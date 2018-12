IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - PROPRIO MENTRE STA USCENDO “THE MULE”, L’ULTIMO FILM DIRETTO E INTERPRETATO DA CLINT EASTWOOD, SE NE VA SONDRA LOCKE, LA SUA STORICA MUSA E COMPAGNA PER BEN QUATTORDICI ANNI - LA PRIMA DONNA, SOSTENEVA, CHE AVEVA DAVVERO AMATO. MA ANCHE QUELLA CHE PIÙ MALAMENTE È STATA MESSA ALLA PORTA DALLA STAR E CHE HA ORGOGLIOSAMENTE REAGITO CON UNA SERIE DI CAUSE A LUI E ALLA WARNER BROS - SI È SPENTA A LOS ANGELES, A 74 ANNI

Marco Giusti per Dagospia

Proprio mentre sta uscendo The Mule, l’ultimo film diretto e interpretato dal leggendario Clint Eastwood, se ne va la sua storica musa e compagna per ben quattordici anni, la prima, sosteneva, che aveva davvero amato. Ma anche quella che più malamente è stata messa alla porta dalla star e che ha orgogliosamente reagito con una serie di cause a lui e alla Warner Bros. Sondra Locke si è spenta così a Los Angeles, a 74 anni, dopo una vita che l’ha vista prima giovane attrice nominato agli Oscar per L’urlo del silenzio nel 1968, poi compagna e coprotagonista di Clint Eastwood in una serie di film di grande successo, da Il texano dagli occhi di ghiaccio a Bronco Billy a L’uomo nel mirino, poi regista di pochi stravaganti film, come Ratboy, dedicato a un uomo-topo, e Doppia identità, per poi perdere tutto, uomo, case, proprietà e carriera dopo la violenta separazione del 1988.

Da lì partono le cause infernali che le rovineranno la vita. Curiosamente, un paio d’anni fa aveva girato da protagonista assieme a Keith Carradine un nuovo film, Ray Meets Helen, diretto da Alan Rudolph, e l’avevamo trovata come produttrice esecutiva di un thriller, Knock Knock, diretto da Eli Roth. Bionda, magra, minuta, specializzata in ruoli di ragazza terrorizzata che trova la forza di vendicarsi atrocemente o di disturbata, Sondra Locke univa la voce e l’aspetto da ragazza del sud a una sorta di malessere che la rendeva esattamente il contrario di quello che Hollywood vedeva come la donna della star.

Clint Eastwood si era innamorato subito di lei e la loro era stata una lunga e felice relazione, sia sul set che nella vita. Fino al 1988. Nata a Madigan in Alabama nel 1944, Sondra Locke, scappa presto di casa e si mette con un compagno di scuola gay, Gordon Anderson, che sposa proprio nel 1967, e dal quale non si separerà mai. Se è Anderson che sogna di fare teatro e cinema, sarà Sondra Locke quella che realizzerà per entrambi il sogno del cinema.

Grazie a un provino che le fa vincere un grosso ruolo a fianco di Alan Arkin in L’urlo del silenzo diretto da Robert Ellis Miller, tratto dal romanzo di Carson McCuller, un film che la porterà alla nomination all’Oscar. Diventata una giovane attrice interessante, la troviamo in Willard e i topi di Daniel Mann assieme a Bruce Davison, un horror intelligente del 1971, ma anche in Cover Me Babe di Noel Black e in Un rantolo nel buio, 1972, diretto da Willian Fraker, già direttore della fotografia, con un cast che va da Robert Shaw a Sally Kellerman.

La notiamo anche anche in The Second Coming of Suzanne, di Michael Barryy, 1974, dove ha il ruolo di un’attrice che un regista pazzo vuole nel ruolo di un Cristo femmina sulla croce, in Death Game, 1977, dove lei e Colleen Camp si vendicano pesantemente sul loro stupratore, e in qualche telefilm dei primi anni ’70.

Nessuno dei suoi primi film sarà un successo, ma sono tutti piccoli film intelligenti e indipendenti. Ma poi incontra Clint Eastwood sul set di Un texano dagli occhi di ghiaccio e nascerà l’amore a prima vista. Lui la vorrà in tutti i suoi film da regista, produttore e protagonista, diventando gelosissimo di lei, che potrà girare qualcosa fuori dal suo controllo, come Rosie: The Rosemary Clooney Story, solo quando lui non avrà ruoli per lei. E’ il periodo più bello di Clint Eastwood, nel pieno della sua attività, Filo da torcere, Fai come ti pare, Coraggio… fatti ammazzare, Bronco Billy.

E lei è bravissima. Non potendo più avere figli dopo due aborti, Sondra Locke mette tutto nel suo lavoro. Prova anche a fare la regista, prodotta proprio dalla Malpaso, la casa di produzione di Clint. Esce Ratboy, 1986, seguito da Doppio identità con Theresa Russell nel ruolo di una poliziotta che si infiltra come prostituta. La crisi scoppia nel 1988. Dopo 14 anni di vita vissuta insieme, Clint Eastwood la caccia proprio di casa, dalla loro bella villa di Bel-Air e manda tutto il guardaroba di lei dal vecchio marito, dal quale non aveva mai divorziato. Partono le cause.

L’attrice ottiene un patteggiamento di 450 mila dollari dal suo ex uomo e una proprietà. A Warner le fa un contratto di tre anni a 1,5 milioni di dollari. Ma non girerà nulla con la Warner, né come attrice né come regista, pur portando qualcosa come trenta progetti. Tutti rifiutati. Inoltre è proprio Clint Eastwood a pagarle il contratto della Warner.

Nel 1995 parte una nuova causa per la Warner e per Clint, visto che lei pensa che le abbiano rovinato la carriera. Gira un paio di film indipendenti, scrive un’autobiografia pesante, “The Good, The Bad and the Very Ugly”, dove fa i conti con il suo ex compagno, gira un nuovo film da regista, Fine della corsa, con Rosanna Arquette nel 1997, ha un buon ruolo assieme a Dennis Hopper in Profezie di morte, 2000, diretto da David Worth, e combatte con un brutto tumore per quasi vent’anni. Recentemente Alan Rudolp la vuole come protagonista assieme a Keith Carradine di Ray Meets Helen. Muore il 3 novembre scorso, ma solo da due giorni la notizia è stata data alla stampa.

