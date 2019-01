OCCHIO ALLA PROBOSCIDE – ELISABETTA GREGORACI DÀ SPETTACOLO SU INSTAGRAM CON LE SUE FOTO DALLE SPIAGGE THAILANDESI – NELL’ULTIMA FA IL BAGNO CON UN ENORME ELEFANTE: “HO PASSATO UN’INTERA GIORNATA CON LUI, LAVANDOLO E FACENDO LUNGHE…” – FOTOGALLERY WILD

ELISABETTA GREGORACI CON LA PROBOSCIDE IN MANO

Robe da matti in Thailandia per Elisabetta Gregoraci. La meravigliosa showgirl è infatti volata in Asia per trascorrere gli ultimi giorni dell'anno su qualche meravigliosa spiaggia e al caldo. Ma non solo. Già, perché la Gregoraci mostra la sua prodezza su Instagram: eccola mentre fa il bagno con un gigantesco elefante.

elisabetta gregoraci 48

"Ho fatto visita al Santuario degli elefanti – ha scritto la Gregoraci a corredo dello scatto che la ritrae con l’animale –. Uno tra i pochi Santuari che non sfrutta questi animali, ma anzi li aiuta. Ho passato un’intera giornata con lui, lavandolo e facendo lunghe passeggiate. A parte il disagio e la paura per i primi 5 min (perché non è proprio piccino) è stata un’esperienza straordinaria". In molti, su Instagram, le chiedevano se non avesse avuto paura. Risposta negativa

elisabetta gregoraci 11 elisabetta gregoraci 39 elisabetta gregoraci 49 elisabetta gregoraci 13 elisabetta gregoraci 12