LA "DUCIONA" SI FUMA IL TOSCANI (OLIVIERO) – “NON DEVE PIU’ LAVORARE IN ITALIA” - ALESSANDRA MUSSOLINI A "LA ZANZARA" SI SCAGLIA CONTRO IL FOTOGRAFO CHE HA DEFINITO “BRUTTA E RITARDATA” LA MELONI: “I BENETTON NON GLI DEVONO DARE PIÙ UN EURO. TOSCANI È UN SESSISTA, RAGIONA SOLO COL PISELLO – LA POLEMICA SUI CALENDARI DEL DUCE CHE L’ANPI VORREBBE RITIRARE: “BECCANO SOLDI PUBBLICI PER DIRE CAZ*ATE”

toscani

Da La Zanzara – Radio 24

“Toscani? Non dovrebbe più lavorare in Italia, andrebbe bannato dal business. I Benetton non dovrebbero più dargli un euro”. Così Alessandra Mussolini a La Zanzara su Radio 24 sul caso Toscani-Meloni. “Toscani – dice la Mussolini – ragiona come molti uomini, cioè col pisello. O pisellino. Non con la testa.

Lui dentro se è sessista, non è un artista, è solo un sessista. Se fossimo in America era finito uno così. Dopo una cosa di questo tipo non lo farebbero più lavorare. Ed è andato anche contro chi ha dei problemi, i ritardati mentali. Basta non deve più lavorare. Non me ne frega niente che il Pd adesso lo attacchi, non è questo. Per me ha chiuso”.

ALESSANDRA MUSSOLINI

Poi la Mussolini parla della polemica sui calendari del Duce in vendita nelle edicole che l’Anpi vorrebbe ritirare: “Loro beccano un sacco di soldi di finanziamento pubblico e dunque devono per forza dire e fare cazzate. Devono dire qualcosa per andare sui giornali altrimenti che li pigliano a fare questi soldi? Dicono queste stronzate così giustificano i soldi. Comunque io non ho calendari di mio nonno, se me lo regalano lo accetto volentieri, sono contenta”.

