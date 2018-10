POSTA! - LA T-SHIRT CHE CORONA HA INDOSSATO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” NASCONDE UN MESSAGGIO IN CODICE? CHISSA’…MA LA PAROLA STAMPATA SUL DAVANTI “ADALET” SE LETTA AL CONTRARIO È “TE LA DÀ” - CON LE DIMISSIONI DI MARTINA DA SEGRETARIO PD, SI È SCOPERTO CHE MARTINA ERA SEGRETARIO PD

Riceviamo e pubblichiamo:

maurizio martina parla al popolo del pd (8)

Lettera 1

Caro Dago, con le dimissioni di Martina da Segretario PD, si è scoperto che Martina era Segretario PD.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Salvini: "Se governassi da solo farei le cose molto più velocemente". Giggino-zavorra prepari le bibite, che tra un po' si ritrova al San Paolo!

Jonas Pardi

Lettera 3

Caro Dago, dopo la vittoria di Bolsonaro in Brasile, Cesare Battisti non si trova più. Bisogna capirlo: non vuol sentirsi dire che la pacchia è finita.

Gaetano Lulli

Lettera 4

IMMIGRATO IN FUGA DA UN CENTRO DI ACCOGLIENZA

Caro Dago, violenza di gruppo al Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Bari. Cinque nigeriani hanno costretto una connazionale a subire rapporti sessuali minacciandola con un coltello. La Boldrini non si arrabbi, ma come lei è solita dire, stanno portando in Europa la loro "cultura" che, ahinoi, non prevede alcun rispetto per la donna.

Rob Perini

Lettera 5

CANTIERE DEL MOSE

Caro Dago, non trovi che il Capo dello Stato continuamente e televisivamente tentato dall'invasione di campo in materia di politica economica e tributaria di competenza del Governo e del Parlamento, nella sua veste di presidente del CSM dovrebbe invece occuparsi del malfunzionamento delle giustizia italiana, che oltre a riguardare strettamente la civiltà del Paese, ha conclamati risvolti anche economici in danno del PIL e di cittadini e imprese, con le sue lungaggini e con le perduranti incertezza della condanna e insicurezza della pena?

Cincinnato 1945

Lettera 6

Caro Dago, acqua alta un metro e mezzo a Venezia: ma visto quello che succede tuttora, nonostante i miliardi spesi, il Mose non sarebbe meglio ribattezzarlo il Noè, quello dell'Arca?

Cincinnato 1945

Lettera 7

dario argento

Caro Dago, Dario Argento: "Halloween in Italia l'ho praticamente portato io". Sì, anche perché la "zucca vuota" ce l'aveva a casa...

Fritz

Lettera 8

Caro Dago, spero davvero che l’attribuzione della frase “La nave è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò che trasmette al microfono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani” a Mino Martinazzoli senza la precisazione che il democristiano “di raffinato umorismo” l’aveva presa a prestito da tal Soren Kierkegaard sia una dimenticanza contenuta soltanto nella prefazione di Gian Antonio Stella al saggio di Filippo Ceccarelli “Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua” e non anche nel libro stesso, sulla cui attendibilità complessiva ci sarebbe altrimenti da dubitare.

Mario - Bologna

Lettera 9

giovanni tria a porta a porta 4

Caro Dago, secondo il ministro Tria il valore dello spread non sarebbe coerente coi fondamentali dell'Italia. È irrilevante. Coerente o no quelli sono gli interessi che ci tocca pagare sul debito. La prima regola per chi investe è che "il mercato ha sempre ragione", i prezzi si formano dall'incrocio tra domanda e offerta, il resto sono chiacchiere.

Franco Giuli

Lettera 10

Carlo Dago, imponenti proteste sono esplose in tutto il Pakistan dopo la sentenza della Corte suprema che ha assolto Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia. Ci rendiamo conto che noi i musulmani li accogliamo stendendo tappeti rossi (in tutti i sensi) e lasciando che si organizzino sul nostro territorio con la costruzione di centri di preghiera e moschee? Ma davvero dobbiamo esserci bevuti il cervello!

Lidiano Pretto

enzo moavero milanesi

Lettera 11

Caro Dago, in una scuola di Vimercate gli alunni spengono la luce, parte un lancio di oggetti di ogni tipo e una sedia finisce contro la spalla della prof. Moltissimi anni fa gli insegnanti potevano ricorrere a punizioni corporali per educare gli alunni. Di certo non era una bella cosa, ma il metodo morbido in voga oggi, basato sulla "comprensione", non sembra produrre risultati tanto favolosi.

LUCA BARBARESCHI

Marino Pascolo

Lettera 12

Caro Dago, il ministro degli Esteri Moavero Milanesi: "L'Europa ha perso slancio, faccia esame di coscienza". E invece l'Italia lo ha ritrovato, col Pil a crescita zero?

Gildo Cervani

Lettera 13

Stimato Dagospia, doppio spettacolo ieri sera all'Eliseo (teatro/Roma).Barbareschi sul palco nei panni di Cyrano; in platea il ministro Tria che, tra il primo ed il secondo atto, abbandona la sala ...convocato nottetempo da Conte a Palazzo Chigi: abbiamo pensato fosse Crozza.

Viva cordialità, Federico

Lettera 14

Caro Dago, riguardo la povera Desirée Mariottini, dopo le puttanate scritte da Gad Lerner, le stupidate a ruota libera di Giampiero Mughini, le aberranti tesi di Potere al popolo, mi pare che siano sfuggite le cervellotiche parole di Adriano Sofri. Invito tutti ad andare a leggerle sulla sua pagina. Una considerazione finale: la peggio feccia italiana è uscita da Lotta Continua e il testamento di tale feccia pare essere degnamente nelle mani di Potere al popolo.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 15

Dago Dago, una domanda: l'affare si gonfia, l'olezzo dal noto odore si diffonde per la squadra “juvendrina”. Il tuo amico Mughini emanerà altra fatwa per gli infedeli?

CORONA ADALET

Salam a tutti.

Peprig

Lettera 16

Caro Dago, indaga sulla t-shirt che Corona ha indossato nella casa del GFV nasconde un messaggio in codice? Indaga tu! La parola stampata sul davanti ADALET se letta al contrario è TE LA DA ! Indaga caro Dago dove gli altri sono ciechi ed intanto fai notare ai lettori! tuo Magellanom

Lettera 17

Esimio Dago, ma a quelli di "Potere al Popolo" (lor signori ci dovrebbero anche spiegare quale "Popolo" intendono esattamente, ma questa è un'altra storia...) nel loro sproloquio sull’omicidio di Desirée Mariottini, postato su Facebook la scorsa domenica, è mai venuta in mente una verità fondamentale, che è uno dei principali motivi di indignazione di questa vicenda? E cioè: chi l’ha uccisa non doveva essere là in quel momento, poco importa se bianco, nero, giallo, italiano, straniero o marziano.

CESARE BATTISTI A RIO DE JANEIRO

Saluti senza permesso di soggiorno

Timbrius

Lettera 18

Caro Dago, Brasile. Ovviamente Cesare Battisti è sparito da giorni, di certo non ha aspettato di essere estradato dopo la vittoria di Jair Bolsonaro. Per uno come lui, che è latitante da 36 anni, ci vorrebbe il Mossad. Loro sì che sarebbero in grado di fare finalmente "giustizia".

Mario Canale

Lettera 19

Caro Dago, veramente cosa avrebbe detto "Potere al popolo" di tanto sbagliato? Se la giovane Desirée non fosse stata vittima di una banda di spacciatori extracomunitari, non credo che il suo caso avrebbe avuto tanto risalto.Come d'altronde anche quello di Pamela a Macerata. Solo l'anno scorso si stima che 167 persone siano morte per droga: quanti di queste hanno avuto l'articolo di giornale?

Non contiamo poi tutte le vittime di omicidio 397 (nel 2016). Desirée era bianca, giovane e carina. Con il suo breve passato maledetto (come ha detto giustamente Mughini) non ha trovato nessuna redenzione. Per la fortuna sì dei giornalistini che cercano titoli e rilanciano la storia perché torbida, piena di violenza e di dettagli (veri o finti) scabrosi. Vedere Belpietro che sostiene che dopo uno stupro ti venga tolto l'utero...!

Saluti dal popolo,

giampiero mughini

Lisa

Lettera 20

Vi chiedo gentilmente di far sapere al Sig,re Mughini che sono molto dispiaciuta per lui. Ho sempre ammirato la sua onestà intelletuale, non merita un simile accanimento, ha solo detto una grande verità in cui nessuno si vuole riscontrare. Il fallimento della autorità genitoriale. Questa sventurata ragazza non aveva tutta la vita davanti, Aveva una vita in salita, la sua tossicodipendenza in percentuale statistica non le dava molte possibilità di successo. Questa è la vera verità.

Sicuro nessuno doveva toglierle anche quell'1% di possibilità di ristabilirsi come alcuni hanno fatto. Di fatto la sua vita a 16 anni era già molto compromessa. Sola, spaesata e senza sufficienti armi nel suo arco per difendersi. Oggi come oggi anche frequentare l'oratorio può essere pericoloso. Quanta tristezza! Lo abbraccio forte. LB

luigi de magistris matteo salvini

Lettera 21

Illustrissimo Signor Dagostino, questa è la prima volta che le scrivo, ma sono un suo grande lettore da tanti anni oramai. Avrei voluto scriverle prima, ma non ho mai trovato un motivo adatto per farlo, ora ce l'ho: NAPOLI! Sono tornato nella bella Parthenope dopo tanti anni e sono rimasto inorridito: ricordavo una città bellissima, ho trovato una città morente in balia del suo tragico Sindaco.

Sono arrivato in città col treno e quello che ho trovato uscendo dalla stazione mi ha disgustato, credevo di essermi sbagliato, credevo di essere sceso in un girone dantesco! L'accoglienza per chi arriva a Napoli è il terzo mondo, il quartiere della stazione è vergognoso, è in mano a bande di criminali che spacciano, rubano e chissà cos'altro!

Altro che "de magistris", questo è un de profundis per Napoli e per i Napoletani!

luigi de magistris canta a radio rock sui migranti

Un Sindaco scellerato sta distruggendo quella che era una delle città più belle del mondo e la stampa tace, anche questo è uno scandalo!

Egregio Signor Dagostino levi Lei la sua voce per Napoli, cerchi di salvarla dalle grinfie del peggior Sindaco della storia della civiltà occidentale! Napoletani,pure voi dovete agire però, dovete fare qualcosa, non potete lasciar distruggere così la vostra città!

La progenie di criminali del terzo mondo che l'ha invasa va espulsa con ignominia!

Sono disgustato.

Il Duca

venezia progetto mose cantieri x

Lettera 22

Mitico Dago, ok alle grandi opere, ma che non servano solo a fare ingrassare la classe politica senza nessuna pubblica utilità. Vogliamo parlare del Mose? Quanti sono stati gli incarcerati per averci stramangiato sopra? Ne ricordo parecchi, di tutti gli schieramenti. E ieri abbiamo visto a cosa serve, ad una emerita minchia! Ma nessun giornalone ne ha fatto cenno, forse perché la Raggi in questo caso proprio non si può incolpare!

Non è solo la classe politica che va rinnovata, non è possibile che per sapere come vanno le cose in Italia si debba ricorrere a fonti estere, tipo la tv svizzera! Urge regolamentare il conflitto di interessi soprattutto nei media, e prevedere sanzioni per chi pubblica notizie false. Ormai abbiamo raggiunto livelli di faziosità inverosimili, che oltretutto danneggiano tutto il paese, influenzando negativamente i mercati. In qualsiasi azienda privata tutto questo non sarebbe tollerato.

Stefano55

silvana de mari

Lettera 23

Fa male la verità eh! Fai le battutine sceme sulla De Mari (De Mari, Monti.... una cretinata che non fa ridere neanche un coniglio) e riporti tra virgolette quello che dice la coraggiosa dottoressa De Mari come per tenere le distanze.dalle sue frasi. Quasi come fosse un'appestata, una squilibrata. Parole sacrosante, invece, le sue che in un mondo malato, falso, pervertito e perduto vengono fatte passare per assurde. In effetti la Verità è sempre scomoda, urticante, assurda per chi la odia e vuole operare secondo il proprio comodo con l'aggravante pure di voler piegare la Verità a suo uso e consumo!

Tu che mi cestini per non disturbare le varie Gruber, Damilano e compagni di merende, sei un nemico della verità, grande o piccola che sia!

Chiara ex Luciano