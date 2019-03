NON È L'ARENA E NON È NEANCHE BOCCIA - GRANDI ABBRACCI TRA NUNZIA DE GIROLAMO E MASSIMO GILETTI, CHE HA INGAGGIATO L'EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA A ''NON È L'ARENA''. ORA LEI BALLERÀ PER MILLY CARLUCCI, SI SARANNO INCONTRATI PER DARSI CONSIGLI SUL FUTURO IN RAI DI ENTRAMBI?

Giulia Cerasoli per “Chi”

Si abbracciano con affetto e appaiono reciprocamente interessati a ciò che si stanno raccontando. In un tardo pomeriggio romano, l’ex onorevole ed ex ministro berlusconiano Nunzia De Girolamo, “trombata” alle ultime elezioni, e il conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti si incontrano per l’aperitivo in zona Mazzini.

Tra loro c’è grande confidenza e un’amicizia di lunga data, consolidata adesso che Nunzia è diventata opinionista fissa del programma domenicale su La7. È stato Massimo a volerla a tutti i costi e lei ha colto l’occasione per dare una svolta alla sua vita. Ora la tv ha preso il posto dell’impegno politico attivo. Giletti, poi, dopo la liaison con l’onorevole Pd Alessandra Moretti, dimostra una predilezione per le donne in politica.

Così Nunzia, sposata con l’economista del Pd Francesco Boccia (ex candidato alle ultime primarie), ha cominciato a frequentare questo mondo, dall’altra parte della barricata. Da quando fa la “giornalista” usa molto i social, dove conduce uno spazio dedicato alla cucina, e non è ospite soltanto di Giletti, ma frequenta molte trasmissioni. Con tutta probabilità ha incontrato l’amico, che ha avuto un’offerta importante per tornare a Viale Mazzini, per chiedergli dei consigli. Nunzia ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle su Raiuno. Anche un altro ex politico, Antonio Razzi, sarà nel programma e così ha deciso di mettersi alla prova come ballerina. Che dirà Giletti?

