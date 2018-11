Da www.affaritaliani.it

Su youtube, short video in cui parla di perversioni, orgasmo, ciclo mestruale, sesso orale e preservativi. Sino ai consigli per l'igiene personale. Ogni clip di Martina Finocchio, pescarese di 22 anni, fotomodella e influencer è un esempio di come una giovanissima che si è messa in moto per conquistare uno spazio in rete possa riuscire. Complice anche un corpo generoso e un seno fuorimisura, la nuova regina a dispetto di ogni previsione sognava di fare la cuoca.

Martina, poi cosa è successo? Ha scoperto di essere più brava con la posa e col computer?

“In realtà sono anche molto brava in cucina ma non al Liceo Alberghiero. Ho iniziato a giocare su youtube e sono andata avanti e mentre finivo la scuola ho scoperto anche la fotografia e mi è piaciuto”.

Lei si definisce influencer, ma cosa fa un'influencer?

“E' colui o colei che veicola le scelte delle persone”.

Veicola o induce?

“Diciamo che portando la propria esperienza va ad influenzare quelli che la seguono”.

Martina Finocchio di quale esperienza è portatrice?

“La maggior parte dei video che pubblico sul mio canale sono quelli della serie “senza peli”, dove parlo di argomenti come il sesso”.

E lei a 22 anni è così esperta da fare lezioni?

“Io non parlerei di me come “esperta”.- Nel mio canale non pretendo di insegnare qualcosa a qualcuno, racconto quelle che sono, le mie opinioni o le mie esperienze”.

Perdoni l'insistenza, ma a 22 anni quante esperienze ha già fatto?

“Nooo, non credi di aver fatto abbastanza esperienze – anche perché io sono fidanzata da 7 anni con la stessa persona. Ho avuto le esperienze classiche che hanno tutti. Semplicemente parlo di argomenti che speso mi vengono richiesti: sesso orale, porno, preservativi, ciclo mestruale, ho parlato di perversioni, ho parlato di orgasmo punto G, prostata e altro”.

E cosa ha raccontato in questi video?

“Nella maggior parte dei cosi spiego il tema: cenni storici nel passato. Poi alcune tecniche e mi aiuto con esperienze che mi vengono raccontate oltre ad aggiungere documenti che trovo in rete”.

Il suo “eterno” fidanzato come commenta?

“Mi appoggia da sempre in tutto quello che faccio... Io non faccio niente di male. Non faccio niente di male e non scopro la sfera privata mia e sua. Perciò mi appoggia.

Martina, diamo i numeri...

“Duecentomila follower su Instagram, 75 mila su Youtube”.

Il segreto di tanto successo?

“Sicuramente la mia fisicità mi aiuta, riconosco che sono una bella ragazza. Ma io credo - e me lo dicono in molti - , Perché sono sui social come sono nella mia vita vera e questo si vede di più sulle storie di Instagram. Non ho paura di dare la mia opinione anche se non è popolare e questo traspare e piace chi mi va a vedere”.

Ma questo è un lavoro?

“Sì”.

E come viene retribuito?

“Come fotomodella dai fotografi e da youtube, poi faccio collaborazioni – non tutte – che a volte sono pagate. E quando lo sono, lo dico sempre”.

Dunque sponsorizzazioni e cosa sponsorizza?

“Mi hanno spedito nel tempo vestiti, cosmetici bjoux, prodotti per l'igiene personale”.

Da grande cosa vorrebbe fare?

“Avanti tutta come fotomodella e influencer”.

Recentemente a Roma ha incontrato Roberta Gemma, sta facendo un pensierino al settore dell'adult entertaiment?

“Assolutamente no”.

Allora come è nato il progetto?

Sono stata contattata per uno shooting e ho pensato che lavorare con un personaggio così rilevante per me fosse anche una buona occasione per farmi conoscere, oltre alla curiosità di conoscerla come persona”.

Che idea si è fatta della star Roberta Gemma?”

E' stata un'esperienza piacevole ed è una persona autentica e vera e mi sono molto sentita a mio agio. Io e l'hard? Non ci ho mai riflettuto, non se se lo farei”.

