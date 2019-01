"GIULIA DE LELLIS? UNA NANA OSCENA" – LA PORNOSTAR PRISCILLA SALERNO INSULTA SU INSTAGRAM L’INFLUENCER OGGI LEGATA A IRAMA: “ORA CAPISCO PERCHÉ È STATA LASCIATA E TRADITA DA ANDREA DAMANTE. LUI CI HA PROVATO ANCHE CON ME, OVVIAMENTE ESSENDO DI VERONA L’HO INCONTRATO IN UN BAR.” E POI AGGIUNGE. “ IO DICO, DIO DÀ IL PANE A CHI NON HA I DENTI…"

Carlo Lanna per il Giornale

Da tempo i social network, specialmente da alcuni utenti, vengono usati nel modo sbagliato.

Questa volta nel mirino degli haters e dei leoni da tastiera è finita Giulia De Lellis. L’influencer, ora compagna di Irama ed ex fidanzata di Andrea Damante, è stata criticata per via della sua altezza da Priscilla Salerno. La star dei film per adulti avrebbe incontrato la De Lellis su un treno e, in una stories su Instagram, avrebbe insultato pesantemente la giovane influencer. Svelando persino un retroscena sul suo ex.

“Ragazzi, sono sul treno con Giulia De Lellis” esordisce la porno star, “ora capisco perché è stata lasciata e tradita da quel Andrea Damante. Lui ci ha provato anche con me, ovviamente essendo di Verona l’ho incontrato in un bar.” E poi aggiunge. “ Io dico, Dio dà il pane a chi non ha i denti. La De Lellis è una nana oscena. Bravo Andrea, Bravo” conclude. Il video è poi trapelato sui social ed è diventato virale.

Però nonostante le accuse cocenti dei riguardi della De Lellis, la giovane fino ad ora, non ha replicato al video. Tutto è avvenuto nella giornata di ieri. Infatti mentre la Salerno condivideva il video suoi social, la De Lellis era a Roma, a Piazza di Spagna, incontrando i fan in un store di Sephora. L’ex fidanzata di Andrea Damante, ora diventato DJ, è legata a Irama, il rapper di Amici, che gareggia tra i Big di Sanreno.

