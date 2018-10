NON E’ BENE QUEL CHE FINISCE BENETTON - LA NUOVA PUBBLICITA’ DELL’ABBIGLIAMENTO BENETTON HA UN SINISTRO CLAIM: “BUON SOTTOSOPRA, GENTE” - PENSA SE LO VEDONO A GENOVA DOVE SOTTOSOPRA E’ FINITO IL PONTE MORANDI, A CAUSA DELL’INCURIA DI AUTOSTRADE, LASCIANDO SOTTO LE MACERIE 43 PERSONE - MA IL GRUPPO NON PUO’ PAGARE QUALCUNO CHE EVITI QUESTE FIGURE DI MERDA?

Dagonews

Il gruppo Benetton non finisce mai di stupire. Sembra destinato a inanellare una serie di figuracce in grado di far saltare i nervi anche un terziario francescano. L’Italia era ancora scossa dal crollo del ponte Morandi a Genova, con i 43 morti sotto le macerie, quando si scoprì che a Ferragosto, il giorno dopo il disastro, la dinastia si era riunita a Cortina, a casa di Giuliana Benetton, per un super party con 90 invitati, a base di grigliate di pesce.

PUBBLICITA BENETTON SOTTOSOPRA

Non solo: la sera stessa del crollo del ponte, il 14 agosto 2018, Sabrina, figlia di Gilberto, festeggiava il compleanno del marito con 40 persone. Alcuni presenti hanno raccontato: “C’era musica a tutto volume, gente che ballava a tutta forza, persino sui tavoli…”. Evaporati i fumi di prosecco (o di champagne?), i Benetton hanno pensato bene di riprendere a “comunicare”.

Lo hanno fatto con due pagine sul “Corriere della Sera” e altrettante su “la Repubblica”: le immagini, con il marchio in bella vista, ritraevano modelle e modelli agghindati come migranti. Insomma, una strizzatina d’occhio paraculetta sul tema immigrazione per appuntarsi sul petto la medaglia del “siamo inclusivi, multiculturali, non razzisti”. E ora, il capolavoro.

PUBBLICITA BENETTON SOTTOSOPRA

Sul mensile ELLE di ottobre, appare una doppia paginata di pubblicità Benetton con il claim “Buon sottosopra, gente”. Sì, avete letto bene. Uno slogan sinistro se si pensa che a Genova, sottosopra, è finito il ponte Morandi a causa della carente manutenzione cui avrebbe dovuto provvedere Autostrade per l’Italia. Ma il gruppo, che dispensa danari a molti giornaloni, non ha a libro paga un consulente in grado di evitare queste clamorose figure di merda?

Pubblicità Benetton su ELLE di ottobre 2018

INVERNO TINTE FORTI

Blu mandarino, verde banana

Costume da bagno e colbacco di lana

Sette cappelli o qualcuno di più

Le calze alle mani e la gonna all’insù!

Le mutande di sopra, di sotto il maglione

Per tutto l’inverno sarà…

Sovversione!

Buon sottosopra, gente.