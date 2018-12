UN "CIPOLLINO" AFRODISIACO: "ESCO CON TANTE RAGAZZE E PRENDO IL VIAGRA" - BOLDI SPIEGA ANCHE I MOTIVI DELLA ROTTURA DURATA 13 ANNI CON DE SICA: "NON SOPPORTAVO PIU’ DE LAURENTIIS: ERA INGOMBRANTE. METTEVA BECCO SU TUTTO. ACCETTAI L’OFFERTA DI MEDUSA E…” - "IO E CRISTIAN CI FAREMO SEPPELLIRE INSIEME" - E POI PARLA DEL TRADIMENTO DI LOREDANA, DI "YUPPIES" E DI DI MAIO...

“Ma quali litigi, abbiamo sempre scherzato. E lo sapete anche voi, per 13 anni abbiamo fatto finta di litigare. ‘Amo scherzato, come si dice a Roma”. Massimo Boldi a La Zanzara su Radio 24 parla di Christian De Sica mentre nelle sale esce il loro nuovo film, Amici come prima. Ma non ti sei stancato di fare film alla tua età?: “Io sono felice così. Chi fa la mia professione può continuare fino alle soglie della tomba. E probabilmente io e Christian ci faremo seppellire insieme”. Sei sempre stato berlusconiano, oggi chi voti?: “Oggi non voterei nessuno, non voterei. Mi piace Salvini, è un mio amico. Lo voterei se non fosse affiliato ai Cinque Stelle, ai grillini. Di Maio in un nostro film sarebbe una bella idea, ha una bella dialettica, magari in un nuovo Yuppies. I grillini li vedo timorosi e impreparati, tanti vorrebbero andare dall’altra parte”. Ti sei ripreso dopo il tradimento di Loredana De Nardis?: “Sono ancora un po’ triste. Ci contavo e invece mi ha fregato, ho preso una fregatura. Esco con tante ragazze e mi voglio ancora divertire. Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane”. Quante ne hai che bazzicano nel tuo lettone?: “Un nutrito gruppo, una squadra di calcio. Il Viagra? Certo che lo uso”.

Dall'intervista di Pierluigi Diaco in edicola domani su ''Oggi'' - oggi.it

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, dice Massimo Boldi in relazione alla rottura con Christian De Sica durata 13 anni: «Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po’ stufo, solo. Accettai l’offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis».

