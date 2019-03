POSTA! - IERI SERA HO AVUTO L’INFELICE IDEA DI VEDERE “I DAVID”. SPERAVO DI ASSISTERE AD UNO SHOW COME QUELLO DEGLI OSCAR, MA È STATO DI UNA LENTEZZA UNICA. E POI CONTI E' STATO MONOCORDE... - LE PRIORITA' DEL "NUOVO" PD DI ZINGARETTI; IUS SOLI, AUMENTO STIPENDIO AI PARLAMENTARI, FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI: ALLE PROSSIME ELEZIONI IL PD FINIRA' NEL GRUPPO MISTO...

VINCENZO BOCCIA CONFINDUSTRIA

Lettera 1

Caro Dago, se dire bugie ad una donna, come è stato il caso di quell'uomo che ha mentito all'amante per portare avanti la relazione, è un reato non basteranno tutte le carceri del mondo per i milioni di connazionali (per rimanere da noi) potenziali galeotti.

MMagliola

Lettera 2

Caro Dago, Confindustria lancia l'allarme: "Italia a crescita zero". Il premier Conte: "Non sono dati preoccupanti, l'economia è in ripresa". Il vicepremier Di Maio: "Le preoccupazioni di Confindustria sono le nostre". Il vicepremier Salvini: ”Gufi". Il classico caso in cui l'unione fa la forza.

Leo Eredi

salvini ramy adam

Lettera 3

Caro Dago, Ramy e Adam - i due bambini eroi del bus dirottato premiati con la cittadinanza - sono stati ricevuti al Viminale assieme ad altri tre bambini e a 12 carabinieri. Passi per i carabinieri, che ci sono abituati, ma se i bambini eroi erano 5 perché sono stati premiati solo i due figli di stranieri? Gli altri tre ci saranno rimasti male. Per loro solo un "grazie". La verità è che se non ci fosse stato da rilanciare la legge sullo ius soli non sarebbe stato premiato nessuno.

Flavio

Lettera 4

Caro Dago, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha incontrato a Washington i big dell'hi-tech e della Silicon Valley con i quali l'Italia intende lavorare al progetto di digitalizzazione del Paese. Proprio lui, il grande esperto che in passato ha dimostrato difficoltà perfino a comprendere il significato di una mail della Taverna che lo avvisava delle indagini in corso sulla Muraro a Roma. Siamo messi bene.

CARLO CONTI GABRIELE MUCCINO

A.Sorri

Lettera 5

Caro Dago, ai David di Donatello la solita propaganda di sinistra. Viene premiato chi ha interpretato Veronica Lario e Stefano Cucchi, beniamini dei radical chic. Se a recitare le parti ci fossero stati dei robot, sarebbero stati premiati comunque.

Gaetano Lulli

Lettera 6

tim burton

Caro Dago, i primi a dover gioire per come è terminato il Russiagate dovrebbero essere i Democratici. Se infatti Donald Trump si fosse rivelato un presidente eletto con la complicità dei russi, il coinvolgimento di Barack Obama sarebbe stato inevitabile. Avrebbe dovuto rispondere di un'enorme falla nel sistema di sicurezza americano, visto che nel 2016 il presidente in carica era lui ed era stato avvisato sin dall'agosto di quell'anno del pericolo. Quindi accendano un cero alla Madonna che gli è andata di lusso.

Furio Panetta

Lettera 7

Caro Dago, Paola Ferrari ha accusato la conduttrice Dazn Diletta Leotta di essere ricorsa alla chirurgia estetica per accelerare la sua carriera. La cosa più "grave" è che si lascia intendere che per fare carriera bisogna essere belle. Ma la liturgia femminista non prevede che questa evidenza debba sempre essere negata?

E.Moro

elena sofia ricci

Lettera 8

Caro Dago, il British Medical Journal chiede di fermare lo sfruttamento dei migranti che lavorano nell'agricoltura in Italia e vengono pagati solo 12 euro per 8 ore di lavoro. Schiavi dei campi che consentono di far arrivare pomodori italiani a basso prezzo in tutto il mondo. Il giornale denuncia oltre 1500 morti tra i braccianti agricoli negli ultimi 6 anni. Non c'è che dire, un magnifico sistema di accoglienza messo su dalla sinistra con lo slogan "salviamo vite umane".

Licio Ferdi

Lettera 9

Caro Dago, le priorita' del "nuovo" PD di Zingaretti; ius soli, aumento stipendio ai parlamentari, finanziamento pubblico ai partiti. Finalmente alle prossime elezioni il PD finira' nel "gruppo misto"

FB

papa francesco ritrae la mano per non farsi baciare l'anello 3

Lettera 10

Caro Dago, il direttore della Sala Stampa Vaticana: "Il Papa mi ha detto che il motivo per cui non faceva fare il baciamo a Loreto è per igiene. Non per lui, ma per evitare il contagio quando ci sono lunghe file di persone". Però poi dice che i migranti vanno accolti tutti, indipendentemente dalle patologie di cui possono essere portatori...

P.T.

Lettera 11

donald trump riceve la moglie di guaido' fabiana rosales 6

Caro Dago, ieri sera ho avuto l’infelice idea di vede “I David”, non l’avessi mai avuta, speravo di assistere ad uno show come quello degli Oscar, ma è stato di una lentezza (mosceria) unica. Nel corso della prima parte ha fatto addormentare mia moglie che solo a vedere entrare Brignano ha esordito: “ Sarà una cavolata unica”, non si era sbagliata. Conti è stato monocorde e monotono, non è riuscito a dare smalto alla trasmissione, è stato inoltre inopportuno ed ineducato ad invitare il pubblico ad alzarsi in piedi per Benigni. Sono attenzioni che devono essere sentite non obbligate. Non c’è stato bisogno che vedessi le facce del pubblico schifato all’apparizione di Brignano, mi è bastato vedere quella di mia moglie. L’avrei chiamato: “ I David dell’ipocrisia”

Annibale Antonelli

Lettera 12

donald trump putin

Insomma, caro Dagos: non potendo condannare Trump né per quello che Trump non ha fatto - farsi eleggere su mandato di Putin e grazie alle invincibili strategie hackeristiche di Putin - né per quello che ha fatto - essere eletto dai suoi connazionali contro tutte le previsioni e il 99,99% dei media mondiali (Dagospia escluso, cioè: e grazie a Maria Giovanna Maglie) -, il molto speciale procuratore Muller tenta di giustificare la sua costosa macchina del fango scagliata contro istituzioni politiche e in subordine, giudiziarie, accusando il presidente U.S.A. di avere ostacolato l'inchiesta che lo ha scagionato... Si può essere più beatamente fresconi e livorosamente fanatici di così?

donald trump

Ma certo che si può! Beninteso, solo se sei di Sinistra, a Roma come a Washington, al solito Corsera come al 'mitico' N.Y.T., al monello Repubblica come all'intrepido Wash. Post, all'atrabiliare Foglio cerasuolico così come al catatonico Huff Post, alla CNN-CBS-NBC come su tutte le reti Rai- La7-Sky, fottendosene di qualunque deontologia professionale, rispetto dei fatti, delle istituzioni e delle persone, si può continuare a raccontare impunemente qualunque castroneria demenziale in cui non si crede, bensì sperando che qualcuno ci creda: e chiamare post-verità quelle che a Roma, più nobilmente, chiamate fregnacce. E così, di continuare a perdere elezioni, credibilità e dignità politica, personale e professionale.

Raider

Lettera 13

xi jinping merkel juncker macron

Caro Dago, siamo alle solite. Nell'intera giornata di ieri i commenti politici nei vari talk e tg vertevano, come sempre, sui soliti argomenti stantii, come la tav e altre misere questioni da bar. Nessuno che ponesse in evidenza il trattamento riservato all'Italia da Macron che, dopo aver ricevuto in pompa magna il presidente Xi, ha "convocato" a Parigi sia la Merkel che Junker per un vertice a quattro, significando in modo evidente che l'Europa ci considera come il due di picche quando regna bastoni. Ma allora, che ci stiamo a fare in Europa ? Solo per farci dire, quando però i buoi sono scappati dalla stalla, che avevamo ragione noi in merito al salvataggio delle banche in crisi ?

Cordialmente

PIERBRAC

Lettera 14

Caro Dago, secondo il rapporto della Banca Mondiale sulle migrazioni climatiche, nel 2050 ci saranno 143 milioni di persone costrette ad emigrare a causa dei cambiamenti del clima. Meno male che l'hanno presa larga. Questi sono quegli "esperti" che ti dicono che domani alle 13:00 inizierà a piovere e poi invece c'è un sole che spacca le pietre.

Oppure gli stessi che dopo aver spiegato quanti morti all'anno causa il Global Warming, poi annunciano che a breve la popolazione mondiale raggiungerà i 9,8 miliardi di persone (ora siamo a 7,5 circa). Catastrofismo per catastrofismo: ma siamo sicuri che nel 2050 l'uomo sarà ancora presente sulla Terra? Terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami e disastri nucleari, sono stati messi in conto o a incidere sul futuro è soltanto il clima?

Spartaco

Lettera 15

marcia congresso per la famiglia verona

Andiamo al sodo: il fascismo inteso nel senso più deteriore, ossia quello dei manganellatori e dei violenti che non ammettono contraddittorio nè opinioni libere, in Italia c'è e sta assumendo il potere. C'è da tempo con i centri sociali che fanno quello che vogliono e sulla piazza compiono violenze di ogni tipo, ma c'è ormai a tutto tondo anche nell'opinione pubblica, non maggioritaria per ora ma quella più starnazzante e visibile grazie ai media di regime, formatasi alla corte delle sinistre che hanno ischeletrito moralmente ed economicamente la nostra Patria.

Il Congresso di Verona sulla famiglia ne è palmare evidenza: quando mai uno Stato, se non è non fascista nei fatti, permetterebbe a facinorosi e invasati vari di attaccare violentemente pacifici cittadini di orientamento cattolico e non solo, che promuovono un incontro sulla famiglia come feccia dell'umanità, sfigati, medievali, nemici della donna, omofobi, razzisti, criminali, etc. etc.?

E' talmente evidente il macroscopico indegno attacco ai "veronesi" che qualsiasi arrampicata sugli specchi tesa a giustificarlo si scioglie come neve al sole. Accanto a questo pazzesco delirio che anticipa a chiare lettere un periodo decisamente funesto per i Cattolici, fatto di persecuzioni anche fisiche per la sola ragione di essere tali e di essere contrari a unioni omosessuali, aborti, eutanasia e altro, si accompagna su un binario parallelo il treno della copertura, della falsificazione della realtà fattuale.

marcia congresso per la famiglia verona

Esempio perfetto recentissimo è la vicenda del criminale senegalese autista che, grazie al Cielo, è stato fermato appena in tempo. Ebbene, questa vicenda ha fatto uscire allo scoperto la sordidezza della stampa italiana, pressochè totale, e della politica a sinistra. L'aver puntato subito sul ragazzino egiziano eroe è stata - ora lo si può dire con certezza alla luce dei fatti acclarati - una forzatura voluta proprio per speculare su un fatto potenzialmente tragico per trarne vantaggi di bassa lega politica: un vero e proprio scandaloso crimine!

Proprio così e non ci sono dubbi sulla faccenda: infatti il ragazzo Ramy,ormai personaggio lanciato a mille sui media, non è stato il vero protagonista eroico. Certo, ha fatto un'operazione determinante che ha portato ad allertare i carabinieri (bravissimi e degni di cittadinanza mondiale) con le conseguenze note. Ma i veri eroi sono due ragazzini italiani che rispondono ai nomi di Riccardo e Guglielmo! Lo sapevate miei 5/6 lettori? Avete letto da qualche parte sulla stampa italiota di regime quello che hanno fatto?

Ve lo dico io: Riccardo è stato il primo di tutti a prendere il telefonino per cercare aiuto: però suo malgrado è bianco, biondo, e aveva in bella vista un piccolo crocifisso su collo. Tutte cose che non piacciono ai media: meglio un figlio di immigrati, carnagione olivastra, che, nato qui, deve essere italiano subito senza se e senza ma. Quale migliore preda "politica" per la sinistra.. E Gugliemo? Chi era costui?

Semplice: è l'altro ragazzino italiano doc che quando il criminale senegalese ha preteso un ragazzo che andasse vicino a lui (altrimenti avrebbe fatto saltare in aria il bus) si è offerto come volontario. Mi pare che il vero eroe sia proprio Guglielmo, ma ha la colpa di essere nato italiano in un regime fascista senza se e senza ma! Così tanto per amore della verità!

Chiara ex Luciano