QUELLI CHE L’“ISOLA DEI FAMOSI" SE LA VEDONO IN TV - DA ELETTRA LAMBORGHINI A CORRADO TEDESCHI, DA BRIGITTE NIELSEN A EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA CHE HANNO FATTO RICHIESTE TROPPO ESOSE: ECCO TUTTI GLI SVIPPATI CHE NON PARTIRANNO PER L'HONDURAS - I NO DI ROMINA POWER, GIULIA SALEMI, ARISA. E LA BARRA…

Mentre i 17 naufraghi sono già in Honduras pronti per una nuova avventura all'Isola dei famosi 2018 che partirà in prima serata su Canale 5 lunedì 22 gennaio, sono in tanti i vip rimasti a bocca asciutta. C'è chi, come ha scritto il settimanale "Spy", ha ricevuto un "due di picche" e chi invece si è ritirato all'ultimo. Da Elettra Lamborghini a Corrado Tedeschi, da Brigitte Nielsen a Emanuele Filiberto di Savoia: ecco la lunga lista.

Un capitolo a parte merita Giulia Salemi. Era tra le favorite, dopo un provino eccellente, ma alla fine ha preferito declinare l'invito per concentrarsi su altri progetti importanti che la vedranno protagonista in questa stagione televisiva. Nielsen ed Emanuele Filiberto hanno fatto delle richieste troppe esose. Corrado Tedeschi si è ritirato all'ultimo.

Fabrizio Bracconeri non è potuto partire per dei problemi personali, invece pare che a convincere Niccolò Bettarini a non partire sia stata la madre, Simona Ventura. Alla bombastica Lamborghini è stata preferita la Cipriani, anche se l'ereditiera aveva già detto "no" al Grande Fratello Vip. Maurizio Battista ha preferito concentrarsi su teatro e cinema, Francesca Barra è stata "bloccata" dal compagno, l'attore Claudio Santamaria. Hanno detto no anche Romina Power, Arisa e Antonio Razzi. Ma sorprese e nuovi ingressi in corsa sono dietro l'angolo.

