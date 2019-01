"AVEVO DENTRO DI ME UNA PRINCIPESSA DA LIBERARE" - VLADIMIR LUXURIA ALLA TRASMISSIONE DI RAITRE “ALLA LAVAGNA” SPIEGA AI BAMBINI LA SUA "TRANSIZIONE": “QUANDO SONO NATO ERO UN MASCHIETTO MA NON ERO CONTENTO. QUANDO MI GUARDAVO ALLO SPECCHIO E ASPETTAVO CHE MI SPUNTASSERO I SENI, E INVECE MI SPUNTAVANO I BAFFI. UNA TRAGEDIA. NON SI DIVENTA COSÌ, SI NASCE COSÌ” – POLEMICHE SULLO SPOSTAMENTO IN SECONDA SERATA – VIDEO

Paolo Bracalini per “il Giornale”

Bimbi a lezione di transgenderismo sulla tv pubblica. Docente: l' ex parlamentare di Rifondazione Comunista Vladimir Luxuria, all' anagrafe Wladimiro Guadagno, transessuale e attivista dei diritti Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). La cattedra è quella del programma di RaiTre Alla Lavagna, in cui personaggi del mondo dello spettacolo, informazione e politica - il primo è stato il vicepremier Matteo Salvini - rispondono alle domande di una classe di bambini tra i 9 e i 12 anni. Nel caso di Luxuria, il tema da sviscerare con gli scolari era la scoperta di essere omosessuale.

«Era un maschio ed è voluta diventare femmina» riassume una bambina interrogata dagli autori Rai. D' altronde i piccoli protagonisti del programma «sono tutt' altro che ingenui. Anzi. Sono particolarmente arguti e spigliati» recita la scheda del programma.

Luxuria dopo aver spiegato ai bambini che si chiama così nel senso di «lussureggiante, una persona che ama la vita in tutti i sensi», risponde alla domanda («Lei una volta era un bambino, oggi è una donna, perché?») che motiva la sua presenza: «Io quando sono nato ero un maschietto ma non ero contento di essere maschietto, sentivo dentro di me di essere una bambina, mi piaceva giocare con le bambole, sentire i profumi femminili che usava mia mamma in bagno, e quindi tutte le volte che mi guardavo allo specchio avevo un' immagine dentro di me che era diversa da quello che ero. Per un periodo ho cercato di cambiare pensando che ero sbagliata io, ma stavo diventando un bambino molto triste e malinconico.

Quindi ad un certo punto ho fatto una scelta. Questa bambina che stava dentro di me per me era come una principessa chiusa nel castello, io la dovevo liberare. Ma non veniva nessun principe a liberare questa principessa, la dovevo liberare io, così un giorno ho deciso di confessarmi a tutti, a miei compagni di classe e sono diventata quello che sono». Quando ha sentito la prima volta che il suo corpo non le piaceva?» chiede una bambina, mentre altri under 13 ascoltano con una certa perplessità.

«Quando mi guardavo allo specchio e aspettavo che mi spuntassero i seni, e invece mi spuntavano i baffi. Una tragedia! Quella peluria non mi piaceva, me la toglievo con le pinzette. Ho capito che non si diventa così, si nasce così» chiarisce ai bimbi Luxuria, prima di passare al racconto del bullismo e delle discriminazioni subite a scuola dopo aver rivelato «che mi piacevano i maschi».

La lezione di diritti omosessuali è andata in onda alle 22.20, ma doveva essere in prima serata. L' ex onorevole si è lamentata dello spostamento considerandolo una sorta di censura da parte della tv di Stato. «Ho appena saputo - denunciò a dicembre su Twitter - che per la seconda volta il programma in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per Rai3?».

Anche il sito gay.tv protesta perché la puntata di Luxuria è stata «incredibilmente spostata in seconda serata, anche se indirizzata ad un pubblico di giovanissimi». Sui social invece qualcuno ha il dubbio opposto: «Luxuria su Rai3 spiega a una classe di bambini la sua scelta di cambiare sesso. Sarebbe questa l' importanza di una tv di stato?

