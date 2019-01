NON E’ MAI TROPPO TARDONA! LA PROVOCAZIONE DELLO SCRITTORE FRANCESE YANN MOIX (MAI A LETTO CON UNA 50ENNE) PROVOCA UN PUTIFERIO: “ODIARE LE DONNE ANZIANE E’ UN’ABIEZIONE. MOIX E' UN OMUNCOLO NÉ CARNE NÉ PESCE” – FELTRI: “DOVE È IL PROBLEMA SE GLI VANNO A GENIO LE RAGAZZE E NON APPREZZA LE SIGNORE ATTEMPATE? IN PASSATO IO NON HO MAI FATTO DISTINZIONI ANAGRAFICHE…”

Caro direttore, visto che ami il tema "donne", e mi pare che tu non chieda loro la carta d' identità prima di decidere di frequentarle, vorrei sapere la tua opinione su un uomo, non so se maschio, tale Yann Moix, popolare scrittore francese che vanta pure il prestigioso premio Goncourt, che ieri ha dichiarato: «Mai a letto con una cinquantenne: troppo vecchie da amare. Preferisco i corpi di donne più giovani. Il corpo di una venticinquenne è straordinario, quello di una donna di cinquanta non lo è. Meglio ancora i corpi di asiatiche, coreane, cinesi e giapponesi».

C' è stata una rivoluzione sui social e sui giornali francesi e Moix poche ore dopo si è scusato, probabilmente perché ha appena pubblicato la sua ultima fatica - "Rompre" (edizioni Grasset) - in cui racconta della rottura di una sua relazione sentimentale, e finirebbe per vendere il tomo in Francia solo nei ristoranti cinesi e giapponesi.

Nomen omen: il cognome Moix è proprio un presagio. Di più: suona come una via di mezzo tra le parole francesi moi (me), moins (meno) e mois (mese). Una sorta di minus quam, un omuncolo né carne né pesce, un sushi appunto senza gusto, confezionato chissà in che che mese e di che anno. Indivorabile; e un amante va divorato.

Direttore, in questo caso mi viene fuori l' anima femminista, anche se non lo sono mai stata sul campo, e l' impulso è di sminuzzare questa "mezza menola", come si chiama a Trieste un uomo senza vigore. La menola è il pesce che abbonda sia nel Mediterraneo che nell' Atlantico, l' uomo che gli assomiglia non può che essere uno zero. A letto, intendo: poi sulla carta che riempie non entro nel merito, anche perché la carta si lascia scrivere, come diceva mia nonna.

Ora che ho finito con gli insulti culturali, ti informo che Yann Moix ha cinquant' anni suonati, qualche capello grigio e diverse rughe. Deduco che non ce la faccia con le coetanee, perciò cerchi carne fresca. Come se le donne fossero solo corpo. So che voi uomini pensate questo, e soprattutto il vostro strumento del mestiere - che però non ha occhi e si affida al vostro istinto sessuale. Ma cos' è che muove il desiderio se non la prima percezione? L' attrazione nasce dallo sguardo: lui mi ha guardata o forse sono stata io. Ci siamo presi, avvinti. Ed è iniziata una danza ludica che pensavamo durasse per sempre.

La mente innamorata fa passare tutti i problemi di erezione e di vaginismo, a qualsiasi età. Il sesso è un gusto e Moix ha dichiarato che lui non è responsabile dei suoi gusti, benché sia conscio di avere dei gusti adolescenziali. Ma noi donne che cosa ce ne facciamo di un adolescente? Personalmente, io li evitavo come la peste anche da ragazza.

È nell' abisso degli occhi di un uomo maturo che vorresti tuffarti, perché scorgi lo svelamento di misteri inenarrabili.

2 - MA PREFERIRE LE GIOVANI E’ MOLTO MEGLIO

Cara Elisabetta, ma che ti importa dell' opinione insulsa o comunque discutibile di uno scrittore francese di incerta fama? Il quale, pur avendo superato mezzo secolo di età, afferma di preferire coricarsi con una ventenne che non con una cinquantenne.

Non capisco perché te ne debba adontare: che ti importa dei gusti sessuali di Yann Moix? Ciascuno di noi ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni in materia di letto senza essere vilipeso. Comprendo.

Tu hai più di cinquanta anni e ti offende l' idea che il narratore in questione non gradisca le cosiddette tardone, tuttavia se egli pensa che tu sia poco appetibile non te ne deve fregare un accidente.

O quest' uomo ti piace così tanto che ti irrita l' eventualità di esserne respinta, oppure non ha senso la tua presa di posizione contro i suoi orientamenti sessuali. Dove è il problema se a Moix vanno a genio le ragazze e non apprezza le signore attempate? Ognuno di noi è libero di avere delle debolezze in campo erotico e di cercare di soddisfare le proprie aspirazioni. A te, Elisabetta, garbano i signori maturi? Sia fatta la tua volontà, se riesci a imporla. Al romanziere francese invece vanno a genio le signorinelle pallide? Personalmente gli auguro di pescarne, come a te auguro di giacere con qualche matusalemme di collaudata esperienza.

È assurdo pretendere che le persone abbiano tutte gli stessi orientamenti; ciascuna di esse ha i propri obiettivi e non me la sento di censurare alcuno. Io, per esempio, sono un vecchio bacucco e non ho la pretesa di fare l' amore con delle fanciulle in fiore, non ho nemmeno quella di farlo con le loro mamme. Per me certi esercizi sotto o sopra le lenzuola sono soltanto un ricordo nostalgico e non riesco a partecipare alle tue elocubrazioni nel ramo.

Devo però ammettere che in passato non ho mai fatto distinzioni anagrafiche: se una mi affascinava, a prescindere dalla sua carta di identità, mi impegnavo, non troppo, per averla; se viceversa, spesso, non mi andava, giovane o no che fosse, lasciavo perdere, anche perché organizzare una scopata di sfroso, prima o dopo cena, comporta una tale fatica che raramente è il caso di affrontare.

Cara Elisabetta, lascia perdere queste tematiche, ciascuno di noi canuti è libero di fantasticare. Ma non è più in grado di realizzare un bel niente senza inutilmente soffrire.

