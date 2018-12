NUDO VINCE, MA POI NON CONVINCE – L’ITALO-CANADESE, GIÀ NEL 2003, AVEVA CONQUISTATO IL PUBBLICO DELL’"ISOLA DEI FAMOSI" PER LA SUA GENTILEZZA E PER LA SUA BONTÀ D’ANIMO E QUEST’ANNO SI È AFFERMATO COME L’INQUILINO PIÙ AMATO DELLA CASA DEL "GF VIP" – MA SE È TANTO AMMIRATO, PERCHÉ NUDO VINCE I REALITY E POI SPARISCE DALLA TV? (VIDEO)

Chiara Maffioletti per "www.corriere.it"

Amato dal pubblico

Amato, senza dubbio, lo deve essere. Se due indizi sono una coincidenza e solo il terzo diventa una prova, diceva una che se ne intendeva come Agatha Christie, due vittorie in tre differenti reality show forse bastano comunque per dedurre che Walter Nudo al pubblico italiano piace, e tanto.

E allora perché poi sparisce?

E allora perché? Allora perché poi, dopo l’abbuffata di affetto televisivo, Walter Nudo sparisce? Perché per lui la televisione sembra non avere grandi spazi, ma solamente, quando va bene, ruoli non esattamente di primo piano? Ripercorrendo la sua carriera (che, certamente, andrà al di là del piccolo schermo), esperienze nei reality a parte, il suo ruolo forse più popolare in tv è quello di postino di «C’è posta per te».

La prima vittoria 15 anni fa

La prima vittoria, con l’87% delle preferenze, in un reality risale a 15 anni fa: era il 2003, e Nudo appariva sulle spiagge della prima «Isola dei famosi», condotta da Simona Ventura, sempre più magro ma irrimediabilmente gentile. Una bontà d’animo che ha conquistato il pubblico di allora.

Di recente ha confessato che quel clamoroso deperimento fisico («In 50 giorni ho perso 20 chili») gli ha procurato alcuni problemi di memoria che avverte anche oggi

Gli anni Novanta e la popolarità

Classe 1970, è stato campione italiano di kumite nella categoria dei 75 kg nel 1987 . Il fisico non lo ha mai tradito, facendolo diventare un sex symbol negli anni Novanta. La sua conduzione più celebre, assieme ad Alessia Marcuzzi, risale al 1997, gli anni di «Colpo di Fulmine».

Le gare automobilistiche

Passano gli anni, per Nudo, parlando di spettacoli, ci sono partecipazioni non memorabili in film non memorabili e in qualche programma televisivo, tra cui spicca «Tale e quale Show». Nel mentre, alcune gare automobilistiche, diverse vinte.

Un nuovo trionfo. E ora?

Passano gli anni ma 15 son lunghi. Nudo riapproda a una prima serata in tv con il «Grande Fratello Vip» e fa quello che, apparentemente gli riesce meglio: è sé stesso. Gentile, accomodante, educato. Il pubblico, ancora una volta, apprezza. Vince il reality, tutti felici.

Ma la domanda, molto semplice, che si pone è un’altra: e ora? Vincere un reality significa qualcosa? O è una professione con cui tentare di vivere per almeno qualche lustro? E ancora, quello che i telespettatori pensano sui personaggi tv, conta davvero oppure vale il tempo di un sms?

