NON È UNA BARZELLETTA: IL FIGLIO DI WALTER NUDO STA CON UNA RAGAZZA CHE SI CHIAMA VANESSA VESTITA - TUTTO VERO: IL GIOVANE ELVIS (SÌ, ELVIS NUDO) È UN PROVETTO BALLERINO DI DANZA CLASSICA, CHE DOPO IL DIPLOMA ALLA SCALA È VOLATO A SAN PIETROBURGO. ANCHE LEI È UNA BALLERINA DELLA SCALA E SOGNA DI AFFERMARSI COME ÉTOILE

Giulio Pasqui per www.ilfattoquotidiano.it

Quale è il “colmo” per un ragazzo che fa Nudo di cognome? Ma certo, avere al suo fianco una ragazza che risponde al cognome di Vestita. No, non è una barzelletta, ma la realtà. Durante la finalissima del Gf VIP 3, il vincitore Walter Nudo ha ricevuto una commovente sorpresa dai figli Elvis e Martin Carlos, rispettivamente 22 e 19 anni, entrambi affermati ballerini di danza classica.

Ora che i riflettori si sono accesi anche sui pargoli dell’attore canadese naturalizzato italiano (molto apprezzati sui social per la loro avvenenza) un dettaglio divertente non è sfuggito ai più attenti. Il primogenito, che dopo essersi diplomato a La Scala di Milano è volato a San Pietroburgo dove si esibisce al Mikhailovsky Theatre, ha proprio una fidanzata che si chiama Vestita. Vanessa Vestita, per la precisione.

Tralasciando le facili battute da Bagaglino che potrebbero nascere da questa curiosa coincidenza, anche la ventitreenne Vanessa è una professionista della danza. Ha conosciuto Elivs proprio nel prestigioso teatro di Milano, dove lei tutt’ora si esibisce, e da allora non si sono mai più lasciati (nonostante la lontananza). Spesso danza al fianco di Roberto Bolle e sogna di affermarsi come étoile.

