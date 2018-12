NUOVO CAPITOLO DEL DUELLO A DISTANZA TRA CELLI E ARBORE - L’EX DG RAI: “NON RITENEVO GIUSTIFICATO MANTENERE CONTRATTI PER LUI E PER LA SUA ORCHESTRA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A DUE MILIARDI E MEZZO DI LIRE...” - ARBORE ELENCA I SUOI INCARICHI: “PER CUI RITENGO CHE I 2 MILIARDI E MEZZO DI LIRE SE PURE FOSSERO LA SOMMA DI INFINITI COMPITI ASSOLTI PER RAI INTERNATIONAL SAREBBERO STATI ADDIRITTURA BEN MERITATI…”

Lettera di Pier Luigi Celli a Dagospia

Spiace dover polemizzare con Arbore, un artista di qualità a cui fanno evidentemente difetto banali componenti non artistiche. Ricordo, e ci sono testimoni precisi, di averlo incontrato almeno due volte mentre ero Dg Rai, perché non ritenevo giustificato mantenere contratti per lui e per la sua orchestra per un importo complessivo superiore a due miliardi e mezzo di lire (allora), oltretutto appoggiati a una realtà allora marginale come Rai International. Lo scambio proposto era di mantenerli su programmi nuovi pensati per le reti principali. Arbore, con varie motivazioni declinò, continuando negli anni a imputarmi quello che io reputo un merito: aver fatto un interesse non personale.

Lettera di Renzo Arbore a Dagospia

Tale Pierluigi Celli, fortunatamente "ex" Direttore della RAI, riconosce qualche mia qualità artistica ma non è riuscito allora ad inficiare la mia qualità di persona corretta, onesta e niente affatto venale. "Unico" della mia generazione a non aver fatto il cosiddetto contratto "miliardario" con la concorrenza, ribadisco "unico". Adesso vorrebbe attribuirmi un contratto miliardario addirittura con la mia RAI.

Dico "mia", avendo il sottoscritto inventato 3 format radiofonici indimenticabili ("Bandiera Gialla", "Per Voi Giovani", "Alto Gradimento") e 16 format televisivi che ricordo ad un ex direttore che evidentemente ha poca memoria: "Speciale Per Voi" (1969-70) primo talk show della Tv Italiana; "L'Altra Domenica" (1976-1980), primo rotocalco dello spettacolo; "Cari Amici Vicini e Lontani" (1984) 5 programmi per festeggiare i 60 anni di Radio RAI (14-18 milioni di spettatori); "Quelli della Notte" (45 puntate, primo programma notturno della RAI);

"Indietro Tutta" (65 puntate); "Il Processo a San Remo"(RAI 1, 10 milioni di spettatori); D.O.C.(400 puntate di musica di qualità nazionale ed internazionale); "Telepatria International" (3 puntate patriottiche con Verdone,Villaggio, Tognazzi, Benigni e militari di leva per la prima volta come pubblico); "Tagli Ritagli e Frattaglie" con Luciano De Crescenzo ed il debutto di Lory Del Santo;

"Caro Totò ti voglio presentare" (RAI 1, 4 puntate per i 25 anni dalla scomparsa di TotÚ); "Meno Siamo Meglio Stiamo"(RAI 1 2005, 16 puntate); Inolte "Il Pap'Occhio" primo film finanziato dalla RAI ("Biglietto d'Oro" 1990) e altri programmi come "Marisa La Nuit", "Rosamunda" (da Firenze con Massimo Troisi) e "Cantanapoli, Napoli International" per il sicuro rilancio della Canzone Napoletana. Recentemente "Indietro Tutta 30 e L'Ode" e oggi "Guarda…Stupisci".

Per Rai International, il sottoscritto aveva ricevuto a febbraio del 1997 dalla precedente Direzione della RAI 3 incarichi distinti: "direzione artistica", "testimonial" per la promozione inclusa la realizzazione di spot pubblicitari con la partecipazione personale, ideazione e supervisione di programmi radiofonici e televisivi. All'inizio della collaborazione una tournee già organizzata in Australia Canada e Stati Uniti, viene utilizzata gratuitamente da RAI INTERNATIONAL per essere pubblicizzata e rilanciata.

Come da contratto in seguito vengono organizzate tournèe all'estero di grande successo de L'Orchestra Italiana, finanziate da Rai International ma anche da sponsor privati (ricordo Caffé Segafredo, la Regione Sicilia e per la Russia Parmalat). In particolare ricordo la tournee in Sud America per i vari successi che precedevano le varie conferenze stampa per rilanciare Rai International.

Sempre per RAI INTERNATIONAL, diretta dall'ottimo Roberto Morrione, ci si inventò una programmazione ricchissima e degna di una Rete generalista: "La Giostra dei Goal" con Franco Porcarelli ed una debuttante Ilaria d'Amico, ancora una volta scoperta dal sottoscritto, 24 ore per festeggiare il Capodanno 1997 di diretta televisiva con collegamenti in ogni Capodanno del mondo, "Sanremo International", Napoli chiama New York, "Questa volta Trieste" (concerto offerto gratuitamente a Rai International), "Italians cioé Italiani", e programmi presentati personalmente dal sottoscritto con Gino Bartali, su Primo Carnera e su altri eroi.

Personalmente ogni settimana per 59 settimane c'era una rubrica di telefonate con spettatori lontani e varie incursioni in vari programmi tra i quali quelli della debuttante Lorena Bianchetti, che giornalmente guidava un rotocalco sugli spettacoli italiani.

Affrettatamente ricordo le 50 cartoline musicali con Roberto Murolo da Napoli, il "Roberto Murolo Day" ed altre imprese che mi annoio ad elencare. Per cui ritengo che i 2 miliardi e mezzo di lire se pure fossero la somma di infiniti compiti assolti per RAI International sarebbero stati addirittura ben meritati. Tutto ben documentato nel mio ufficio e da tutti consultabile. Arrivederci e grazie per l'ospitalità su Dagospia che mi ha consentito di rivendicare un curriculum (certamente per difetto), che alla mia età mi diverto a ricordare.

Renzo Arbore

