e può esser femmina, pensato e girato con lo sguardo e il volere di una donna che fa incursione in un pianeta che la attira, è porno diverso ma porno sempre, e se Rocco Siffredi dice di no, chissenefrega.

