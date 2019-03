NON PAGARE AFFITTO CONVIENE – SENTIVATE LA MANCANZA DI BELLO FIGO? ECCOVI ACCONTENTANTI! IL CANTANTE USA BANCONOTE DA 50 E 100 EURO PER INCARTARE IL POLLO FRITTO E PULIRSI LA BOCCA (VIDEO) E PARTE LA SOLITA ONDATA DI INSULTI: “MA SEI UN BAMBINO DI 8 ANNI?”– QUASI NESSUNO CAPISCE CHE STA (ANCORA UNA VOLTA) TROLLANDO TUTTI: “TUTTI SANNO CHE NON AVEVO I FAZZOLETTI”

Bello Figo torna a far discutere con un video pubblicato su Instagram in cui usa banconote come fazzoletti. Il rapper, infatti, ha condiviso sulla sua pagina social un video nel quale utilizza soldi in maniera tutt'altro che canonica.

L'autore di "Pasta col tonno" e di "Non pago affitto" sta scatenando le reazioni degli utenti con un filmato dove banconote da 50 e 100 euro vengono adoperate per fini ben diversi da quelli che ci si aspetterebbe: prima il cantante le usa per raccogliere i pezzi di pollo fritto che sta mangiando, poi per pulirsi la bocca. Il video è accompagnato dalla didascalia: "Tutti sanno che non avevo i fazzoletti".

Il video ha suscitato molti commenti, alcuni piuttosto indignati. "Ma davvero esiste gente che si comporta così quando c'è la crisi?" o "Ma sei un bambino di 8 anni o che cosa?", commenta qualcuno. Altri invece apprezzano la peculiare ironia di Bello Figo, scrivendo: "Mi hai migliorato la giornata, sei troppo simpatico" o "Avrei piacere di mangiare una volta insieme a te".

