Lettera 1

Caro Dago, Salvini passa dal "Fermi tutti!" alla Cina, al " Firma tutto!" a Tria.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Papa Francesco in visita in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi. Poveretta, una benedizione di Sua Santità è l'ultimo strumento che le rimane per sperare di raddrizzare in qualche modo il disastro che ha combinato a Roma.

Lauro Cornacchia

Lettera 3

Caro Dago, l'ex terrorista Cesare Battisti ha ammesso i suoi crimini e ha chiesto scusa ai parenti delle vittime. Benissimo, gli regaliamo un bel ergastolo!

B.Ton

Lettera 4

Caro Dago, fan in rivolta con Yovana Mendoza, YouTuber vegana e crudista beccata a mangiare pesce fritto. Dopo quanto successo con la candidata al Nobel per la Pace Greta Thunberg (banane e plastica a colazione) andrebbero marcati stretti anche i fanatici dei cambiamenti climatici, per vedere se il loro stile di vita è compatibile con quanto predicano.

Jonas Pardi

Lettera 5

Caro Dago, qualche giorno dopo che Di Maio si vantava, sbandierandolo ai quattro venti, di aver firmato con la Cina un accordo commerciale per 2,5 miliardi, Macron ne ha firmato uno per 30 miliardi. È la differenza che c'è tra chi vendeva bibite allo stadio e chi lavorava per Rothschild.

Beppe Masi

Lettera 6

Caro Dago, la serie tv tratta dal celebre romanzo di Umberto Eco, ha chiuso l'ultimo episodio con un deludente 16,9% di share. Nel corso delle puntate è riuscita ad allontanare un numero talmente alto di spettatori che si potrebbe mutare il titolo ne "Il nome della (lebbr)rosa".

Theo Van Buren

Lettera 7

Caro Dago, è stato nuovamente arrestato, ma per favore ora non si parli di dare la cittadinanza onoraria di San Vittore a Fabrizio Corona!

Stef

Lettera 8

Caro Dago,

trovo veramente penoso che alcuni giornaloni facciano finta di non capire la differenza che passa tra siglare accordi commerciali ( Francia) e sottoscrivere accordi politici in cui si aprono le porte delle proprie infrastrutture (Italia).

andy61

Lettera 9

Caro Dago, la Spagna "respinge fermamente" la richiesta del Messico di scusarsi per gli "abusi" agli indigeni durante il periodo della Conquista. Ma si è mai saputo di un "politically correct" che abbia rinunciato ad andare ad Acapulco perché la Spagna non ha ancora chiesto scusa?

Tommy Prim

Lettera 10

Caro Dago, povero Lerner, ma se l'è cercata. Cosa pensi che succederebbe a Salvini se si presentasse da solo all'entrata di un centro sociale? Sicuramente ne uscirebbe con le ossa rotte. Il nostro indossatore di Rolex, che non è stato menato ma si è beccato soltanto qualche parolaccia, certi posti dovrebbe evitarli. Mai entrare nella tana del lupo se non vuoi beccarti tanti vaffa e peggio.

Piero delle Nevi

Lettera 11

Caro Dago, la Raggi accogliendo il Papa in Campidoglio: "Roma è una città multiculturale". Sì, ogni volta che qualcuno prende una buca si sente bestemmiare un dio diverso.

John Doe Junior

Lettera 12

Caro Dago, in vista del voto sulla direttiva Europea sul copyright, Wikipedia ha oscurato solo le pagine italiane, mentre le versioni in inglese, francese, spagnolo e tedesco risultano visibili. Quindi siamo gli unici in castigo, a conferma del fatto che in Europa e nel mondo contiamo "zero"!

P.F.V.

Lettera 13

Genialissimo Dago. Vorrei confidarti un dubbio. Vedo quasi regolarmente la trasmissione Agorà della rai3 ed ho notato una cosa, la presenza continua di personaggi più o meno famosi della sinistra e la quasi totale assenza di quelli della lega mentre noto che la partecipazione dei 5stelle esiste. Mi viene in mente un dubbio potrebbe essere che questi personaggi della sinistra sono dei testimonial della lega? Visto l'andazzo delle votazioni?

carissimi saluti

Tino Sfila

Lettera 14

Caro Dago, il padre di Ramy, il bambino che dallo scuolabus sequestrato dal terrorista ha telefonato per dare l'allarme, racconta che sono stati i giornalisti a dire al figlio di chiedere la cittadinanza, che ne aveva diritto. Lui da solo non ci avrebbe mai pensato. Beh, ma era chiaro sin dall'inizio che si trattava di una manovra politica. Un tredicenne che di sua iniziativa chiede lo ius soli non sarebbe un "bambino eroe", ma un bambino uscito dal celeberrimo film di Dino Risi "I mostri".

Luisito Coletti

Lettera 15

Caro Dago, Di Maio dopo le regionali in Basilicata: "Noi siamo autonomi, non abbiamo bisogno di Berlusconi". Sì, infatti governano in autonomia con Salvini.

Matt Degani

Lettera 16

Dago darling, quando si dice la grandeur: l'Eliseo di sua maestà Macron ha annunciato la vendita di 300 Airbus alla Cina. Consoliamoci (con Di Maio): noi esporteremo in Cina arance di Sicilia e carne di maiale congelata (che poi magari sarà la stessa che noi importiamo da alcuni paesi dell'Est Europa non molto attenti al benessere degli animali). Chi s'accontenta, gode. Diceva un vecchio proverbio. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, i parlamentari Democratici avvertono che le immagini sul presidente Trump non sono finite, anche se il dossier sul Russiagate è stato chiuso. Allora, se invece di riprendere a fare politica proseguono con la via giudiziaria, vuol dire proprio che sono votati al suicidio.

Piero Nuzzo

Lettera 18

Caro Dago, ai miei tempi in occasione del servizio di leva, feci domanda per entrare in Polizia, ma venni respinto perché mio padre aveva avuto problemi con la giustizia. Quindi lo stesso principio deve valere per la richiesta di cittadinanza del bimbo egiziano. Se la legge prevede che chi ha un parente stretto con fedina penale non pulita non può diventare cittadino italiano, la legge va applicata, come è stato fatto nel mio caso. Dura lex, sed lex.

R.P.

Lettera 19

Caro Dago, si chiede di dare la cittadinanza a Ramy, il tredicenne egiziano definito "eroe" perché dal bus dirottato dal terrorista senegalese ha telefonato per dare l'allarme. E se non fosse venuto nessuno? Qualcuno ricorda cosa venne risposto a chi il 18 gennaio 2017 telefonò da Rigopiamo per dare l'allarme prima della valanga che causò 29 morti? In questa storia i veri eroi sono i carabinieri, che essendo italiani e storicamente invisi alla sinistra, sono stati messi da parte per dar spazio alla solita storia dei valorosi migranti.

Nino Pecchiari

Lettera 20

cara Dagospia, ho letto l'articolo

sul tuo sito dove una famiglia con persona disabile si lamentava della mancanza di umanità verso una persona disabile che arrivando al momento della partenza dell'aereo non ha potuto usufruire del supporto per disabili per salire.

Sono un disabile grave già da parecchi anni che non si arrende che ormai non riesce nemmeno a sollevare un cucchiaino con la mano destra eppure, più passa il tempo e meno sopporto l'atteggiamento e la spocchia di moltissimi disabili e soprattutto di chi dovrebbe loro fornire aiuto e assistenza(vedi familiari ed accompagnatori ad esempio).

Possibile che perché sei disabile tutto ti sia dovuto, arrivare all'ultimo momento, magari in ritardo ed avere pretese, schiacciando i diritti degli altri quando è risaputo che per avere assistenza per l'aereo devi giungere 3 ore prima della partenza?

Un atteggiamento irrispettoso da parte di coloro che si fanno 'scudo' di un invalido, 'un poverino', per calpestare ogni forma di educazione e rispetto. Una dittatura del politicamente corretto che danneggia i disabili ed i loro diritti e le loro aspettative vere ad essere riconosciuti alla pari degli altri. Serve concentrarsi nel valorizzare i diritti e le peculiarità di ogni persona anche e sopratuttto disabile, NON giocare la carta del poverino, pretendendo che il mondo si pieghi alle tue esigenze ed ai tuoi limiti.

Altrimenti, non ci sarà mai una crescita nelle persone disabili ma si creerà un ghetto di 'poveretti', circondati solo dalla pietà generale.

Cosa che purtroppo già esiste. Non ci sono persone 'speciali'! Ci sono persone, alcune delle quali hanno alcuni handicap alle quali è doveroso fornire una serie di prerogative ma questo, non significa PASSARE sopra la dignità ed i diritti degli altri.

Grazie.

Andrea

Lettera 21

Volevo scrivere qualcosa ieri ma non ce l'ho fatta! Mi prende un forte scoramento ogni volta che mi affaccio a questo sito, che ogni giorno di più riflette l'immondizia totale in cui siamo immersi. E non parlo ecologico, ma etico: l'ipocrisia e la malizia diabolica sono padrone assolute del campo. Verso qualsiasi direzione volgi lo sguardo è degrado, ingiustizia profonda nel mettere in primo piano ciò che è Male e oscurare o lasciar solo trapelare - perchè non si può proprio sottacere - il Bene.

Se questo sito fosse contenitore dell'oggi almeno in maniera obiettiva, ossia registrasse le cose col filtro dell'accettabile imparzialità sarebbe anche utile. Purtroppo però il cane di casa è un vero malfattore dal punto di vista etico, non che sia cretino o cuccurullo, anzi!, ma è il primo propagandista del peggio, perchè ovviamente ciò fa audience e schei di pubblicità. Non scrivere - se e quando trovo il tempo - di fronte al degrado mi fa però sentire un pò vile, quasi tenda a fuggire da un dovere! Per cui rieccomi facendomi forza. Tre o quattro spunti solo per ragioni di spazio con sintesi estrema.

1) Sul caso Battisti: che sia pentito (non credo) o che sia furbo per uscire tra qualche anno, alla fine la verità trionfa! E allora perchè tutti i dannati che lo hanno supportato in questi anni - e sono stati quindi complici della sua immonda criminalità, non vengono setacciati uno per uno e messi alla berlina dalla stampa? Come sarebbe minimalmente giusto...

2) Caso del giovane egiziano che ha chiamato i carabinieri alla crema che hanno fatto il miracolo. Qui è stata pubblicata l'intervista del padre del ragazzo che parla chiaro della induzione di giornalisti sul figlio a fare richieste di cittadinanza che manco si sognava. Una chiara e spudorata invasione di campo, quindi, in salsa sinistrica: perchè non si cercano i colpevoli e non si mettono alla berlina insieme ai vari fazi strazi, veri nemici della Patria)?

3) Caso Pamela (ogni volta che ne leggo e ne sento parlare soffro tremendamente per quello che questa povera sfortunata ha subito, ossia un crimine che anche Dio farà fatica a perdonare al nigeriano di turno) con processo in corso che solo alcuni giornali (LaVerità e pochi altri) raccontano. Perchè? In realtà siamo di fronte ad una barbarie indicibile, ma tutti sono acquattati sotto le sedie.. Pronti però a urlare e massacrare (che coraggio!!) quei poveri disgraziati che - in totale linea ( e te pareva..). col Papa - dicono a Verona (la bella Verona di Shakespeare) che la famiglia è una sola tra uomo e donna e tutto il resto è creato ad arte dal cerimoniere S. Il Papa dice ovviamente il giusto secondo Dottrina, ma perchè i "veronesi" non possono farlo? Già, perchè?

Avrei da sp....sull'Annunziata, su Crozza, che fa solo politica becera, su Bonolis, altro guitto, ma mi fermo perchè lo spazio Dagospini (genitivo) è vincolante

Mi fermo dunque e torno a respirare!

Chiara ex Luciano