Romina, cantante in club privè e locali di scambisti, ha chiamato lo 06 3131 poco dopo le 2 e 30 della notte per raccontare la propria esperienza a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, I Lunatici, in diretta ogni notte su Rai Radio2.

Romina ha raccontato alcuni aspetti del suo lavoro: "'E' stata una esperienza interessante, è andata avanti per qualche anno, ho osservato cose interessanti. La prima volta l'ho fatto per cantare al compleanno di un personaggio molto noto, da lì ho iniziato a farlo una volta al mese, Pagano molto bene, all'interno se ne vedono di tutti i colori. Mi colpì molto la tipologia di gente che c'era. La barista era una psicologa che stava facendo una tesi sui disturbi della sessualità e per questo aveva iniziato a lavorare lì dentro. Mi colpì tantissimo una ragazza che frequentava assiduamente questo posto come cliente, malata di cancro, che frequentava il posto perché voleva divertirsi con la consapevolezza che forse non le restava molto da vivere. Età svariata, ceto sociale medio alto.

C'era un politico di cui vedevo i manifesti ovunque che era il cliente più affezionato e che faceva delle cose con la sua compagna che nell'ambiente lo portarono a diventare abbastanza famoso. Io al di là del cantare, non rimanevo solo nello spazio dove si svolgeva la serata, ma entravo anche nella stanza adibita agli scambi. Lì dentro entrano solo coppie. Poi c'è un'altra stanza dove c'erano cose architettate strane, pareti con i buchi, labirinti ecc. Quando sono entrata nella stanza dei single, il buttafuori mi prese per la giacca dicendomi che se avessi messo piede lì dentro poi non mi sarei potuta lamentare perché mi sarebbe potuto succedere di tutto. Altra cosa stranissima era legata a un fenomeno strano, legato ai giovanissimii abituati a fare sesso in pubblico. Diciottenni, massimo ventenni, che avevano bisogno di utilizzare quel locale per fare sesso liberamente in mezzo alla gente. Si eccitavano solo così":

