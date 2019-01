POSTA! - LA PORNOSTAR VALENTINA NAPPI CHE NON VUOLE “VIVERE IN UN PAESE CON UNA CULTURA UFFICIALE UNICA, CATTOLICA DI DESTRA, NAZIONALPOPOLARE” PUO’ ANCHE TRASFERIRSI IN AFRICA… - LETTERA DI MACRON AI FRANCESI: "TRASFORMIAMO LA RABBIA IN SOLUZIONI". PERCHÉ INVECE NON TRASFORMARE LUI IN EX PRESIDENTE? - QUELLO DI CESARE BATTISTI È L'UNICO RIMPATRIO DI CUI, PER ORA, PUÒ VANTARSI SALVINI…

Riceviamo e pubblichiamo:

cesare battisti

Lettera 1

Dagovski,

Torna (Cesare) Battisti. Tu chiamale se vuoi emozioni.

Aigor

Lettera 2

Battisti in manette, in Italia, quanti punti percentuali di voti e gradimento in più per il Governo vale? Peccato solo che -fin’ora...- i tafazzisti eccellenti del PD non abbiano detto qualcosa a favore del delinquente; ma non disperiamo, Migliore, o Fiano, o Rosati, o Morani, qualcosa prima o poi se la fanno sfuggire...magari per bocca di qualcuno tipo il dr Sofri.

matteo salvini all arrivo di cesare battisti foto mezzelani gmt026

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Caro Dago, quello di Cesare Battisti è l'unico rimpatrio di cui, per ora, può vantarsi Salvini.

BarbaPeru

Lettera 4

Caro Dago, Cesare Battisti arriverà all'aeroporto di Ciampino alle 12:30. Certo che se sopra l'Atlantico a causa di una "turbolenza" finisse fuori dall'aereo, nessuno si lamenterebbe.

Sergio Tafi

Lettera 5

Caro Dago, per Marco Travaglio i partecipanti alla manifestazione "Sì Tav" di sabato a Torino erano meno di quelli della volta precedente. Non so quanto sia abile a "contare" le persone nei video e nelle foto, ma a contare balle su capacità, onesta e trasparenza dei 5 Stelle va fortissimo: se ne sono accorti tutti (sondaggi!!!) ora che stanno al governo.

cesare battisti 6

Pino Valle

Lettera 6

Caro Dago, Brexit, Theresa May: "Senza accordo più probabile che Gb non lasci Ue". Sarebbe clamoroso, E allora i cittadini che votano a fare?

Gregorio Massini

Lettera 7

Caro Dago, sulla vicenda delle monetine nella Fontana di Trevi che vorrebbe togliere alla Caritas, la Raggi si dice "Fiduciosa di trovare una soluzione". È la tipica retromarcia a cui ci hanno abituato i grillini che non ne azzeccano una e poi devono correggere il tiro.

Egisto Slataper

Lettera 8

cesare battisti

Caro Dago, i 37 anni (di latitanza) che Cesare Battisti è riuscito a farsi "scontare" dall'ergastolo andrebbero suddivisi e fatti scontare a quelli che lo hanno aiutato a sottrarsi alla giustizia.

Tom Schusterstich

Lettera 9

Caro Dago, pur essendo stato condannato all'ergastolo per reati «ostativi», che cioè ne impedirebbero la concessione, tra 10 anni Battisti potrà ottenere lo stesso i benefici penitenziari. Tipo mezza giornata al parco con Vauro?

Lucio Breve

Lettera 10

Caro Dago, a proposito della cattura di Battisti, tu che qualche addentellato ce l’hai, rammenta ai vari Saviano, Vauro, Raimo e compagnia dolente che per una corretta igiene mentale il sondino della terza narice per il lavaggio del cervello ogni tanto va cambiato.

Giorgio Colomba

Lettera 11

Caro Dago, due ministri all'aeroporto ad accogliere l'arrivo del terrorista rosso Cesare Battisti. Quasi meglio della Prima alla Scala.

P.F.V.

emmanuel macron sylvain fort

Lettera 12

Caro Dago, lettera di Macron ai francesi: "Trasformiamo la rabbia in soluzioni". Perché invece non trasformare lui in ex presidente?

Ranio

Lettera 13

Caro Dago, il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo per diffamazione aggravata dall'odio razziale per aver detto durante un comizio che Cecile Kyenge "Sembra un orango". Siamo un Paese ridicolo. Ladri , rapinatori, stupratori e spacciatori subito liberi, e per una simile banalità condannano a 18 mesi?

cesare battisti 5

Maxmin

Lettera 14

Caro Dago, vedere Battisti, ripreso da tutte le tv, scendere dall’aereo, con la faccia da c.., senza manette, mi ha fatto incavolare. Il mio pensiero è corso ad Enzo Tortora, quando fu ripreso dalle tv con le manette ai polsi. Un assassino terrorista trattato da signore e non come meriterebbe. Che delusione.

Annibale Antonelli

Lettera 15

Caro Dago, «Essendo il dissesto delle strade un fatto oramai noto e una caratteristica comune a tutto l'asfalto capitolino, il compito di evitarle spetta agli automobilisti». È l'argomentazione che l'Avvocatura del Comune di Roma ha sostenuto nella memoria difensiva alla class action avviata dal Codacons contro il Campidoglio e le sue buche. Insomma, la giunta Raggi si aspetta che l'Unesco proclami le buche di Roma "Patrimonio dell'Umanità"?

Daniele Krumitz

Lettera 16

PIERO SANSONETTI

Caro Dago, ha ragione il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, Alessandro Piana della Lega, a dire a Claudio Baglioni che chi viene pagato coi soldi pubblici per presentare Sanremo è bene che si limiti a quello senza fare comizi politici. Ma il cantante forse è ispirato dal suo amico Fabio Fazio che prende un pacco di milioni dalla RAI per fare continuamente propaganda alla sinistra.

Flavio

Lettera 17

in merito alle dichiarazioni di Sansonetti, da oggi i pentiti sono attendibili per la mafia e non per i comunisti, bene poi non scandalizziamoci se qualcuno definisce 'Puttane' certi giornalisti. Ps ieri intervistato in tv un fratello di una delle vittime dei fatti incriminati, disse che fu riconosciuto Battisti durante l atto criminoso da un testimone familiare della vittima, quindi nessun pentito

Elledi61

Lettera 18

cesare battisti 3

Dago Dago, i pochi ma cronici, un tempo potenti e ramificati, sostenitori di Battisti che ora dubitano sulle prove processuali o tentano d' intenerire i sadici giustizialisti, secondo me temono qualcosa. Che l' ergastolano, in virtù di qualche sconto premiale sul fine pena mai, racconti sua sponte tante cose vecchie ed attuali sulle protezioni godute. Un bel tema per Marco&Lillo dopo le trattive italiche ben documentate né?

Peprig

Lettera 19

Caro Dago, Cesare Battisti sconterà l'ergastolo a Rebibbia. Uno così meriterebbe di scontare la pena in un carcere arabo.

Ettore Banchi

cesare battisti 4

Lettera 20

Caro Dago, dopo 37 anni di latitanza, finalmente è stato catturato il terrorista rosso Cesare Battisti. Naturalmente tutti quelli che gli hanno dato copertura materiale e politica la passeranno liscia...

A.Reale

Lettera 21

Caro Dago, Di Maio e Di Battista in diretta su Facebook in viaggio in auto verso Strasburgo: "Cambiamo la Ue". Ma figurarsi. Finirà come sulla manovra che dovranno dire "Sissignore".

Sandro Celi

Lettera 22

Caro Dago, secondo la CGIA di Mestre le imprese cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% in otto anni. Di quanto invece sono cresciuti gli africani che vengono da noi per vivere a sbafo? 600 mila?

Corda

Lettera 23

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, un marocchino si è ripreso davanti alla Questura di Prato mentre è intento a minacciare, insultare e sputare contro gli agenti della polizia di Stato. Chiede che gli vengano restituiti i soldi - probabilmente frutto dello spaccio di droga - che gli sono stati sequestrati. La scorsa settimana il clochard romeno che pretendeva di dormire in strada nel centro di Trieste, ora questo che vorrebbe libertà di spaccio. Ma che paese ci ha fatto diventare la sinistra?

Nereo Villa

Lettera 24

Caro Dago, la pornostar Valentina Nappi: "Io non voglio vivere in un paese con una cultura ufficiale unica, cattolica di destra, nazionalpopolare. Io voglio vivere in un paese ateo, multietnico, con un'identità culturale che affondi le proprie radici nell'Illuminismo e nel marxismo più illuminato, e che sviluppi queste ultime all'altezza della modernità contemporanea". Complimenti per il copia e incolla dell'ultima frase. Ma chi la trattiene? Il mondo è bello perché è vario, vada a vivere in Africa. Chissenefrega.

matteo salvini luigi di maio

Edy Pucci

Lettera 25

Mitico Dago, credo che DiMaio abbia buone ragioni per essere ottimista sul futuro economico dell’Italia, e spiego perché. Il ragionamento è basilare, cosa ha finora penalizzato la nostra nazione rispetto ad altri paesi del nord Europa, pur non avendo questi le nostre eccellenze di patrimonio artistico, gastronomico, turistico, manifatturiero ed industriale? Molto semplice, che ci ha sempre affossato è stata la classe politica profondamente corrotta!

lauren sanchez 6

Avendo asportato il tumore, credo che il paziente Italia abbia ottime prerogative di rialzarsi e battere sonoramente i contendenti! Pure io sono ottimista, poi la rete ha una memoria di ferro, e vedremo se le cassandre di oggi, che non hanno mai azzeccato una previsione in passato, stanno malamente gufando con la improbabile speranza di riacquisire lo scranno!

Stefano55

Lettera 26

Dago darling, é proprio vero che le vie dell'erotismo sono infinite. Chi l'avrebbe mai pensato che Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo e per giunta ancora relativamente giovane e belloccio, avrebbe provato (si dice) sensazioni erotiche erettive nell'aprirsi la patta e fotografarsi le sue dotazioni genitali per farle vedere (come referenze) alla donna che voleva conquistare.

lauren sanchez 7

Poteva regalarle un villone nel dom-tom (o qualcosa del genere) francese di St. Barths, paradiso non solo naturale ma anche di elusori fiscali come pare il Johnny nazionale francese, o un duplex in Place Vendome a Parigi o in Sutton Place a New York. E invece no, lui le ha mostrato le sue referenze inguinali come se fosse un impiegatuccio qualsiasi.

jeff bezos e la moglie

Si potrebbe dire un vero democratico e progresssista "libero e uguale", se non fosse che se uno degli "schiavi" di Amazon perdesse tempo a farsi un selfie intimo mentre lavora, come minimo sarebbe licenziato. E se poi dette dotazioni fossero minime, sarebbe anche deriso, specie nel "favoloso" (nel senso che ora tutti lo incensano, spirito del tempo oblige) mondo gaio dove pare viga invece la dura legge del "Bigger is better", anche se vi si tende ipocritamente a definire sentimenti i centimetri che crescono quando l'arnese tanto adorato passa dal "soft to hard". Riverenze

Natalie Paav

Lettera 27

"Kennst du das land wo di Zitronen bluehen…", parole e musica (musica di fa per dire) di tale JWGoethe! Un tedeschino che al tramonto del secolo dei lumi aveva capito tutto quasi dell'Italia, peraltro all'epoca mera espressione geografica. Parafrasando o semplicemente passando dalla frutta alla carne la domanda oggi può essere tranquillamente riproposta: "Conosci tu il paese dove fioriscono i coglioni ?".

MOAVERO DI MAIO SALVINI CONTE MATTARELLA

Ma non solo al maschile perché di coglionazze stolte, sozze, triviali e schifose pullula questo sito maleodorante, dove ogni giorno il padrone di casa le lascia parlare e scorreggiare con la bocca. Ma torniamo ai coglioni veri e propri. Un primo tipo è quello che invece di argomentare sui fatti e sulle valutazioni, offende e basta dandomi del ritardato mentale: forse non gli piace la verità suoi valdesi.

Si chiama Marco (mi era sfuggita la cosa ma uno dei miei quindici lettori mi ha avvisato) ed è un coglione senza se e senza ma. Un altro tipo di coglione è quel direttore di giornale che difende Battisti e lo considera vittima di ingiustizia, parlando di mancanza di prove per condannarlo. Ma come?

La Giustizia italiana tutta cavilli e laterale di sinistra condanna con sentenza definitiva il tale criminale terrorista e tu sansonetti dici che non ci sono le prove? ma dai, sei ridicolo. Meglio sei un coglione, perchè dovresti attaccare a testa bassa la suddetta Magistratura, scrivere e inondare di articoli il mondo italiota, fare lo sciopero della fame, dimostrare nei fatti che ha sbagliato.. Altrimenti appunto sei un coglione, ad essere gentili

di maio e salvini

Terzo tipo: tale ex -Betulla, che preso dal senso romantico dell'amicizia, si onora di avere sansonetti come amico perchè "libero da ipocrisia, sincero e coraggioso (così più o meno)". Ma cosa dici Farina Betulla? Cosa ti è capitato sulla testa per prendere una simile posizione senza senso? Altro tipo di coglioni: i compagni del PD che avevano cercato i fare i furbetti (vero Orlando curioso) trattando alla maniera della lula-hop per far rientrare in Italia il Battisti con la formula-pacchetto dei 3

0 anni, che poi sarebbero diventati si e no una decina: da noi si sa come vanno 'ste cose! Volevano insomma riportarlo in Italia per fare bella figura ma poi buonisticamente strizzare l'occhiolino agli elettori alla ferrero e rizzo. Adesso si lamentano che Salvini si fa bello, perchè sanno che per la gente il colpo l'ha fatto Salvini non certo Mattarella, o Conte o Di Maio. Neanche di fronte al messaggio di Bolsonaro junior che chiarisce il punto si fermano, si zittiscono: è tutto un effluvio di interviste e di condivisioni. Ma solo per non sfigurare davanti agli italiani che però sanno bene distinguere, appunto, chi ha fatto veramente il colpo (secondo sondaggi oltre il 60%).

Chiara ex Luciano