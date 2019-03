QUANTO ERA STRALUNATA (ETA, UTA...) LA COMICITÀ DI MARIO MARENCO - STEFANO BARTEZZAGHI RICORDA LA MITOLOGICA MACCHIETTA DELL'INVIATO RAI 'MISTER RAMENGO': “ORA CHE È MORTO MOLTI LO HANNO DEFINITO "UMORISTA SURREALISTA". FORSE SAREBBE PERÒ PIÙ CALZANTE RIFERIRE IL MAGISTERO DI MARIO MARENCO (ESERCITATO SOPRATTUTTO IN COLLABORAZIONE CON ARBORE) AL DADAISMO. I SURREALISTI ERANO SERIOSI, AL PARAGONE" – VIDEO STRACULT

Stefano Bartezzaghi per "il Venerdì - la Repubblica"

marenco

Ci sono frasi che finisco con un aggettivo che è un participio passato. Ne avete appena letto un esempio. In questi casi Mister Ramengo ripeteva la desinenza e poi variava la vocale tonica: «...participio passato - ato, eto, uto».

Pronunciate con inesplicabili colpi di glottide e intonazioni variabilissime, queste sillabe caratterizzavano la macchietta parodistica dell' inviato Rai, che ha poco da dire ma lo dice in modo eccentrico per farsi notare. Ora che è morto l' ideatore e interprete di Mister Ramengo molti lo hanno definito "umorista surrealista". Forse sarebbe però più calzante riferire il magistero di Mario Marenco (esercitato soprattutto in collaborazione radiofonica e televisiva con Renzo Arbore) al dadaismo, piuttosto che al surrealismo. I surrealisti erano seriosi, al paragone.

arbore marenco

Potrebbe non essere facile spiegare oggi quali crisi di ilarità sapesse muovere Marenco, col semplice soffiare con l' angolo della bocca sul ciuffo semovente o col declamare le poesie dello Scarafo nella brodazza. Com' era più intelligente la comicità di «ato eto ito oto uto», quella che oggi viene definita (invariabilmente) "stralunata" (eta, ita, uta...) per dire che è strana rispetto alla sensatezza e alla moralità delle satire politiche...

mario marenco 8

Anagrammi di «Marenco»: «romance», «Cremona». Cremona è la città di Giampaolo Dossena, erudito in giochi, in giochi con le parole, soprattutto in giochi con le vocali. Negli anni in cui Marenco diceva «ato, eto, uto» in tv, il Dossena inventava il «bacedifo», un golem che prendeva vita dal varietà vocalico di Garabalda fa farata. Marenco è morto a marzo di quest' anno; Dossena a febbraio, dieci anni fa. Ora durante la kermesse modenese Play (5-7 aprile) Dossena verrà ricordato da studiosi come Roberto Farnè e Cosimo Cardellicchio; si parla anche di una borsa di studio a lui intitolata e di altri progetti per non disperdere il suo lascito. Chissà se al Dossena Marenco piaceva o no.

