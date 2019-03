POSTA! - RENZI: "HO PERSO 10 CHILI”. DOPO AVER PERSO OLTRE LA METÀ DEI CONSENSI PD: SI CONFERMA UN GRAN PERDENTE - MA IL CESARE BATTISTI CHE CONFESSA QUATTRO OMICIDI È LO STESSO CHE L"L'INTELLIGHENZIA" DI SINISTRA, GIORNALISTI E DIRETTORI DI GIORNALI “DEMOCRATICI ED ANTIFASCISTI”, I RADICAL-CHIC TUTTI, UNA (EX) PREMIÈRE DAME, UN "MAMMO" E SINISTRAGLIA VARIA HA DIFESO A SPADA TRATTA PER ANNI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, se i cinesi comprano i porti, Salvini ha risolto il problema degli sbarchi.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Di Maio esulta perché in Basilicata i 5 Stelle sono il primo partito. È come chi in un incontro di calcio perso 3-0, gioisce per aver fatto il maggior numero di tiri in porta. Ma si sa, Giggino non stava allo stadio per seguire la partita...

Scottie

Lettera 3

Caro Dago, Renzi: "Ho perso 10 chili”. Dopo aver perso oltre la metà dei consensi Pd: si conferma un gran perdente.

Jantra

Lettera 4

Caro Dago, oggi Wikipedia è oscurata per protestare contro la direttiva sul diritto d'autore del Parlamento Europeo. Invitano gli utenti a ribellarsi contattando gli eurodeputati. Io per questi, come per Facebook e Twitter, non sposterei un granello di sabbia. È in massima parte propaganda di sinistra, viene segato solo chi non è politicamente corretto. Chissenefrega se dovessero chiudere, verrà qualcun altro che difficilmente sarà peggio di loro.

J.R.

Lettera 5

Caro Dago, Repubblica scrive che anche la Chiesa benedice lo 'ius soli'. Monsignor Paglia: "La legge va fatta". Comincino loro a farla in Vaticano, poi vediamo. Se uno Stato così piccolo riesce ad assorbire le richieste, la facciamo anche noi.

Mich

Lettera 6

Caro Dago, Conte: "Non ci sarà manovra correttiva". O forse ci sarà la manovra correttiva ma non ci sarà più lui.

Ivan Skerl

Lettera 7

Caro Dago, a Milano i carabinieri hanno arrestato di nuovo Fabrizio Corona. Uno che ormai può dire "casa dolce casa" solo quando si trova in carcere.

Lino

Lettera 8

Preclaro Dago, ma il Cesare Battisti che confessa quattro omicidi e svariati ferimenti e rapine è lo stesso che tutta "l'intellighenzia" di sinistra, giornalisti e direttori di giornali “democratici ed antifascisti”, i radical-chic tutti, una (ex) première dame, un "mammo" e sinistraglia varia ha difeso a spada tratta per anni? o è un'altra persona? Perché se è lo stesso mi aspetto un coro di scuse al popolo italiano, ma sono sicuro che loro le p... per farle non le hanno... sono troppo spocchiosi per queste cose... “loro” non sbagliano mai…

Asgaqlun

Lettera 9

Caro Dago, la Basilicata è la settima Regione consecutiva conquistata dal centrodestra. Ma centrosinistra e 5 Stelle non vogliono giocare più?

Ezra Martin

Lettera 10

Caro Dago, martedì aveva ucciso la compagna 53enne, e oggi il 48enne Pietro Carlo Artusi si è impiccato alle sbarre della sua cella a San Vittore. Ecco, in questi casi la pena di morte autogestita è la miglior soluzione.

Carlotto Buscemi

Lettera 11

Caro Dago, il terrorista Cesare Battisti al pm: "Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime". Troppo tardi. Faceva più bella figura a stare zitto. Le scuse per opportunismo non incantano nessuno. Anzi, fanno aumentare la rabbia per il comportamento sbruffone tenuto da latitante. Muto e rassegnato, che è meglio.

Maxi

Lettera 12

"Perché le suore sì e i gay no?", si chiede Bonolis, che esce con uno scatto evolutivo dal suo ruolo di conduttore unico di "Ciao, Darwin" e dà fiato al grido di dolore tenuto in pectore dall'homo sapiens fin dal suo apparire in televisione. In effetti, un convento, come una caserma di Carabinieri o Vigili del Fuoco o una compagnia di ballerine di fila, non sono una coppia: e solo metaforicamente si riferiscono a se stesse come un famiglia. Come tutto l'arcobaleno costituzionale delle minchiate, Bonolis se ne fotte, di questi distinguo.

Dunque, perché no? Gruppi di poliamorosi dalla struttura partneriale mobile, doppie coppie, triple e doppie triple, quaterne e quadriglie che 'si sentono' famiglie, lesbiche e gay che 'vogliono' un bambino, dategli tutti i bambini che vogliono, venuti al mondo attraverso un 'incontro' di gameti maschili e femminili: e non si parli più di diritti del bambino, di famiglie, di padre e madre, di tutti questi rimasugli del Medioevo raccolti a Verona. Bonolis la sua parte di interprete del mainstream per il popolame al pascolo in prima serata, come sempre, l'ha fatta. Tiene famiglia pure lui.

Raider

Lettera 13

Caro Dago, i 5 Stelle hanno tanto rotto i marroni sul no alla privatizzazione dell'acqua e poi Di Maio firma un accordo con la Cina dove i vantaggi sono tutti per loro. Ci toccherà bere l'acqua dello Yangtze?

EPA

Lettera 14

Caro Dago, nave da crociera in avaria al largo delle coste della Norvegia. Come mai non c'era nessuna nave delle Ong pronta a "salvare vite umane"? Forse perché da quelle parti non c'è alcun trafficante di esseri umani con cui accordarsi?

Neal Caffrey

Lettera 15

Caro Dago, Regionali in Basilicata, il pentastellato Liuzzi: "Siamo prima forza politica, con 13 punti in più rispetto al 2013". Sembra una cosa più adatta ad essere raccontata ai nipoti che ad avere un qualche effetto nella vita reale.

Tom Schusterstich

Lettera 16

Caro Dago, Russiagate. Il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller assolve Trump. Non vi sono prove di un accordo o di un coordinamento tra lo staff elettorale di Donald e Mosca nelle Presidenziali 2016. Altro che impeachment. Dopo due anni di indagini i Democratici rimediano una figuraccia planetaria, dimostrando di non saper perdere. Se poi si aggiunge che l'economia americana sta volando e che al momento non sono in grado di esprimere un candidato appena decente, per la prossima corsa alla Casa Bianca per i seguaci di Obama si profila un'altra arrampicata sugli specchi.

Federico Vesnaver

Lettera 17

Caro Dago, non "ha" stato Putin! Dopo un'indagine durata "appena" 2 anni, il procuratore Muller ha "scoperto" che Donald Trump non è stato aiutato dalla Russia a vincere le elezioni. La cui cosa era chiara a pochissimi giornalisti italiani (e anche americani) tra cui la sempre attenta Maria Giovanna Maglie. Ma se qualcuno si fosse fermato a pensarci un po' su, il fatto che Vladimir non avesse aiutato Donald era lapalissiano. Infatti, dalla caduta dell'Unione Sovietica, mai come oggi i rapporti tra USA e Russia sono stati così tesi.

Tutto ciò dovrebbe far comprendere ai liberal e ai sinistri della sinistra che le destre si combattono con la politica e non con le sentenze.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 18

Caro Dago, ma se il piccolo Ramy fosse stato cittadino italiano, sul bus incendiato dal terrorista, l'allarme lo avrebbe dato lo stesso? Certo che sì! Non sarebbe cambiato assolutamente nulla, avrebbe comunque cercato di salvare sé stesso e di riflesso i compagni. E quindi cosa c'entra la cittadinanza? Salvini, da Ministro degli Interni, lo premi regalandogli l'ultimo modello di Play Station, uno smartphone o uno scooter (per il futuro), come sarebbe successo se il bambino fosse stato "italiano". Sono questi i regali che fanno contenti i dodicenni, quando i politici non li strumentalizzano per i loro sporchi affari.

Ulisse Greco

Lettera 19

Caro Dago, "In Basilicata M5S prima forza, vinte tutte le liste". Stando a Di Maio avrebbero fatto cappotto. E allora perché sono rimasti in mutande?

Pop Cop

Lettera 20

Caro Dago, "Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali". Ogni tanto il Papa ne dice una giusta. Speriamo non sia uno sbaglio. Ora si attende che il centrosinistra gli rivolga le stesse critiche e accuse indirizzate al Forum sulla famiglia di Verona. Oscurantista, medievale... Forza Serracchiani! Perché stai zitta?

Flavio

Lettera 21

Caro Dago,

alla luce dei risultati delle regionali tenutesi in Basilicata bisogna proprio ammetterlo: l'elezione di Zingaretti ha decisamente rappresentato per il PD una spinta decisiva. Sì, una spinta decisiva verso il baratro!!!!

Gianpaolo Martini

Lettera 22

Dagosapiens, in tre giorni due articoloni di Travaglio sui corrotti e disonesti del passato per non farci pensare a quelli del presente. Ennesima ciambella di salvataggio lanciata al suo scugnizzo Giggino. Che affoga mentre Salvini gliela frega.

Vittorio Marcobagnino ExInfeltrito

Lettera 23

Caro Dago, il premier Conte: "La mia esperienza finisce con questo governo". Visti i risultati in Basilicata, nelle precedenti Regionali e quelli previsti per le Europee, probabilmente sarà così anche per Di Maio.

Max A.

Lettera 24

Caro Dago, ormai per la sinistra i bambini sono diventati come la gioventù hitleriana, un "esercito" da sfruttare. Li mandano in piazza a difendere i "privilegi" dei gay. Li utilizzano come ariete di sfondamento per invasione dei migranti al confine tra Messico e Stati Uniti. Li candidano al Nobel per la Pace per fare propaganda sulle incertissime e prive di fondamento previsioni sui cambiamenti climatici. E da ultimo (il piccolo Ramy) li usano quale megafono per proposte di legge che non sono riusciti ad approvare nemmeno quando stavano al governo, tanto poco era l'appeal dello "ius soli" sulla popolazione. Quando la finiranno con l'oscenità della pedopolitica?

D.H.

Lettera 25

Dago darling, tanti anni fa (nei tristissimi tempi della RSI) ci fu il Processo di Verona con la condanna alla fucilazione materiale di 5 persone, tra cui Galeazzo Ciano. Ora sta per iniziare il Congresso di Verona di cui tutti gli "haters buoni" parlano così male (ancor prima delle sue conclusioni) che ci sono già migliaia di condannati alla fucilazione simbolica. Tanto che sono in molti nella "mitologica" società civile (tanto cara ai sinistrati capitalisti) che non osano neanche dire la loro per paura di finire al rogo della Laica Inquisizione. Basta dire che la natura (o il buon Dio) ha creato il maschio e la femmina e già sei condannata/o!

E Santa Romana Chiesa, già impegolatissima nel suo "De Bello Gallico", non sa che pesci pigliare, tranne che quelli approvati dai poteri forti mondiali che hanno voluto la defenestrazione di Benedetto XVI (gomblotto, gomblotto!). Da morir dal ridere la cronaca delle accuse di presunte molestie sessuali gaie rivolte al nunzio apostolico a Parigi pubblicata da Micromega. Vuoi vedere che prima o poi salterà fuori qualche centenaria/o che accuserà di molestie un Papa "cattivo" come Pio XII e subito avrà tutti gli onori chez RaiStoria, Fabio Fazio e Giletti che si commuoverà in diretta, esattamente come sa fare benissimo Barbara d'Urso.

E intanto, per non farci mancare nulla e spingere Salvini alla maggioranza assoluta, hanno ripescato l'elegante barcone dei "rappers" (Veltroni, DelRio, Sala, Conchita De Gregorio (non Wurst!), Pif, ecc.) dello Ius Soli. Non é dato sapere se anche Bello Figo é tra questi eminenti rappers. Pace e bene

Natalie Paav