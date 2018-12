LA PRINCIPESSA SUL "PISELLINO" – TUTTI PAZZI PER SARAH KOHAN, FIDANZATA DI JAVIER HERNANDEZ, DETTO “CHICHARITO” (PISELLINO). L’ULTIMA FOTO LA IMMORTALA COMPLETAMENTE NUDA IN MEZZO A UNA PICCOLA CASCATA DELLE HAWAII – FOTOGALLERY! GLI SCATTI PIÙ BOLLENTI DELLA MODELLA AUSTRALIANA: IN MEZZO ALLE PROBOSCIDI DEGLI ELEFANTI, A CAVALLO O A SU AUTO DI LUSSO, MA SEMPRE A CHIAPPE ALL’ARIA

Marco Gentile per www.ilgiornale.it

Javier Hernandez, soprannominato Chicharito, è un giocatore messicano che in carriera ha vestito la maglia di club gloriosi come Manchester United e Real Madrid, con fortune alterne. Dopo due stagioni passate in Germania tra le fila del Bayer Leverkusen il top scorer con la maglia della nazionale messicana si è accasato la scorsa estate agli inglesi del West Ham. Il Chicharito, però, è stato sempre uno dei calciatori più chiacchierati per via delle sue doti calcistiche, ultimamente però si parla molto di lui per via della sua relazione con la bellissima Sarah Kohan.

I due si sono conosciuti la scorsa estate, con il Chicharito che ha deciso di intraprendere una nuova relazione con la bella modella australiana dopo la fine della sua relazione con l'attrice Andrea Duro. La 23enne è una grande celebrità su Instagram con il suo milione e trecentomila follower, con le sue foto che stanno spopolando e scatenando commenti e fantasie dei suoi tantissimi fan. L'ultima sua istantanea inoltre ha lasciato davvero tutti di stucco dato che è stata immortalata completamente nuda in mezzo ad una piccola cascata alle isole Hawaii che ha raggiunto quasi 50.000 like, con questa didascalia: “Non vedo l’ora di tornare Maui”.

