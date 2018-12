"CALL OF SALVEENEE"! IN UN VIDEOGIOCO SUPER COATTO LE DINAMICHE DELL'ATTUALE SCENARIO POLITICO ITALIANO - RUSPE PER IL LEADER LEGHISTA, GLI 80 EURO PER RENZI E LE SCIE CHIMICHE PER GRILLO: I DIVERSI PROTAGONISTI SONO PRONTI A UNA LOTTA POLITICA ATTRAVERSO I PROPRI SIMBOLI E CAVALLI DI BATTAGLIA ELETTORALI – VIDEO

call of salveenee

''Call of Salveenee'', videogioco coatto sul leader della Lega

"Call of Salveenee" è uno straordinario esempio di come si possano riprodurre in un videogioco le dinamiche dell'attuale scenario politico italiano. Il videogioco è stato presentato al Comics 2018 di Lucca e illustrato in esclusiva su POP Economy la piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. In un surreale gioco sul populismo i protagonisti da Salvini a Renzi a Berlusconi e Grillo, sono pronti a una lotta politica attraverso i propri simboli e cavalli di battaglia elettorali. Ruspe per Salvini, 80 euro per Renzi e scie chimiche per Grillo. Una rappresentazione di come la politica ci abbia ormai preparato a non cogliere l'essenza dei messaggi ma il costante clima da campagna elettorale.

POLITICA NEI VIDEOGIOCHI

Simone Tagliaferri per multiplayer.it

call of salveenee

E in Italia?

Anche l'Italia ha prodotto diversi giochi dai contenuti politici espliciti. Di La Molleindustria abbiamo già parlato (l'abbiamo citata nel paragrafo precedente per il sapore più internazionale delle sue opere), ma c'è dell'altro.

Il primo, e più noto, è sicuramente Call of Salveenee di Marco Alfieri, che viene descritto come "il gioco che ti permette di salvare i Marò e di scatenare epiche battaglie a colpi di populismo con i politici più gentisti di questa epoca." Si tratta di una produzione con ormai diversi anni sulle spalle che viene aggiornata continuamente sia nei contenuti, sia nel commento politico: "Sei pronto a immergerti nel magico mondo della politica italiana, dove i talk show diventano Colossei del consenso popolare e dove ogni scontro politico si trasforma in una sfida tra supereroi che manco la Marvel è riuscita a fare di meglio?"

call of salveenee

Altro titolo dalla forte impronta politica, attualmente in Accesso Anticipato su Steam, è lo strategico simulativo Riot - Civil Unrest di Leonard Menchiari e IV Productions. Anche in questo caso la descrizione ufficiale ci aiuta moltissimo a comprendere i fini politici del gioco, senza bisogno di ulteriori commenti: "Con il peggioramento della crisi economica mondiale e la disuguaglianza che distrugge il tessuto sociale, le masse manifestano il proprio malcontento in atti violenti di disordine pubblico. Civil Unrest [...] colloca il giocatore al centro di alcuni degli scontri più difficili di disordine pubblico al mondo."

call of salveenee - grillo