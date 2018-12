PUPO, PINOCCHIO TI FA 'NA SEGA – IL CANTANTE RACCONTA A “OGGI” LE CLAMOROSE BUGIE DETTE NELLA SUA VITA A MOGLIE, AMANTI E CREDITORI: "AVEVO DECINE DI FLIRT IN GIRO PER IL MONDO. INVENTAVO CONCERTI INESISTENTI. POI PRENDEVO LA MIA JAGUAR E PORTAVO LE MIE AMANTI A VENEZIA. QUANTE SBERLE MI SONO BECCATO PERCHÉ CONFONDEVO I NOMI DELLE DONNE. ECCO LA BUGIA DI CUI PIU’ MI VERGOGNO E QUELLA PIU’ RISCHIOSA..."

Anticipazione stampa di OGGI

pupo

In un’intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, Pupo, attualmente a teatro con «Pinocchio», confessa di essere stato un gran bugiardo. «Sono arrivato ad avere una decina di flirt in giro per il mondo e tre, quattro in Italia. Inventavo concerti inesistenti, esibizioni private, riunioni, contratti da firmare. Poi prendevo la mia Jaguar e portavo le mie amanti a Venezia al Cipriani o al Danieli. Quante sberle mi sono beccato perché confondevo i nomi delle donne!».

pupo moglie amante

La bugia di cui più si vergogna? «Non sapevo come liberarmi di una donna e allora andai da lei e piangendo la convinsi che mi restavano poche settimane di vita, che era meglio non vedersi più».

Quella più rischiosa? «Ho i brividi a pensarci. Nel 1983 un giorno perdo a carte 75 milioni di lire e pago con tre assegni da 25 milioni. Dopo qualche tempo la Polizia fa un blitz e scopre una bisca a Bergamo dove rintraccia i miei assegni e arresta un gruppo di truffatori... Senonché 7 o 8 anni dopo quella gente esce di galera, si ricorda del mio debito e mi viene a cercare.

pupo

Nel frattempo però io mi ero giocato tutto. Mi salvai inscenando la mia disperazione e dicendo una bugia squallida: inventai che avevo un gravissimo problema familiare, che mia madre o una delle mie figlie aveva una malattia rara e costosissima. Fui così credibile che rinunciarono».

oggi cover

