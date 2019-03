POSTA! - IL PAPA, IN CAMPIDOGLIO, CONFERMA ROMA COME MAESTRA DI ACCOGLIENZA. SI VEDE CHE NON HA MAI PRESO LA METROPOLITANA - PRIMA USCITA PUBBLICA PER MATTEO SALVINI E LA NUOVA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI. CHISSÀ COSA DIREBBE L'ALLEATO LUIGI DI MAIO SE TRA UN PO' SI RITROVASSE PAPÀ DENIS A SOSTENERE IL GOVERNO...

RAGGI BERGOGLIO

Lettera 1

Caro Dago, il Papa, in Campidoglio, conferma Roma come maestra di accoglienza. Si vede che non ha mai preso la metropolitana.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Italia-Liechtenstein 6-0, con Quagliarella che segna in azzurro dopo 10 anni. Se avrà la stessa pazienza, anche per Renzi c'è speranza.

Benlil Marduk

DONALD TUSK E TAOISEACH LEO VARADKAR

Lettera 3

Caro Dago, Brexit, Donald Tusk: "Non tradire i britannici che vogliono restare nell'Ue". Ma il Presidente del Consiglio Ue ha fuso il cervello? Chi bisogna tradire, quelli che con un referendum democratico hanno votato perché la Gran Bretagna uscisse?

Antonello Risorta

Lettera 4

Caro Dago, oscurata per qualche giorno, Wikipedia suggeriva di contattare gli europarlamentari riguardo la normativa sul diritto d'autore. L'ho fatto subito, per sincerarmi che il mio rappresentante eletto votasse a favore.

A.B.

matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (17)

Lettera 5

Caro Dago, prima uscita pubblica per Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini. Chissà cosa direbbe l'alleato Luigi Di Maio se tra un po' si ritrovasse papà Denis a sostenere il Governo...

L.Abrami

Lettera 6

Caro Dago, scuolabus dirottato, cittadinanza per Ramy e Adam. Ora si provveda a dare sostegno psicologico agli altri 49 ragazzi. Vedendo i due "eroi" tanto celebrati e riveriti si sentiranno "discriminati" come dei codardi, ma invece non hanno alcuna colpa.

Sandro Celi

Lettera 7

Dago darling, un tempo c'erano "Fantasmi a Roma". Presto forse ci saranno "Fantasmi a Verona". Non solo quelli di Giulietta e Romeo, ma anche quelli di Alessandro Pavolini e Doris Duranti. Si racconta che in vita fossero così ghiotti l'uno dell'altra che non riuscivano a smettere di fare la "chose" più antica e tradizionale del mondo. Come tutti sanno, lei a Dongo si salvò (ma senza l'oro di Dongo finito forse in qualche bottega oscura romana) scappando nella vicinissima Svizzera.

A differenza di Claretta che preferì immolarsi in nome dell'amore eterno.

macron xi jinping

Ah sapere, come questi fantasmi sarebbero trattati da un novello Dante. Impossibile solo immaginarlo in questi tempi dove si vive solo di Suburre, Gomorre, ecc., insomma le "issues" che tanto piacciono a Netflix e alla compagnia bella di Marco Giusti. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 8

Caro Dago, 5 Stelle e Lega in coro: "Lo ius soli non è nel contratto di governo". Che razza di discorso, bastava dire che sono contrari. Allora se malauguratamente (facciamo gli scongiuri!) dovesse capitare un cataclisma, non farebbero alcun tipo di intervento perché non è previsto dal contratto di governo? Ma questi da dove arrivano?

M.H.

macron xi jinping con peng e brigitte

Lettera 9

Caro Dago, «Andremo sulla Luna con la Cina», ha dichiarato soddisfatto il presidente dell' Agenzia spaziale francese Jean-Yves Le Gall. E magari Emmanuel Macron ha firmato l'accordo con Xi Jinping solo per avere un posto dove depositare l'imbarazzante "nonna" Brigitte.

Oreste Grante

Lettera 10

Caro Dago, l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini, denunciato dalla ex moglie. Dopo averla presa per il collo le avrebbe sbattuto la testa diverse volte contro il muro. Caspita, ma quante vittorie di più avrebbe ottenuto se invece di aspettare ogni volta la volata avesse fatto così anche con gli avversari?

Eli Crunch

sesso a scuola 1

Lettera 11

Caro Dago, ai domiciliari la professoressa 31enne di Prato che ha fatto sesso con il 14enne a cui dava lezioni private. Se entrambi erano consenzienti non ci vedo nulla di male. Assai più naturale dei rapporti tra due uomini: infatti è nato anche un bambino.

Bug

Lettera 12

Caro Dago, Di Maio negli Stati Uniti: "Vengo a parlare a nome di un Governo che nei prossimi quattro anni vuol fare ripartire la crescita". Le basi ci sono tutte: ci hanno appena portato in recessione.

Nick Morsi

Lettera 13

italia ramy adam

Caro Dago, Salvini: "Sì alla cittadinanza a Ramy". Di Maio a ruota: "Ho convinto io Salvini!". Se non ha un comportamento da asilo nido, Giggino non è lui.

Nereo Villa

Lettera 14

Caro Dago, arrestato l'imprenditore Luigi Scavone per una frode da 70 milioni di euro all’erario. Un po' di carcere gli farà bene, meglio di un "centro benessere". Ritroverà il peso forma e un domani potrà ringraziare la Guardia di Finanza per avergli salvato la vita evitandogli tutte le patologie dovute all'obesità.

Fritz

Lettera 15

Caro Dago, Trevor Noah, presentatore del “Daily Show” su Trump: «Signor Presidente, siamo dispiaciuti di averla chiamata un corrottosauro con la testa a forma di zucca arancione amante del piscio russo». Se sono queste le battute che fanno ridere chi vota per il partito di Obama, è già un miracolo che i Democratici arrivino secondi.

trevor noah 2

Maxmin

Lettera 16

Caro Dago, «Non mi pento mai di espormi, ma in questo momento se mi chiedete se sono contenta della situazione politica, rispondo di no, non sono contenta. Ma sono più arrabbiata che pentita». Così Fiorella Mannoia, dopo aver dato sostegno ai 5 Stelle. Questi del mondo dello spettacolo si danno arie da gran intenditori.

Ma poi ad osservarli attentamente, si scopre che sanno fare bene una cosa sola: la loro. Chi sa cantare, chi recitare, chi presentare... Per il resto hanno il cervello di un cagnolino, si fanno abbindolare facilmente sia dai politici che dagli esperti in "investimenti". Ah, molto meglio la mia Maggie: una splendida Border Collie.

Kevin DiMaggio

fiorella mannoia

Lettera 17

Grazie, Dagos, per avere informato che il papà di Ramy, quello naturale, non l'altro, autonominatosi in seconda battuta genitore 1 ministerial-putativo ovvvero genitore 1 B o bis, rivela che a spingere per trasformare un caso politico un caso di cronaca sono stati i giornalistoni dei giornaloni 'progressisti'.

Con le votazioni europee in vista, l'offensiva anti-populista lanciata su tutti i fronti, in video e voce - compresa la Rai del non cambiamento, in quanto feudo intangibile delle Sinistre -, pagine e display, raggiunge punte record della non impar condicio d'uso nei media.

E per esempio, ospite maramaldo della Gruber schieratissima e sbilanciatissima da sempre, il mio conterraeno Pif può definire Salvini un bimbominkia. L'avesse fatto qualche altro per i beniamini politici dei politicamente corretti! Ma questo rischio non c'è: la bimbominkionaggine a colpo sicuro è monopolio del piffero e dei pifferai del Pensiero Unico.

Raider

Lettera 18

giorgia meloni sbrocca da lilli gruber a otto e mezzo 11

Sono in viaggio e ne approfitto. Non è facile comunque mantenere la barra diritta (non come intendi tu ma..le Dagospino) come dicevo solo ieri di fronte all'onda sempre più grande che tutto travolge: deontologia, imparzialità, moralità. E' veramente il tempo di Caino profetato dalla beata Teresa Neumann che con decenni di anticipo ha previsto questi tempi oscuri in cui tutte le parti si sono rovesciate: famiglia distrutta, unioni tra persone dello stesso sesso, cupidigia, egoismi forsennati, sprezzo della maternità da parte della donna e via elencando.

Difficile confidare - oggi come oggi - in un tempo futuro che vedrà ripristinare su tutto l'Ordine divino e i valori etici e spirituali. Questa da me agognata prospettiva che fa venire ovviamente l'orticaria a gente come Dagospino, ossia a tutti ( e sono la maggioranza) quelli che si possono definire con una sola parola: anticristiani. Meglio, anticattolici. Proseguo comunque anche oggi nel rilevare alcuni aspetti che m i paiono eclatanti di per sè oppure degni di nota perchè fatti passare per piccole cose.

giorgia meloni sbrocca da lilli gruber a otto e mezzo 10

1) Il biondone Donald Trump ha fatto bingo due giorni fa e l'ha messa in culo ai democratici all'Obama care, alla Clinton (e ce ne vuole) ma soprattutto al mondo di cazzoni progressisti che anche in Italia alligna e fa imputridire la Patria.

Orbene: dopo due anni di gioco al massacro durante i quali il Donald (non mi è particolarmente simpatico ma è stato eletto dal suo popolo, sebbene deleggittimato ogni giorno dai democratici e progressisti senza vergogna) è stato impiccato preventivamente, ora tutto si rivolta contro i suoi nemici. Ebbene? Ecco la risposta più chiara e sintetica che può essere di esempio per tutto il resto: il Corriere della Sera che da anni ci bombarda con i suoi Sarcina, Gaggi e altri "illustri" pennaiuoli, non ha vergato oggi neanche una parola.

Ma non solo in prima pagina: sul giornale intero che invece dà spazio ad un Gramellini per scrivere ogni giorno una puttanata che fa fa sorridere solo lui e il suo portafoglio. Fontana, Fontana cosa ti è successo? Ti immagini, o Dagospino, se il Mueller (non il centravanti tedesco) avesse detto che Trump è colpevole? Forse dieci pagine del Corriere non bastavano oggi!

giorgia meloni sbrocca da lilli gruber a otto e mezzo 12

2) Ieri sera ho assistito da un piccolo processo di Norimberga a contrariis, incredibile e da vomitare. Il terzetto dei giudici era composto da una immigrata, la sudtirolese Gruber presidente e da due italici, piccoli e bruttini (mi permetto di dare giudizi fisici perchè uno di questi stronzi ha definito la gente del Congresso della Famiglia, come feccia dell'umanità e nessuno dei tre ha pensato di spaccargli la faccia con un pugno).

La televisione La 7 trasmetteva da Norimberga la fatidica "Acht un dreissig Minuten" e l'imputata era Georgia Meloni, messa sulla graticola da questo trio di lestofanti senza alcun minimo pudore. Detto dei tre che approfittano del loro immeritato ruolo, detto che dovrebbero vergognarsi e andare in miniera, dico però alla Meloni: "Perchè va a farsi prendere per il sedere da questi mostricciatoli che rappresentano oltrettutto una sinistra assolutamente minoritaria in Italia, ma che per loro pare maggioranza? Già, perchè lo fa Meloni? Perchè non chiede che a giudicarla sia almeno un tribunale non nazista ma composto da persone libere da pregiudizi mortiferi?" Giorgina lei mi è simpatica come persona, però si dia una regolata.

Chiara ex Luciano