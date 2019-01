POSTA! - FATEMI CAPIRE: CECCO ANGIOLIERI ERA UN GENIO PERCHÉ SCARTAVA LE “VECCHIE E LAIDE” MENTRE YANN MOIX E’ UNO STRONZO? - BEPPE GRILLO E MATTEO RENZI HANNO SOTTOSCRITTO UN PATTO PER LA SCIENZA. PECCATO CHE NON ABBIANO POTUTO PARTECIPARE ANCHE STANLIO E OLLIO, GIANNI E PINOTTO, RIDOLINI E TOTÒ...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

moix

A Dagostì, famme capì, Cecco Angiolieri genio, mentre Yann Moix stronzo perché scarta "e vecchie e laide"?

Pierdicadriano

Lettera 2

Caro Dago, pare che la valutazione dei tecnici sulla Tav sarà negativa. Se così fosse, visto che 5 su 6 si erano già espressi pubblicamente contro l'opera prima di essere incaricati dal Governo, sarebbe bello sapere se per interpretare la commedia sono stati pure pagati.

Stef

Lettera 3

Caro Dago, temo che la psichica portasfiga americana come il 99,90% dei suoi connazionali posta di fronte ad un mappamondo, manco saprebbe dire dove si trova Roma

GP

Lettera 4

lauren sanchez e jeff bezos 2

Caro Dago, dopo 25 anni di matrimonio e 4 figli, Jeff Bezos e la moglie hanno deciso di divorziare. No problem. Grazie alle offerte di Amazon Prime in breve tempo entrambi potranno trovarsi un nuovo partner che nel giro di 24 ore gli verrà recapitato a domicilio senza spese di spedizione.

Berto

Lettera 5

Caro Dago, Conte: "Accoglieremo 10 migranti". Salvini: "La linea resta rigorosa". Sono pronti per Zelig!

Ezra Martin

Lettera 6

FERNANDO AIUTI

Caro Dago, per la morte dell'immunologo Fernando Aiuti, da tempo ricoverato al Gemelli di Roma, non si esclude l'ipotesi suicidio. Speriamo di no. Con tutta la demonizzazione che si fa, sarebbe terribile sapere che anche gli scienziati scelgono di morire in questo modo.

Diego Santini

Lettera 7

Caro Dago, l'accoglienza per i migranti, il no alla Tav, la nazionalizzazione delle banche e ora anche la liberalizzazione delle droghe. Tanto valeva che Salvini facesse il governo con la Boldrini.

Axel

Lettera 8

Caro Dago, pare che Salvini conceda a Conte di andare a prendere i migranti a Malta in aereo, se prima vende Alitalia.

ROSARIA IARDINO E FERNANDO AIUTI

BarbaPeru

Lettera 9

Dago dago, giornaletti e giornaloni tutti concordi: Salvini è lo sconfitto di giornata. A suon di sconfitte come quella di ieri, rischia però di guadagnare tanti voti almeno pari ai lettori persi negli ultimi anni dai giornali medesimi. Chi invece non perderà neppure un voto di quelli ottenuti alle ultime elezioni è Giuseppe Conte detto l'Aviatore.

Gianluca

Lettera 10

"Consegnata l'analisi TAV". "No, è solo una bozza". Anche questo governo è una bozza. Che all'Italia sta costando una botta di miliardi. Se si facesse un'analisi costi-benefici di questo governo i signori Toninelli & C dovrebbero andarsene a casa e ritrovarsi tutti disoccupati. Forse è per questo che si preparano il reddito di cittadinanza...

Vittorio Governodapsicanalisi ExInFeltrito

Lettera 11

RENZI GRILLO STREAMING

Caro Dago, Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto un patto per la Scienza. Peccato che non abbiano potuto partecipare anche Stanlio e Ollio, Gianni e Pinotto, Ridolini e Totò.

Bug

Lettera 12

Caro Dago, dopo il bidone rifilato agli italiani con i clandestini della Sea Watch, Salvini dice di non voler far cadere il Governo. S'era capito. Vuole solo aiutare i grillini ad attuare il loro programma.

A.Reale

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE

Lettera 13

Caro Dago, Frosinone, maltrattamenti su bimbi: sospese due maestre d'asilo. Ah ecco perché poi quando crescono tirano le sedie sulla schiena delle prof!

Tuco

Lettera 14

Caro Dago, gli ambientalisti idioti colpiscono ancora. Già abbiamo dovuto rinunciare ai vantaggi dell'energia nucleare pur correndo tutti i rischi che essa comporta, visto che le centrali atomiche comunque si trovano a pochi chilometri di distanza dall'Italia nei paesi confinanti. Ora dobbiamo rinunciare anche alla possibile scoperta di qualche giacimento petrolifero a causa delle paranoie grilline sulle trivelle. Qualcuno informi Di Maio e la sua banda che gli italiani qualche goccia di petrolio la utilizzano e quindi non sarebbe male estrarne un po' dal suolo patrio.

P.T.

Lettera 15

claudio baglioni

Caro Dago, povero Claudio Baglioni. Con quel suo cervelletto fino voleva fare il furbo a favore dei migranti. E ora rischia di non essere riconfermato alla conduzione del Festival di Sanremo per i prossimi anni.

Cocit

Lettera 16

Dagospino, hai letto che bel riassuntino ha fatto tale Mengolini facendoci conoscere la historia dei valdesi, a noi poveri ignorantoni cattolici. Ormai cattolico è sinonimo del peggio e quindi ben vengano questi importanti salvatori dell'orbe terracqueo che, a differenza dei cattolici ormai salviniani, salvano le vite umane e poi le mantengono a proprie spese, magari con qualche contributo parastatale indiretto (le vie del Signore valdese sono infinite).

Dunque, secondo il verbo della Mengolini - la famosa scrittura del mengo...lino) i valdesi sono importanti anche dal punto di vista numerico. Sentire lei parrebbe che cattolici e valdesi siano due realtà ben paragonabili da come li presenta. Poi però dà un saggio di vero giornalismo, cosa rara in Italia, e spara un numero reale: 45.000. Cioè, i valdesi con i loro pastori e, udite udite, con le loro pastore o pastorelle (ci sono anche giovani pastore) raggiungono la cifra imponente di cui sopra.

valdesi al rogo

Mica 45 milioni, ma 45 mi la e spiccioli. "Ma vuoi mettere - pare di vederla sta Mingolini che si accoccola favanti al pc a vergare tanta grazia di Dio - la qualità di questi valdesi rispetto alla massa dei cattolici bruti, razzisti, medievali, antibergogliani su alcuni punti e anche, diciamola tutta, poveri stronzi! Già, e io nel mio piccolo - da povero cattolico stronzo e cattivo - l'avevo immaginato sin dall'inizio del grande pezzo: vediamo questa dove va a parare (ricordate Totò nella scena in cui prende gli schiaffoni?) e temevo appunto che parasse dove ha parato.

valdesi

In sintesi: i valdesi sì sono cristiani seri, altro che i cattolici che li hanno torturati e massacrati ( questo è vero ed è male, però bisogna ricordare ben bene cosa di orribile hanno fatto i vari inglesi e i tedeschi evegelico-protestanti ai cattolici - cose turche altro che shoah); loro, i valdesi, sono avanti in tanti campi a cominciare dalle donne che possono fare il prete o le pastore, appunto, altro che i nostri preti pedofil i; loro, i valdesi, mica credono nella intercessione della Madonna e dei Santi (tipo San Francesco, Sant'Antonio, San Paolo...) che rimangono dei poveri diavoli come noi; loro, i valdesi, sono moderni e non gli fa un baffo che due uomini sodomiti di sposino (orrore !!) nei loro templi o chiese; loro, i valdesi, sono come la cirinnà e i suoi cagnetti che combattono gli omofobi; loro, i valdesi, hanno pastori e pastorelle sposati, mica ciufoli.

valdesi

Mi femo qui per dire che insomma questi valdesi sono giusti giusti per la società di oggi, hanno le caratteristiche ad hoc per crescere. E in più sono accoglienti (dieci persone accolgono e si fanno tanta pubblicità- grazie Salvini e paraculo Conte). Per la Chiesa Cattolica sarebbero eretici ma il Papa ha chiesto perdono, come se fosse stata la Chiesa in quanto tale e non gli uomini di chiesa a colpirli. A questo punto non rimane che convertirci e staremo tutti meglio!

Anche Dagospino e il suo sito vomitevole, sempre uguale, sempre monotono nelle sue pornografie maniacali. Scrivo qui prima di vomitare perchè il troppo stroppia e far passare tutto senza freni mi pare tavolta eccessivo. Direi eretico!

Chiara ex Luciano