L'INTELLIGENZA È ARTIFICIALE MA IL PAZIENTE È VERO - RECCHI (EX TIM) ORA DIRIGE AFFIDEA, COLOSSO OLANDESE DEL GRUPPO BERTARELLI, SPECIALIZZATO NEI SERVIZI PER LA SANITÀ E NELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: ''IL 30% DELLE DIAGNOSI SONO ERRATE. CON LA TECNOLOGIA ABBATTIAMO IL MARGINE DI ERRORE, E RIUSCIAMO A STARE DIETRO ALL'AUMENTO DI DOMANDA PER I SERVIZI SANITARI''