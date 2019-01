IL PIDDINO ANZALDI LEGGE DAGOSPIA E SI INCAZZA PER L'IPOTESI DI ELISA ISOARDI A “LA VITA IN DIRETTA”: "UN'EVENTUALE PROMOZIONE DELLA ISOARDI SAREBBE INCOMPRENSIBILE, ALLA LUCE DEL FLOP DE “LA PROVA DEL CUOCO”, E INOPPORTUNA PER LA RELAZIONE CON IL MINISTRO SALVINI. SAREBBE UN DANNO PER LA RETE" - L'INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE DI VIGILANZA ALL'AD SALINI E AL PRESIDENTE FOA - E SU UN CONFLITTO DI INTERESSI POLITICO DICE...

Il piddino Michele Anzaldi legge Dagospia e si incazza: al centro della scena finisce Elisa Isoardi. Come anticipato da questo sito il 20 dicembre 2018 la conduttrice, dopo il flop di ascolti de La Prova del Cuoco, sognerebbe la conduzione del programma pomeridiano di Rai1. Intanto nei prossimi giorni, come ufficializzato da Dagospia l'11 gennaio, nella squadra de La Vita in Diretta arriverà Casimiro Lieto, con l'obiettivo di migliorare i risulati auditel della trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che nei giorni scorsi ha toccato picchi negativi del 12% di share con sconfitte contro Geo in onda su Rai3.

Lieto era in corsa per la direzione di Rai1 poi affidata a Teresa De Santis, nelle ultime ore a infiammare il clima ci ha pensato Alberto Dandolo rivelando di una relazione in essere, mai conclusa, tra la presentatrice piemontese e Matteo Salvini. Anzaldi annuncia che presenterà un'interrogazione in Commisione di Vigilanza Rai al Presidente Foa e all'ad Salini.

Con la conduzione di Elisa Isoardi, un marchio storico e di successo di Rai1 come “La Prova del cuoco” ha avuto un pesante calo di ascolti, nell’ordine di 4-5 punti di share;

Secondo indiscrezioni giornalistiche non smentite, Isoardi potrebbe lasciare “La Prova del cuoco” ed approdare alla conduzione de “La Vita in diretta”, il contenitore pomeridiano di informazione di Rai1;

Elisa Isoardi ha avuto a lungo una relazione con l’attuale vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, relazione ampiamente resa pubblica dai diretti interessati e che secondo il sito Dagospia continuerebbe tuttora;

“La Vita in diretta”, a differenza de “La Prova del cuoco”, è un programma di informazione che si occupa anche dei temi della politica, di cui la conduttrice Isoardi non si occupa da tempo;

A “La Vita in diretta” è appena stato assegnato come capoprogetto Casimiro Lieto, storico autore di Isoardi nelle sue trasmissioni del mattino, che secondo indiscrezioni anticiperebbe proprio l’arrivo di Isoardi;

Lieto, stando a quanto ha riportato la stampa non smentita, sarebbe stato il candidato preferito da Salvini per la direzione di Rai1, poi assegnata a Teresa De Santis che a Dagospia ha precisato di non essere direttrice “in quota Isoardi”;

Un’eventuale promozione di Isoardi a conduttrice de “La Vita in diretta” sarebbe incomprensibile, alla luce del flop de “La Prova del cuoco”, e anche inopportuna, alla luce della relazione con il ministro Salvini;

Si chiede di sapere

Se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi, dopo aver portato al flop la nuova edizione de “La Prova del cuoco”, verrebbe promossa alla conduzione de “La Vita in diretta”.

Quale sia il senso di promuovere una conduttrice che viene da un clamoroso calo di ascolti e se questa scelta non possa diventare un danno per la rete, nonché possa nascondere profili di conflitti di interessi e di pressioni di carattere politico.

Se i vertici Rai e la direttrice di Rai1 De Santis, già finita in polemiche per aver criticato il conduttore di Sanremo Claudio Baglioni per una battuta sui migranti che ha indispettito il ministro Salvini, non valutino inopportuno l’eventuale presenza di Isoardi in una trasmissione di informazione che si occupa anche di politica.