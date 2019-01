POSTA! - DA PADRE NOBILE, BERLUSCONI E’ DIVENTATO IL NONNO PETULANTE DEL CENTRO-DESTRA - AUMENTANO IL NUMERO DEI COCCODRILLI CHE SI AGGIRANO INTORNO ALL'EURO CHE SONO PASSATI DALLA GRANDE PARACULATA AL MALE NECESSARIO PER FARE L'EUROPA. IL RISULTATO COMUNQUE NON CAMBIA: I RICCHI SONO SEMPRE DI PIU' RICCHI E LA CLASSE MEDIA E’ COMPRESSA…

Cari Dago, Salvini: "Entro febbraio la legge sulla legittima difesa". Lo prendiamo in parola e prepariamo pistole e cannoni!

Caro Dago, a due anni dalla tragedia, Di Maio e Salvini sul luogo del disastro di Rigopiano. Domani arriva Bonafede a fare un video?

Caro Dago, Berlusconi in campo contro i grillini. Ma non serve. Come dimostrano i sondaggi, più stanno al governo e più si cucinano nel loro brodo.

Caro Dago

Ho letto il giusto sfogo di Mughini contro l’obbligo della fattura elettronica fatta per ridurre l’evasione dell’IVA tassa che lui paga regolarmente senza evadere un centesimo. Una volta in qualche esercizio pubblico c’era appeso un cartello che diceva: “Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno”. Sembra che lo stesso concetto valga anche per l’IVA

Dagovski,

Da Padre Nobile, Berlusconi e’ diventato il Nonno Petulante del Centro-Destra.

Dago Esimio,

su Il Giornale di oggi compare un articolo con una foto di Berlusca, dentiera al sol, sotto il titolo " E' in pericolo la nostra libertà ". Penso che utilizzi il plurale maiestatis come preavviso per la futura occupazione ecumenica che gli auguro di vivere nei prossimi decenni.

Caro Dago, Conte e Di Maio già ostentavano davanti agli obiettivi e alle telecamere il cartello-spot con la scritta "Reddito e Quota cento", quando Rocco Casalino rimane di sasso tentando di consegnarlo anche a Matteo Salvini che lo rifiuta. Lui ne sta mostrando un altro: c'è scritto solo "Quota cento". Ma il "portachiacchere" del Premier Conte pensava d'essere nella casa del Grande Fratello dove quotidianamente gli veniva passato il copione?

Caro Dago, "Come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro sì - continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo...". Ora non potranno dire che Lorella Cuccarini è razzista: con un post ha fatto nera Heather Parisi!

Caro Dago, la Malesia ha bandito gli atleti israeliani da tutti gli eventi sportivi ufficiali nel Paese. Se non è discriminazione questa! Ci sarà una mozione dell'ONU per condonare il fatto oppure ci si occupa solo dei migranti musulmani?

Caro Dago, a Maurizio Belpietro andrebbe bene l'introduzione di un referendum propositivo col quorum al 25%. Francamente dubito che se nella scorsa legislatura tale strumento fosse stato già disponibile, il direttore de "La verità" avrebbe esultato nel vedere gli elettori di sinistra votare sì allo "ius soli" o ad altre tematiche di sinistra, tipo teoria gender etc. Mi sbaglio?

Caro Dago, al principe Filippo auguro di vivere altri 50 anni. Però, per dire, già ha fatto una vita meravigliosa - essendo il consorte della Regina Elisabetta - e poi ora, a 97 anni, guidando da solo l'auto, fa un incidente stradale pauroso, si capotta e ne esce illeso. Ma con quale santo ha fatto un patto? E poi dicono che siamo "tutti uguali"!

Dago darling, bel casino l'UE! La Merkel é in via di pensionamento, Macron (anche se ha poteri quasi dittatoriali) ha tante gatte da pelare in patria (dove anche il già grosso affare Benalla continua a ingrossarsi) e nelle sue "colonie" africane, la GB se ne esce e tutti dimenticano che lei ha il suo Commonwealth. Quasi parrebbe che gli unici europeisti d'un certo peso siano rimasti Conte, Salvini e Di Maio, a cui manca solo l'avallo della "pasionaria" sorosiana Bonino. Ossequi

Cari Dago, l'ho sentito di sfuggita, ma mi è parso di capire che secondo Gianni Riotta - a "Studio 24" su Rai News 24 - il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz, morto accoltellato in un attentato, è stato vittima di un odio e di una intolleranza simili a quelli che sì respirano da noi in epoca sovranista. E invece l'attuale presidente brasiliano Jair Bolsonaro, vivo per miracolo dopo un attentato con le stesse modalità durante la campagna elettorale, di che cosa sarebbe rimasto vittima? Dell'amore e della tolleranza della sinistra?

Caro Dago, Amnesty International denuncia il rischio che i richiedenti asilo vengano lasciati alla deriva nel Mediterraneo. Ma allora si rivolga direttamente alle Ong che danno appuntamento ai barconi dei trafficanti in mezzo al mare. Se i migranti sanno che non c'è nessuno ad aspettarli nemmeno si imbarcano.

Caro Dago, un migrante di 14 anni sarebbe morto nel Mediterraneo con la pagella scolastica cucita nella tasca. È la ricostruzione fatta da una dottoressa che esegue le autopsie sui cladestini senza nome che perdono la vita nei naufragi. Insomma, il ragazzino è morto ma la pagella di carta, dopo giorni di mare, è rimasta intatta? Lo sciacallaggio non conosce limiti. Cos'altro s'inventeranno ancora i trafficanti di esseri umani per attirare l'attenzione e speculare sulle emozioni degli europei e del popolo del web?

Caro Dago, un consiglio_ prima di straparlare di Elon Musk leggiti la sua biografia, scoprirai - ma lo scopriresti anche solo seguendolo su twitter - che Elon cita molto più spesso il numero 42 piuttosto che il 420, che poi alla fine è solo un 42 + uno zero.

Adora il 42 come lo adorano - me compreso - tutti i lettori della Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams, che lui ovviamente ha letto (molteplici volte pare). Cuore D'oro è il nome con cui battezzerà la sua prossima nave spaziale, 42 erano i motori nel progetto iniziale della suddetta astronave. Insomma della "maria" non gliene frega niente, pare l'abbia fumata solo quella volta in radio.

Quindi, basta parlarne!

Nonostante la sinistra chic e politicamente corretta non riesca a comprenderlo,

l’immigrazione di massa viene vissuta come una minaccia esistenziale da qualsiasi popolazione nel mondo. Secondo il professor James Wickham, già direttore del Tasc (Think-tank for Action on Social Change) di Dublino, “coloro che oggi chiedono i “confini aperti” – l’ingresso incontrollato di lavoratori non qualificati verso l’Unione europea

– stanno contribuendo affinché la struttura occupazionale sia sempre più polarizzata: sempre più lavoratori pagati male, maggiore disuguaglianza sociale ed economica”. E sia Trump che Salvini questo lo hanno capito perfettamente, e stanno fronteggiando il fenomeno migratorio nella giusta maniera e incline alle volontà dei rispettivi elettori. I sondaggi sono lì a dimostrarlo.

Caro Dago, sono 1,32 milioni i nuclei familiari che beneficeranno del reddito di cittadinanza, di cui 164mila stranieri. Gli stranieri devono essere da 10 anni residenti in Italia. A parte che nel nostro Paese grazie agli "aiuti" delle organizzazioni di sinistra per molti di loro sarà facile dimostrare di essere qui da sette generazioni - a parte questo - c'è da dire che se dopo tale periodo uno straniero ha ancora bisogno di aiuto allora vuol dire che non è stato capace di integrarsi.

In tal caso altro che reddito di cittadinanza: vanno rispediti a casa. Perché 164 mila italiani dovrebbero accettare di farsi portare via il pane da questi intrusi che stando ai buonisti avrebbero dovuto pagarci le pensioni e invece dopo un decennio ancora sottraggono risorse ai nostri poveri?

Caro Dago, due maestre di una scuola dell'infanzia statale di Isernia sono state sospese dall'insegnamento per maltrattamenti sui bambini delle loro classi. Siccome questi casi sono sempre più frequenti, sarebbe bello sapere con quali criteri vengono selezionati insegnanti ed educatori.

Ed inoltre, siccome le signore in questione hanno un'età non certo più giovane, 49 e 58 anni, andrebbero introdotti anche dei "test" con cadenza regolare, magari ogni 5 anni, per verificare se questi soggetti conservano le capacità necessarie a ricoprire il delicato ruolo che svolgono.

Caro Dago, leggevo la lettera dell'elitario Mughini contro la fatturazione elettronica. Come mai non cita che tale castroneria è stata inserita dal suo amicissimo governo Gentiloni? Dimenticanza?

Ah saperlo....

Caro Dago, inarrivabili i Democratici Usa. Migliaia di famiglie senza un dollaro a causa dello shutdown, ma la Speaker della Camera Nancy Pelosi voleva scarrozzarsi, con tanto di paggetti al seguito, su un volo militare in Europa, Asia e Africa. Giustamente Trump le ha negato il decollo.

Caro Dago, scalpore per il racket del caro estinto a Bologna. Si sospetta volesse lucrare anche sul funerale del PD.

Dago carissimo, eh niente, anche il Dott. Mughini, quando ha a che fare con il bailamme burocratico con cui noi comuni mortali dobbiamo combattere quotidianamente, diventa un populista di gillet giallo vestito.

Welcome to the real word.

Cordialità elettroniche.

Caro Dago aumentano il numero dei coccodrilli che si aggirano intorno all'EURO che sono passati dalla grande paraculata al male necessario per fare l'Europa . Il risultato comunque non cambia con ricchi sempre di piu' e compressione della classe media. Ma adesso ci prendono pure in giro con ammissioni di palla sfuggita di mano "involontariamente"

Salvini non fare il cretino! Lo dico senza rancore ma con una punta di dispetto perchè molti dei temi che hai proposto in campagna elettorale sono condivisibili (dici che non li puoi realizzare tutti subito perchè c'è il "contratto" cosa che in parte può reggere): parlo della flat tax, della quota 100, della necessità di avere maggiore sicurezza, di fermare l'invasione straniera e di regolarizzare i flussi rendendoli compatibili; di conferire maggiori autonomie locali, e altro ancora! La gente ti ha votato per questo e, a quanto pare, continua ad appoggiarti stando ai sondaggi.

Però, c'è un però: non è che l'appoggio sia una cambiale, ma semplicemente un prestito di fiducia volontario e come tale revocabile sempre e comunque. Negli ultimi tempi hai commesso alcune sciocchezze che non dovresti commettere perchè appunto - a mio avviso - stanno a dimostrare non tanto che non sei un buon politico (per i tempi che viviamo ovviamente!) , quanto che non sei un vero buon politico.

Mi spiego: un conto è avere degli obiettivi politici ben chiari - e li hai - e perseguirli più o meno con coerenza, e un conto è invece non accompagnare l'azione politica con un salto di qualità negli aspetti formali ed esteriori. La stessa gente che ti ha votato non avrebbe nulla in contrario se ti vedesse usare comportanenti più maturi, più seri, meno giocherelloni: vorrebbe dire che hai capito finalmente il ruolo importante che ricopri e la specificità dello stesso.

Meno dichiarazioni roboanti, tali da far suonare la grancassa agli avversari - che ti odiano a morte per quello che sei - e spingerli ad incrementare e spalmare il loro odio; meno apparizioni di carattere istituzionale con atteggiamenti poco istituzionali; meno accettazione di critiche strumentali al tuo ruolo di Ministro e Vicepremier; meno comparsate come quella che hai fatto con Bonafede o alla cena con quella stregavecchietti della Chirico (una che si è montata veramente la Testa) che fa pensare alle solite abbuffate romane (hai voglia di parlare di cene di lavoro e di approfondimento di temi) Medita, medita Matteo che forse può servirti ,,

Chiara ex Luciano