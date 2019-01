"CE L’HO FATTA, STO BENE” - 'LENTICCHIO' MOSTRA LA CICATRICE DOPO L’OPERAZIONE - L’EX CONCORRENTE DI "TEMPTATION ISLAND" FRANCESCO CHIOFALO OPERATO PER UN TUMORE AL CERVELLO E’ TORNATO A RACCONTARSI SUI SOCIAL E HA SPIEGATO CHE PASSERÀ LA CONVALESCENZA IN UNA CLINICA RIABILITATIVA A ROMA

Da corriere.it

lenticchio

È tornato a raccontarsi sui social, e su Facebook ha mostrato la cicatrice dopo l’intervento per la rimozione della massa tumorale al cervello. Parliamo di Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di «Temptation Island» operato a Roma nei giorni scorsi, sui suoi profili social ha inviato un messaggio ai suoi fan.

«Ce l’ho fatta, sto bene» aveva scritto pubblicando una foto dal letto di ospedale. E poi ha voluto mostrare la cicatrice sulla testa «Andrà tutto bene» ha scritto, per poi spiegare che passerà la convalescenza in una clinica riabilitativa a Roma. «Ancora grazie a tutte le persone che sono venute a trovarmi, non potete immaginare nemmeno quanto affetto siete riusciti a trasmettermi in un momento così difficile» ha scritto.

