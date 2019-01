17 gen 2019 17:00

CON UN PAIO DI SEMPLICI DOMANDE, SERRA SOTTERRA IL DIBATTITO INNESCATO DA BARICCO SU ÉLITE E POPOLO – ‘’PERCHÉ IO, CHE HO COMINCIATO DA ZERO (STENOGRAFO), MI MANTENGO CON IL MIO LAVORO DA QUANDO HO 21 ANNI E HO SEMPRE PAGATO LE TASSE (MOLTE) SAREI "ÉLITE", E UN IMPRENDITORE LEGHISTA CHE FATTURA DIECI VOLTE PIÙ DI ME E MAGARI QUALCHE TASSA NON LA PAGA, SAREBBE INVECE "POPOLO"?’’