"LA BUONA NOVELLA – CINQUANTA SFUMATURE DI JAMIE DORNAN: "NELLE SCENE PIU’ HOT NON SONO MAI REALMENTE SENZA VELI: INDOSSO SEMPRE UN SACCHETTO. UN GROSSO SACCHETTO'' – LA BERTE’ “CORRE” PER L’OSCAR CON UN SUO BRANO NEL FILM DI GUADAGNINO - LA MALGY E QUEL DUETTO CON MARA VENIER, "BARBARIE D’URSO" SCATENATA, IL CAGNOLINO DELLA VANONI E IL DEBUTTO COME CANTANTE DI ELETTRA LAMBORGHINI – VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000

Il talento di “Mister Gray”

Jamie Dornan ha doti che vanno al di la della recitazione. Al Jimmy Kimmel Live, l’attore della saga Cinquanta sfumature ha parlato delle scene più hot dei film girati, e ha raccontato i dettagli piccanti dicendo: «So che questo vi deluderà, ma io e Dakota Johnson (che nei film è la sua partner) siamo quasi come fratello e sorella, perché io sono sposato con Amelia Warner e lei ha avuto diverse relazioni da quando ci siamo conosciuti. Diciamo però che ci conosciamo bene a livello intimo e che c’è tanto rispetto. Quando giriamo scene hot i produttori cercano di lasciare sul set solo gli indispensabili. In quei momenti non sono realmente senza veli, indosso una sorta di sacchetto, voglio dire... un grosso sacchetto!». Chi si loda si imbroda.

Barbara d’Urso si scatena alle feste

Ma quanta energia che ha Barbara d’Urso: nonostante lavori tutto il giorno a Mediaset per i suoi programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live (tanto da finire le prove all’una di notte) non rinuncia al divertimento. Quasi ogni sera la si vede alle cene e alle feste. Dalla Balera di Porta Venezia alla serata più gettonata di Milano, ovvero La Boom: qui la scorsa settimana si è scatenata sulle note delle canzoni anni ottanta tra cui Dolceamaro, la sua hit del 1982 che è ormai un inno del popolo della notte. Un vero idolo la regina di Mediaset.

Malgioglio vuole un duetto con la Venier

Al programma 90 special condotto da Nicola Savino su Italia 1, Cristiano Malgioglio e Mara Venier hanno cantato Se tu non torni, hit del 1993 di Miguel Bosè. Si sono divertiti tanto, che Malgioglio avrebbe chiesto di incidere con la Venier Je t’aime, moi non plus, indimenticabile canzone del duo Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Canzone che ai tempi fu censurata.

Baldini, Testa di Calcio

Marco Baldini, storica spalla di Fiorello, che a un certo punto della sua vita, forse esasperato per i continui casini di Marco (dal gioco, ai creditori) l’ha estromesso dal lavoro, s’è ripreso. Solo chi cade può risorgere, e lui è risorto alla grande: conduce ogni mattina su Radio Monte Carlo Sport Teste di Calcio, trasmissione seguitissima su tutte le notizie che ruotano intorno al mondo del calcio, e non. Insomma, fa il cazzaro, e in questo nessuno lo batte. Fiorello nel frattempo, dopo Sanremo, continua la sua trasmissione per Radio DeeJay il Rosario della Sera. È sfida tra i due amici.

Esclusa da Sanremo, “corre” per l’Oscar

Una delle canzoni più belle di Loredana Bertè, J’adore Venise, è stata inserita nella colonna sonora del film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino candidato a quattro Premi Oscar. La cantante che, grazie ad Amici di Maria De Filippi ha riacquistato una seconda giovinezza, è al settimo cielo per la notizia: il suo brano nel film di Guadagnino si sente per ben due volte. Che peccato non partecipi al Festival di Sanremo.

E' a Sanremo anche il nuovo cagnolino di Ornella Vanoni in concorso alla kermesse canora: la cantante non si separa mai dal suo amico a quattro zampe e si dice o lavi tutti i giorni . Sempre a proposito di animali e di cantanti, Marcella Bella ha comprato un gatto leopardato di gran valore, ma poi ha scoperto di essere allergica ai peli del felino e ora non gli si può avvicinare.

Canzoni da ascoltare ma non solo, anche da gustare. A pensarla così èVincenzo Fiorillo, il creativo ‘maestro del gelato’ nonché uno dei tre fondatori dell’agrigelateria milaneseGusto 17, che ha pensato di realizzare 5 originali gusti con cui celebrare la musica italiana in occasione del Festival di Sanremo 2018.Cinque sinfonie che prendono ispirazione da cinque pezzi storici nati proprio sul palco del Festival :‘Grazie dei fiori’di Nilla Pizzi, ‘24 mila baci’, cantata da Little Tony,‘Io, tu e le Rose’, cantata da Orietta Berti, , mentre ‘Montagne Verdi’, cantata da Marcella Bella nel 1972.Infine‘7000 caffè’di Alex Britti .

Prima l'hanno data come concorrente del Grande Fratello Vip, poi dell' Isola dei Famosi, ma lei dice di non aver accettato, altri dicono che non è stata scelta: stiamo parlando di Elettra Lamborghini, l'ereditiera vista in tv la prima volta da Piero Chiambretti e poi diventata famosa con il reality "Riccanza" che si occupa di ragazzi ricchi e viziati. Ora il suo debutto nel mondo della musica con la canzone "Pem Pem" che ha presentato in anteprima a Los Angeles e ora è in programmazione con successo su iTunes e Spotify. E' nata una nuova Britney Spears?

La chiamano la "zarina" di Milano, soffre di gravi patologie, ma, se qualcuno non lo sa, appare come la persona più dolce che ci sia. Licenziata da un famoso banchiere, ha giurato vendetta e ora ha fatto innamorare di se un "presidente" che ultimamente da di testa....

Inaugurato alla Rinascente di Milano il beauty shop di Christian Laboutin preso d'assalto dalle signore innamorate delle scarpe del grande creatore: profumi e cosmetici in confezioni artistiche, quasi oggetti d'arredamento. Tra le convenute Marta Brivio Sforza.

Solo i fans di Uomini e Donne ricorderanno Jessica Cerniglia e le sue liti con Teresanna Pugliese: la ragazza è diventata famosa per le sue dichiarazioni su Francesco Monte, naufrago all' Isola dei Famosi. Jessica ha sempre detto di aver avuto una storia con Monte, ma lui ha sempre negato. Ora torna a parlare aggiungendo particolari: dice di averlo visto l'ultima volta negli States dove Francesco e il fratello le avrebbero "alzato le mani". Inoltre parla di lui come un tipo poco passionale, ma con una fissa per il lato B.

Vera Farmiga è un nome che ai più dirà poco, ma è stata anche la protagonista di "Tra le nuvole" con George Clooney: ora è sugli schermi con il film "L'Uomo sul treno" a fianco di Liam Neeson, vedovo dell'attrice Miranda Richardson, figlia della grande Vanessa Redgrave. La Farmiga è sposata con Renn Hawkey, carpentiere ed ex tastierista del gruppo musicale Deadsy, ma pare che sul set sia scoppiata la passione con l'ormai attempato, ma prestante Neeson. La coppia ha cenato alla milanese Terrazza Calabritto....

Ogni sabato e domenica dalle 9 alle 12, in diretta su Radio Zeta, Giovanni Ciacci e Annalisa Farinelli rispondono in diretta agli ascoltatori della radio (specializzata in musica italiana) più amata dal pubblico. Il programma, una Zeta a pois, si può anche vedere in tv, sul canale 266 del digitale terrestre. Un programma divertente, ironico e irriverente dove i protagonisti assoluti sono gli ascoltatori. A proposito di Sanremo , Ciacci ci dice: "Vorrei vedere Pierfrancesco Favino presentare in mutande." Sabato, sempre su Radio Zeta, le sue pagelle sui look del Festival.

