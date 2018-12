POSTA! PARE CHE TRIA RIMARRÀ A BRUXELLES FINCHÉ NON SARÀ TROVATO UN ACCORDO. CHISSÀ SE PRIMA DI PARTIRE HA SALUTATO I PARENTI - LA PRECISAZIONE DI SNAM - MOSCOVICI PONTIFICA SUI DEFICIT ALTRUI, DIMOSTRANDO QUELLI DI CUI SOFFRE

Caro Dago, abbiamo letto come sempre con interesse la rubrica Duomo Politik di ieri. Solo una precisazione per quanto ci riguarda: il “maxi appalto” citato nel pezzo è in realtà una normale gara - tutt’altro che maxi, visti i nostri (ahinoi) esigui budget di comunicazione - aggiudicata lo scorso anno a un’agenzia che organizza alcuni nostri eventi. Non ci risulta che tale agenzia abbia “imbarcato” nuovi consulenti ne’ intende farlo Snam.

Salvatore Ricco, Head of Communications Snam

CESARE BATTISTI A RIO DE JANEIRO

Caro Dago, pericolo di fuga dopo che il giudice dell'Alta Corte brasiliana ha ordinato l'arresto immediato di Cesare Battisti. Speriamo di non dover andarlo a cercare in Venezuela.

Ulisse Greco

Caro Dago, il mantra - ripetuto per mesi prima di fare retromarcia - "Non ci spostiamo di un millimetro" è costato, tra aumento della spesa e spread, 90 miliardi. Ossia 15 miliardi a parola.

Camillo Geronimus

Bene, prepariamoci alla foto di Salvini con la divisa, che va a prendere Battisti. Da mettere in collezione, accanto a quella sulla ruspa che abbatte le case abusive dei delinquenti sinti.

Giuseppe Tubi

MICHEL HOUELLEBECQ E LA MOGLIE QIANYUN LI

Caro Dago, lo scrittore francese Houellebecq: "Trump è uno dei migliori presidenti americani che io abbia mai visto". Ecco, così i tg di stasera hanno uno dei titoli di apertura...

A.Reale

Caro Dago, Manovra. Pare che Tria rimarrà a Bruxelles finché non sarà trovato un accordo. Chissà se prima di partire ha salutato i parenti.

Nino Pecchiari

Caro Dago, Brexit, Juncker: "La Gran Bretagna sia chiara sulle relazioni future con l'Unione Europea". Confusione totale: più chiara di così!

Yu.Key

JUNCKER AL BALCONE COME DI MAIO

Caro Dago, hanno tanto criticato chi c'era prima per l'atteggiamento remissivo verso Bruxelles, ma quello del Governo giallo-verde che cos'è se non un inginocchiarsi davanti alla Commissione dell'Unione Europea? E infatti anche i sostenitori se ne stanno accorgendo. Altro che cambiamento.

Riccardo Porfiri

Caro Dago, il killer di Strasburgo ucciso in un blitz delle forze speciali. L'Isis rivendica: "Era un nostro soldato". Uno che spara a civili indifesi non è un soldato, è uno stronzo.

Kevin DiMaggio

ATTENTATO A STRASBURGO - CHERIF CHEKATT

Caro Dago, Milan eliminato dall'Europa League. Questa settimana, a livello continentale, politica e calcio vanno a braccetto: botte su tutti i fronti.

Sandro Celi

Caro Dago, il tribunale di Milano ha condannato all'ergastolo Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato dell'omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne che era ospite nella sua abitazione e che lui uccise con 85 coltellate dando poi fuoco al corpo per infine cercare di infilarlo in due borsoni. Ogni tanto, almeno con gli italiani, viene fatta giustizia. Sarebbe bello succedesse così anche con i clandestini quando se lo meritano.

Max A.

Caro Dago, a Caserta un 40enne litiga e uccide la madre 70enne. Poi chiama lo zio: "Ho fatto una sciocchezza". Come se avesse scambiato il barattolo del sale con quello dello zucchero!

Tuco

Caro Dago, Cherif Chekatt è stato ucciso in un blitz dalle forze dell'ordine. Benissimo, così ora non ci sono più scuse: sabato i "gilet gialli" possono manifestare tranquillamente. (Si fa per dire.)

Nereo Villa

Preclaro Dago, tutti a sparare sulla Croce Rossa governativa, rea di qualche smargiassata pre e post-elettorale, ma desta ilarità vedere ergersi a custode della Verità gente che ha sostenuto il Cazzaro di Rignano (abbiamo abolito le province, se perdo mi dimetto e lascio la politica...) oppure il Satiro di Arcore, anch'esso pluridimesso ma sempre al proprio posto. E' che le trattative si conducono esattamente così, alzando la posta, tirando sul prezzo, raccontando balle (avente presente i calciatori dichiarati incedibili e poi bellamente venduti una volta fatto lievitare il prezzo?). Quello che conta è portare a casa il risultato e su questo valuteremo l'operato di chi ci governa.

heinz beck 6

Gianluca

Caro Dago, Moscovici pontifica sui deficit altrui, dimostrando quelli di cui soffre.

BarbaPeru

Caro Dago, lo Chef stellato Heinz Beck: "Per cucinare bene bisogna seguire delle semplice regole, fra cui comprare gli alimenti giorno per giorno". E io che pensavo andassero bene l'olio rancido e il formaggio ammuffito acquistati nel 2017!

A.B.

Caro Dago, gli ex-giornaloni (compreso il berlusconiano Il Giornale, non a caso in piena emorragia di copie) ed anche il tuo titolista parlano di resa del governo all'Europa, dimenticando - strano, eh? - che Bruxelles voleva rifilarci un deficit all'1,6%, e che pertanto l'accordo sul 2,04%, se mai si farà, sarà un'onorevole compromesso a metà strada. E neanche tiene l'argomento, caro a qualche dagolettore, che tanto valeva proporre il 2% subito, risparmiandoci due mesi di spread: in tal caso l'intesa sarebbe stata probabilmente raggiunta sempre a mezza strada, e cioè intorno all'1,8%, la metà del deficit che la UE è pronta a concedere al suo cocco, l'incapace Macron.

Macron May Merkel

A proposito di Macron: a quelli che si lamentano dei due "bulli" giallo-verdi consiglierei di pensare alla Francia, dove l'arroganza cretina del presidente è riuscita a portare centinaia di migliaia di persone in piazza e a far precipitare la propria popolarità al 25% o giù di lì. Mentre il governo del cambiamento, alla faccia degli ex- giornaloni ed anche tua, continua ad avere il consenso della maggioranza del paese; l'ultimo sondaggio Emg, di poche ore fa, vede l'area di governo al 58,5%, lo 0,7% in più della settimana scorsa: altro che lo smottamento di cui parla, scambiando le proprie speranze per la realtà, Trocino del Corrierone! Federico Barbarossa

Mitico Dago, ma tutti questi editorialisti dei giornaloni che si stracciano le vesti perché nella trattativa fra l’esecutivo e gli Eunuchi Ubriaconi, è stato raggiunto un accordo a metà strada, ma in che paese vivono? Senza considerare che la cifra pattuita non ha nessun valore reale, che in corso d’opera gli sforamenti sono ammessi (vedi Macron), e con la possibilità reale che fra 6 mesi, ovvero quando si entrerà nel vivo delle manovre previste, la controparte verrà giubilata! Non sanno proprio più a cosa attaccarsi, anche se io un suggerimento potrei darglielo, e potrebbero pure farci Tarzan!

Stefano55

matteo salvini luigi di maio

Caro Dago, Di Maio: "Se la Lega torna con Berlusconi si suicida". Ma se rimane con i 5 Stelle, stando ai sondaggi, sono i grillini a suicidarsi.

Gian Morassi

"E credo che, per ristabilire l'amicizia europea, sarebbe bene - prima di tutto - che i ladri restituissero la refurtiva". Così tuonò Piero Calamandrei in un celebre discorso del '51 a Londra riferendosi alle nostre opere d'arte trafugate da Francia e Germania durante la guerra. Altro che 2,04 per cento.

Giorgio Colomba

Dago, com'è ben noto in questo paese chi comanda davvero è il calcio al quale tutto è permesso, tutto è lecito. Per il calcio si interrompono le inutili domeniche ecologiche dovute a non so quale geniale cervello, si bloccano interi quartieri in spregio dei residenti, si permette di girovagare per la città danneggiando monumenti negozi auto e quant'altro e, inopinatamente non si trova la quadra per erigere il luogo di ritrovo di questi galantuomini fuori città, anche al fine di liberare la zona Mazzini Ponte Milvio dalla morsa di cotanti giovani virgulti che seminano solo risse e distruzioni: se questo è sport io personalmente non riesco a capirlo anche perché è l'unico dove avvengono le peggio cose; nessun altro sport è così violento.

Serene Feste Pic

silvana de mari

Caro Dago, la barzelletta del giorno: il Tribunale di Torino ha condannato la dottoressa Silvana De Mari perché ha detto che "l'omosessualità è contro natura". Che colpa ha un medico se la Natura ha stabilito che solo dall'unione tra un uomo e una donna può nascere una nuova vita?

Sergio Tafi

Caro Dago, per il governatore di banca d'Italia Visco "Mettere in comune la sovranità è l'unico modo per preservarla. Non si rinuncia alla sovranità, ma si condivide". Se lui provasse a "condividere" con qualcuno il suo conto in banca, nel giro di breve tempo capirebbe che ciò significa rinunciare a una parte di denaro, se non a tutto...

Theo Can Buren

renato curcio

Caro Dago, quanta ipocrisia nell'articolo della Verità su Curcio. Eppoi il tuo titolo: Cattivi maestri. Non c'entra nulla. Curcio potrebbe essere un cattivo maestro se andasse alle conferenze per parlare della sua militanza nelle Brigate Rosse mostrandosene orgoglioso. Ma non è così, va li a parlare del suo impegno sociale e della sua casa editrice.

Un impegno che nemmeno il cronista della Verità riesce a smontare. Eppoi il nostro caro giornalista così dettagliato nelle informazioni non dice che Curcio si è fatto trent'anni di carcere senza aver mai commesso un reato di sangue e senza mai essere stato il mandante effettivo di reati di sangue. Il nostro caro giornalista scrivesse sui fascisti assassini di ieri mai puniti e su quelli di oggi che stanno tirando fuori la testa.

Ciao

Giovanni Pontano