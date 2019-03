POSTA! - HO RIVALUTATO DI RECENTE PAOLA FERRARI DOPO CHE HA RIMESSO AL LORO POSTO DUE PRIMEDONNE TUTTE SELFIE E BISTURI COME BELEN E DILETTA LEOTTA. NON NE POSSO PIÙ DI QUESTE STARLETTE DEL NUOVO MILLENNIO CHE CREDONO BASTI UN SELFIE IN BIKINI (O ANCHE SENZA) PER SCALARE QUALSIASI CLASSIFICA…

Lettera 1

Caro Dago, secondo indiscrezioni, il "Decreto Crescita" prevederà di poter aggiungere, a richiesta, fino a 10 cm all'altezza sulla carta d'identità.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Commissione Banche, Mattarella teme diventi un processo a Bankitalia. È un po' ha ragione. Di solito i 5 Stelle vogliono processare tutti tranne Salvini. Almeno finché sta con loro al Governo...

Daniele Krumitz

Lettera 3

Caro Dago, Asia Argento che piange a dirotto da Barbara D'Urso è un gran colpo di teatro, per tentare di raddrizzare una situazione ormai compromessa impietosendo gli spettatori. Il regista è papà Dario?

Lino

Lettera 4

Caro Dago, il ribasso delle tariffe per luce e gas, fa il paio con il reddito di cittadinanza. Regali elettorali destinati a sparire qualche mese dopo le Europee. Con un buco già quantificabile in 8 miliardi e la crescita zero, in autunno arriverà una mazzata che il prelievo forzoso sui conti correnti di Giuliano Amato nel 1992 al confronto non era nulla.

A.B.

Lettera 5

Caro Dago, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato le stime sul Pil italiano per il 2019 dal 0,7% di dicembre al 0,1%, confermando che saremo il fanalino di coda della zona euro. Così ora gli americani avranno la certezza che quando Di Maio parla di crescita, parla a vanvera.

Bibi

Lettera 6

Caro Dago, dopo la proposta di legge presentata da 70 deputati leghisti per facilitare la vendita di armi, Salvini chiarisce: "Per quello che mi riguarda non voglio in giro nemmeno mezza pistola in più". È quello che dico anch'io: passiamo subito ai kalashnikov.

John Doe Junior

Lettera 7

Caro Dago, Nicolás Maduro tenta di mettere fuori gioco il leader dell' opposizione Juan Guaidó, con un provvedimento di interdizione per 15 anni dagli incarichi pubblici. Ma tra i consulenti del Presidente venezuelano c'è anche la Procura di Milano?

Theo Van Buren

Lettera 8

Caro Dago, il segretario di Stato Mike Pompeo si è dichiarato «deluso per l'adesione dell'Italia alla Via della Seta». Ovvio, dopo aver parlato con Luigi Di Maio avrà pensato che tipi così sono più adatti ai sacchi di juta che agli abiti di seta.

Mario Canale

Lettera 9

Caro Dago, ecco i tre punti programmatici con i quali il nuovo Piddì di Zingaretti affronterà le elezioni europee: 1) Ius soli. 2) Sovvenzionamento pubblico ai partiti. 3) Aumento delle indennità dei parlamentari.

Il successo è dietro l'angolo.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 10

Caro Dago, a Roma la sindaca Raggi chiede l'intervento dell'esercito per presidiare i siti per la gestione dei rifiuti. Esagerata. E invece a controllare i traffici di De Vito, nemmeno una sentinella aveva messo.

Bobby Canz

Lettera 11

Caro Dago, legittima difesa. Per il Pd a difendere i cittadini dovrebbe essere lo Stato. Sì, infatti quando governavano loro sono andati a prelevare con le navi 700mila poliziotti dall'Africa... Ci vuole una bella faccia di bronzo dopo quello che hanno combinato in 5 anni di Governo, non accontentandosi dei criminali che avevamo già in casa ma facendone arrivare altri. E ora danno pure i "suggerimenti"!

Gregorio Massini

Lettera 12

David di Donatello? Che tristezza! Il Cinema realizzato solo in funzione di un fine politico. E’ nauseante. Un trionfo di lacchè e ballerine di terza fila. Finte controfigure appartenenti ad una finta sinistra che produce finte opere cinematografiche.

GianMario

Lettera 13

Caro Dago, Di Maio: «Io non sono contro la legittima difesa, ma sono contro chi dice "ora compratevi una pistola e difendetevi da soli"». Ben venga lo Stato che difende i cittadini, ma se ci sono carenze dobbiamo crepare o finire in carcere e risarcire il ladro solo perché ci siamo difesi?

Loro provvedano a garantire la sicurezza così non ci sarà bisogno che nessuno spari. Solo un mentecatto può pensare che qualcuno sia contento che un criminale gli entri in casa per poterlo ammazzare. La legge era necessaria come ultima ratio nel caso in cui le cose vadano male. Se poi chi governa o governerà riesce a renderla inutile, ne saremmo tutti immensamente felici. Vorrà dire che l'Italia è uno Stato più sicuro.

Alan Gigante

Lettera 14

Caro Dago, ho rivalutato di recente Paola Ferrari dopo che ha rimesso al loro posto due primedonne tutte selfie e bisturi come Belen e Diletta Leotta. Ho quarant'anni e non ne posso più di queste starlette del nuovo millennio che credono basti un selfie in bikini (o anche senza) per scalare qualsiasi classifica. Un plauso a Paola Ferrari, invece, da anni esempio di professionalità indiscussa. E poi...è una bellissima donna! Più Ferrari e meno Taylor Mega e Ferragni coi suoi "valori" (brrrr!!)

Saluti da Lecce!