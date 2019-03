25 mar 2019 16:41

PRIMEDONNE A LA7 - "HO LETTO SUI SOCIAL CHE ABBIAMO LITIGATO MA TI SEI DIMENTICATO DI DIRMELO" - IL CONDUTTORE, ORMAI GIA' IN RAI PER LA PROSSIMA STAGIONE, LO PRENDE PER I FONDELLI: “SCUSA MA NON TI SENTO…” - DIETRO L'ACIDO SIPARIETTO CON MENTANA, POCO PRIMA DELLA MESSA IN ONDA DI “NON E’ L’ARENA”, COVA L'IRA DI GILETTI DI DOVER CEDERE LA LINEA ALLE 23 PER FAR POSTO ALLE SBRODOLATE DI CHIACCHIERE DELLE MARATONE POLITICHE DI CHICCO MACINATO (DALLA GRUBER) - VIDEO