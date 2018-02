NON SARA' CHE JENNIFER ANISTON E' UNA ROMPICOGLIONI? - LA FINE DEL (SECONDO) MATRIMONIO CON JUSTIN THEROUX E’ L’ULTIMO EPISODIO DI UNA LUNGA SERIE DI FALLIMENTI SENTIMENTALI - L’ATTRICE, CHE E’ BELLA, RICCA E FAMOSA, HA AVUTO MOLTE LOVE STORY MA NESSUNA È RIUSCITA A DURARE - E FORSE LA SPIEGAZIONE E’ NEL SUO PASSATO, QUANDO IL PADRE…

Monica Mainardi per “Chi”

TUTTI GLI AMORI DI JENNIFER ANISTON

Di nuovo single. Sì, Jennifer Aniston è di nuovo single. La sua storia d’amore con Justin Theroux è finita dopo sette anni (e a due anni e mezzo dal matrimonio). Il giorno di San Valentino i due si sono incontrati dopo mesi di lontananza (lei viveva a Los Angeles, lui nella sua amata New York) e l’indomani hanno rilasciato un comunicato in cui si legge, fra l’altro: “Nel tentativo di far scemare ogni ulteriore speculazione sull’argomento, abbiamo deciso di annunciare la nostra separazione. Questa decisione è stata presa in modo reciproco e con grande affetto alla fine dell’anno scorso. Siamo due amici del cuore che hanno deciso di separarsi come coppia, ma non vediamo l’ora di proseguire la nostra grande amicizia”.

Finisce così una storia d’amore che aveva fatto sognare i molti fan della diva, ammiratori che avevano visto in quest’unione la giusta e meritata rivincita di Jen, dopo il sofferto divorzio da Brad Pitt, e, ancor di più, dopo che lui (che l’aveva pubblicamente tradita con Angelina Jolie) si era separato dalla Jolie.

Dietro a questo addio qualcuno ha visto l’ombra (ancora una volta) di un’altra donna: Naomi Watts, grande amica di Theroux fin dal 2011, quando i due avevano lavorato insieme nel film Mulholland Drive. Si è detto che Jennifer mal digeriva la loro grande complicità. Ma i più affermano che il vero problema stava nell’eccessiva diversità tra la Aniston e Theroux: lei a suo agio a Los Angeles e nel mondo dorato e mediatico di Hollywood; lui, invece, amante di uno stile di vita più alternativo e di New York, dove può passeggiare con il suo cane senza essere assalito dai fotografi. Ma ora è finita.

E la Aniston si ritrova di nuovo single. Per l’ennesima volta. Giacché l’elenco dei suoi amori è lungo. Nel 1990 la prima love story ufficiale: Charlie Schlatter, con cui gira la sitcom Su e giù per il college. Dura poco. Subito dopo, il primo grande amore: è Daniel McDonald, con cui sarà legata dal 1990 al 1994. L’attore sarà poi destinato a morire prematuramente, nel 2007, per un tumore al cervello; una notizia che causa tremenda sofferenza alla Aniston.

JENNIFER ANISTON E JUSTIN THEROUX

Dopo McDonald, arriva Adam Duritz, cantante del gruppo di alternative rock Counting Crows, che dopo la rottura con la Aniston si metterà con Courteney Cox, amica di Jennifer e sua collega in Friends. Tra il 1995 e il 1998, c’è la relazione con Tate Donovan, incontrato sul set della sitcom Friends. Quando la loro coppia scoppia, Jen vive una breve parentesi con Paul Rudd, flirt che nasce girando L’oggetto del mio desiderio. Subito dopo arriva Brad Pitt: il primo incontro nel 1998, e, il 29 luglio 2000, il matrimonio, con una cerimonia da oltre 1 milione di dollari a Malibu. Sono la coppia d’oro di Hollywood: lei, amatissima per il suo ruolo in Friends, lui, l’uomo più sexy del mondo.

brad pitt jennifer aniston

I problemi arrivano nel 2004, quando Brad Pitt sta girando Mr. & Mrs. Smith con quella che diventerà la sua futura moglie, Angelina Jolie. Il set è galeotto, il tradimento è pressoché pubblico: nel gennaio 2005, Jennifer e Brad annunciano la separazione. La motivazione ufficiale? “Agende e abitudini troppo diverse”.

A consolare la Aniston arriva Vince Vaughn, conosciuto nel 2005 sul set di Ti odio, ti lascio, ti... Lui la fa ridere di nuovo, ma l’anno seguente la storia finisce perché lui pare allergico ai legami seri. Sempre nel 2006 si parla di un breve flirt con Matthew Perry, il Chandler di Friends. Nel 2007 la love story con il modello britannico Paul Sculfor, ma si vocifera anche di flirt con i colleghi Orlando Bloom e Owen Wilson, mentre nel 2008 si fa il nome di Aaron Eckhart, con cui gira Qualcosa di speciale.

JENNIFER ANISTON

Tra il 2008 e il 2009 la Aniston si lega al cantante John Mayer: la storia dura un anno tra alti (pochi) e bassi (molti), tant’è che lei definirà poi questo periodo “il peggiore della mia vita”. Dopo la rottura con Mayer si parla subito di un flirt con Bradley Cooper. E poi, nel 2010, un anno prima di incontrare sul set di Nudi e felici il futuro secondo marito Justin Theroux, arriva Gerard Butler, con cui gira Il cacciatore di ex; a lui pare ora sia di nuovo molto vicina: i due si sentirebbero tutti i giorni, dicono le indiscrezioni, e c’è chi non esclude un ritorno di fiamma.

jennifer aniston in copertina 9

Ma perché tutta questa instabilità sentimentale? Perché le sue storie non durano? È bella e ricca (People la definisce la “più bella del mondo” nel 2016 ed è nella top ten delle dive più ricche di Hollywwod, con un patrimonio di 180 milioni di euro) eppure non riesce a tenersi un uomo. Il problema sta forse nel suo passato. A 8 anni, rientrando da una festa di compleanno, scopre che il padre (John Aniston, nato come Giannis Anastasakis) se n’è andato di casa. Il divorzio tra i genitori è conflittuale.

jennifer aniston in copertina 8

E poi c’è la madre, Nancy Dow, ex modella che la critica di continuo, anche a livello estetico («Lei era molto bella», dirà in qualche intervista Jennifer, «io non lo ero. Anche oggi faccio fatica a sentirmi decisamente bella»). Una madre che, dopo che Jennifer è diventata famosa, la tradisce: prima rilasciando interviste su di lei, parlando del suo privato, e poi pubblicando un libro nel 1999 in cui racconta dettagli della vita e degli amori della figlia.

jennifer aniston in copertina 7

Dopo questo fatto, la Aniston non parlerà per anni con la madre, arrivando a riconciliarsi solo in parte pochi giorni prima della morte di quest’ultima, nel 2016. Infine, il tradimento del primo marito Brad Pitt e con una donna bella e sexy come Angelina Jolie. «Jennifer», ha confidato tempo fa un amico dell’attrice, «è insicura, non solo nei confronti del suo aspetto estetico, ma anche nelle relazioni. Ha il timore di essere lasciata, tradita. Magari per qualcuna di più bella. Così cerca costantemente rassicurazioni dall’uomo che ama. Ma tutte le sue continue telefonate, messaggi e e-mail alla lunga rischiano di assillare e annoiare». Lei stessa si definisce una donna che necessita il controllo: «Quando ero piccola tutto era troppo confuso. Oggi per me è fondamentale avere tutto sotto il mio controllo». E forse è proprio per questo che, ahimè, fa scappare chi la ama.

