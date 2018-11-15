NOVITÀ NEL CIELO DI SKY - SECONDO BEN INFORMATI FA CARRIERA SARAH VARETTO CHE ASSUMERÀ UN INCARICO INTERNAZIONALE NEL GRUPPO, PER LO SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI EDITORIALI, METTENDO A FRUTTO LA SUA ESPERIENZA DI SUCCESSO A SKY TG24. AL SUO POSTO PER LA DIREZIONE DEL CANALE ALLNEWS SI FA IL NOME DELL’ATTUALE CONDIRETTORE DI SKY SPORT GIUSEPPE DE BELLIS...

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Novità nel cielo di sky. Secondo ben informati fa carriera Sarah Varetto che assumerà un incarico internazionale nel gruppo, per lo sviluppo di nuovi progetti editoriali, mettendo a frutto la sua esperienza di successo a Sky Tg24. Al suo posto per la direzione del canale allnews si fa il nome dell’attuale condirettore di Sky Sport Giuseppe De Bellis.
 
 
 
 

giuseppe de bellis giuseppe de bellis

 

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