NICOLE, IGNO-RAMI! - VIDEO: QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE IN CUI RAMI MALEK VINCE IL GOLDEN GLOBE CON ''BOHEMIAN RHAPSODY'' MA LA KIDMAN NON SE LO FILA, ANZI SI GIRA E SE NE VA MENTRE LUI CERCA DI SALUTARLA E PURE DI ABBRACCIARLA. DAVANTI A 1 MILIARDO DI TELESPETTATORI - E IERI DA JIMMY KIMMEL HA PARLATO DI QUELLA FIGURA DA IMBRANATO…

VIDEO - RAMI MALEK RACCONTA QUELL'IMBARAZZANTE MOMENTO CON NICOLE KIDMAN DOPO AVER VINTO IL GOLDEN GLOBE

Monica Lancellotti per www.movieplayer.it

Quella degli ultimi Golden Globes è stata una serata davvero memorabile per Rami Malek ma non soltanto per ragioni positive. È vero, si è portato a casa la statuetta come miglior attore per un film drammatico e Bohemian Rhapsody è stato proclamato proprio quel miglior film drammatico, ma è stato anche bellamente snobbato da una divina come Nicole Kidman.

All'occhio di falco della rete, infatti, non è sfuggito quel momento, sul palco subito dopo la proclamazione di Bohemian Rhapsody, in cui, per ben due volte, Rami Malek ha provato un approccio con Nicole Kidman e lei cos'ha fatto? La prima volta ha finto di non sentire quello che il collega le stava dicendo, così come è rimasta insensibile alla mano di Malek sulla sua schiena che la invitava a procedere sul palco verso il gruppo di produttori. Per i fan maliziosi, dunque, la bella Nicole avrebbe volontariamente ignorato l'interprete di Freddie Mercury.

La versione di Rami, però, è un po' diversa: ieri sera è stato ospite di Jimmy Kimmel e il conduttore, incuriosito, non ha certo potuto esimersi dal chiedere cosa sia successo in quel momento su quel palco. Malek, in realtà, non aveva neppure notato il particolare ma di fronte alla prova video schiacciante non ha potuto che mettere le mani nei capelli e commentare:

"Ho la sensazione che su internet sia diventato un tormentone". In realtà per il povero Rami si è trattato solo di un errore di valutazione: "Conosco Nicole da molti anni, nonostante da quel video sembri il contrario. Ho pensato che avrei potuto semplicemente dirle "Ciao" sul palco, ma avrei dovuto capire che in un momento simile...". In compenso non tutti nella famiglia Kidman-Urban l'hanno ignorato nella notte del suo trionfo: "Ho ricevuto molto affetto da Keith quella sera, lui è un grande fan dei Queen".

